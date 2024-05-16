1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
200€170 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Изучить культурное наследие столицы Египта и ощутить роскошь королевской жизни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис16 мая 2024Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
- ДДенис13 мая 2024Экскурсию проводил гид Имад. Очень грамотный, приятный и хорошо говорящий по-русски гид. Много знает и рассказывает о истории Египта. Однозначно рекомендую.
- ННаталья7 мая 2024Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
- ММария29 апреля 2024Наш гид Махир был очень внимательным к нашим пожеланиям и экскурсия действительно была гибкой - успели посмотреть все, что хотели,
- ВВиктория25 апреля 2024Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта. Гид потрясающе
- VVladimir25 марта 2024Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три абсолютно разных и замечательных
- ООльга12 марта 2024Прекрасный гид, отличное владение русским языком! Неутомительно и интересно. Если располагаете временем, то берите его на целый день)!
- ЮЮлия5 января 2024Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую.
- ДДаниил31 октября 2023Прекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросы, рассказывал интересные факты, экскурсия
- ЕЕвгений10 июля 2023Смело бронируйте индивидуальный тур по достопримечательностям Египта в этой компании. Не стесняйтесь задавать вопросы и обсуждать возможность посетить места (достопримечательности),
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Дворец Абдин»
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