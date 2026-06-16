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Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис

Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Это путешествие к истокам одной из величайших цивилизаций мира.

Вы увидите пирамиды Гизы, древний Мемфис, Саккару и Дахшур и проследите, как египтяне совершенствовали своё мастерство на протяжении веков.

Узнаете легенды фараонов, посетите древние гробницы с сохранившимися росписями и познакомитесь с местами, где создавалась история Древнего Египта.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис

Описание экскурсии

8:00 — встреча в отеле и начало путешествия

9:00 — плато Гиза
Мы рассмотрим великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, познакомимся с их историей и сделаем фотографии с лучших смотровых площадок. Посетим легендарного Сфинкса — оин из самых загадочных памятник мира.

11:30 — Саккара
Отправимся к ступенчатой пирамиде Джосера — первой каменной пирамиде в истории человечества. Осмотрим древние гробницы с великолепно сохранившимися росписями и поговорим, как зарождалось искусство строительства пирамид.

13:30 — обед
По желанию остановимся в ресторане, чтобы отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.

14:30 — Дахшур
Посетим один из самых атмосферных археологических комплексов Египта. Увидим Красную и Ломаную пирамиды и при желании спустимся внутрь древних погребальных сооружений.

16:00 — Мемфис
Прогуляемся по территории первой столицы объединённого Египта и увидим грандиозную статую Рамзеса II, сохранившуюся до наших дней.

17:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему Ломаная пирамида получила такую необычную форму
  • какие инженерные решения позволили создать пирамиду Хеопса
  • что скрывают внутренние коридоры и камеры древних пирамид
  • какую роль Мемфис играл в истории Египта на протяжении тысячелетий
  • во что верили египтяне и как представляли себе загробную жизнь

Организационные детали

  • Трансфер — на комфортабельном автомобиле с кондиционером от вашего отеля и обратно
  • Дополнительные расходы: входные билеты на все объекты по программе, обед (по вашему желанию мы можем остановиться в проверенном ресторане с вкусной местной кухней)
  • Если вам нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бишой
Бишой — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я лицензированный русскоязычный гид-египтолог. Каир — мой родной город, и я знаю его историю, культуру и малоизвестные страницы прошлого не только как профессионал, но и как местный житель. Вместе с командой
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опытных гидов мы с радостью познакомим вас с древними памятниками, расскажем о великих цивилизациях и покажем настоящий Египет во всём его многообразии. Наша цель — сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и наполненным яркими открытиями. Будем рады поделиться с вами красотой и богатым наследием этой удивительной страны!

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