Это путешествие к истокам одной из величайших цивилизаций мира. Вы увидите пирамиды Гизы, древний Мемфис, Саккару и Дахшур и проследите, как египтяне совершенствовали своё мастерство на протяжении веков. Узнаете легенды фараонов, посетите древние гробницы с сохранившимися росписями и познакомитесь с местами, где создавалась история Древнего Египта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $75 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — встреча в отеле и начало путешествия

9:00 — плато Гиза

Мы рассмотрим великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, познакомимся с их историей и сделаем фотографии с лучших смотровых площадок. Посетим легендарного Сфинкса — оин из самых загадочных памятник мира.

11:30 — Саккара

Отправимся к ступенчатой пирамиде Джосера — первой каменной пирамиде в истории человечества. Осмотрим древние гробницы с великолепно сохранившимися росписями и поговорим, как зарождалось искусство строительства пирамид.

13:30 — обед

По желанию остановимся в ресторане, чтобы отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.

14:30 — Дахшур

Посетим один из самых атмосферных археологических комплексов Египта. Увидим Красную и Ломаную пирамиды и при желании спустимся внутрь древних погребальных сооружений.

16:00 — Мемфис

Прогуляемся по территории первой столицы объединённого Египта и увидим грандиозную статую Рамзеса II, сохранившуюся до наших дней.

17:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

почему Ломаная пирамида получила такую необычную форму

какие инженерные решения позволили создать пирамиду Хеопса

что скрывают внутренние коридоры и камеры древних пирамид

какую роль Мемфис играл в истории Египта на протяжении тысячелетий

во что верили египтяне и как представляли себе загробную жизнь

Организационные детали