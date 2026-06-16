Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Это путешествие к истокам одной из величайших цивилизаций мира.
Вы увидите пирамиды Гизы, древний Мемфис, Саккару и Дахшур и проследите, как египтяне совершенствовали своё мастерство на протяжении веков.
Узнаете легенды фараонов, посетите древние гробницы с сохранившимися росписями и познакомитесь с местами, где создавалась история Древнего Египта.
Описание экскурсии
8:00 — встреча в отеле и начало путешествия
9:00 — плато Гиза Мы рассмотрим великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, познакомимся с их историей и сделаем фотографии с лучших смотровых площадок. Посетим легендарного Сфинкса — оин из самых загадочных памятник мира.
11:30 — Саккара Отправимся к ступенчатой пирамиде Джосера — первой каменной пирамиде в истории человечества. Осмотрим древние гробницы с великолепно сохранившимися росписями и поговорим, как зарождалось искусство строительства пирамид.
13:30 — обед По желанию остановимся в ресторане, чтобы отдохнуть и попробовать блюда местной кухни.
14:30 — Дахшур Посетим один из самых атмосферных археологических комплексов Египта. Увидим Красную и Ломаную пирамиды и при желании спустимся внутрь древних погребальных сооружений.
16:00 — Мемфис Прогуляемся по территории первой столицы объединённого Египта и увидим грандиозную статую Рамзеса II, сохранившуюся до наших дней.
17:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
почему Ломаная пирамида получила такую необычную форму
какие инженерные решения позволили создать пирамиду Хеопса
что скрывают внутренние коридоры и камеры древних пирамид
какую роль Мемфис играл в истории Египта на протяжении тысячелетий
во что верили египтяне и как представляли себе загробную жизнь
Организационные детали
Трансфер — на комфортабельном автомобиле с кондиционером от вашего отеля и обратно
Дополнительные расходы: входные билеты на все объекты по программе, обед (по вашему желанию мы можем остановиться в проверенном ресторане с вкусной местной кухней)
Если вам нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бишой — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я лицензированный русскоязычный гид-египтолог. Каир — мой родной город, и я знаю его историю, культуру и малоизвестные страницы прошлого не только как профессионал, но и как местный житель.
Вместе с командой читать дальшеуменьшить
опытных гидов мы с радостью познакомим вас с древними памятниками, расскажем о великих цивилизациях и покажем настоящий Египет во всём его многообразии.
Наша цель — сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и наполненным яркими открытиями. Будем рады поделиться с вами красотой и богатым наследием этой удивительной страны!
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