Дворец Абдин – экскурсии в Каире

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворец Абдин» в Каире, цены от €112, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Три дворца Каира, три разные культуры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
200170 за всё до 5 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Изучить культурное наследие столицы Египта и ощутить роскошь королевской жизни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
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    хотели и даже чуть больше. Amr отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Очень эрудированный и хорошо знает всю историю, отвечает на все вопросы. Очень заботливый. Остались очень приятные впечатления от поездки и экскурсий. Отдельное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт.

  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Три дворца Каира, три разные культуры
    Экскурсию проводил гид Имад. Очень грамотный, приятный и хорошо говорящий по-русски гид. Много знает и рассказывает о истории Египта. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Наш гид Махир был очень внимательным к нашим пожеланиям и экскурсия действительно была гибкой - успели посмотреть все, что хотели,
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    не поехали туда, куда не было интересно. Махир очень хорошо говорил на русском, отвечал на все вопросы, веселил нас) Организаторы связывались быстро по оплате и по деталям маршрута, никаких нареканий нет, все четко!

  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта. Гид потрясающе
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    разбирается в истории, действительно у каждого экспоната мы могли бы стоять от 20 минут, но в виду ограничения по времени двигались быстрее. Темп регулируется без проблем)) Хоссам останавливается даже у не самых ажиотажных скульптур и артефактов и ему есть что про них интересного рассказать. Мне все очень понравилось. Комфортабельный трансфер, предложили воду, кондиционер, отличный русский язык у гида. Гибкое расписание, которое можно скорректировать прямо в течение дня, - конечно, очень большой плюс. Рекомендую всем любителям истории (я больше по этой части) или религии (Хоссаму будет, что вам рассказать).

    Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта
  • V
    Vladimir
    25 марта 2024
    Три дворца Каира, три разные культуры
    Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три абсолютно разных и замечательных
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    своей историей места. Для нас это было очень интересно, неожиданно и необычно. Особенно архитектура Дворца Маниал и необычная архитектура и вдохновляющая история Дворца барона Эмпана. Каир вам откроется по-новому, его история и культура намного разнообразнее и богаче и далеко не ограничивается историей Древнего Египта.

    Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три
  • О
    Ольга
    12 марта 2024
    Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
    Прекрасный гид, отличное владение русским языком! Неутомительно и интересно. Если располагаете временем, то берите его на целый день)!
    Прекрасный гид, отличное владение русским языком! Неутомительно и интересно. Если располагаете временем, то берите его на целый день)!
  • Ю
    Юлия
    5 января 2024
    Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
    Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую.
    Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендуюИнтересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую
  • Д
    Даниил
    31 октября 2023
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Прекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросы, рассказывал интересные факты, экскурсия
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    строилась исходя из наших пожеланий. Некоторые вещи не входили в стоимость экскурсии, за них необходимо было доплачивать (например, катание по Нилу и катание на верблюдах), но все было по нашему желанию и по хорошей цене. Экскурсия стоит того однозначно. Нигде не стояли в очередях, все было быстро в плане организационных моментов. Также Ибрагим охотно делал фото на память, так что без фотографий тоже не ушли) За день охватили все самые популярные места Каира и узнали интересующие нас вопросы о культуре Египта. Большое спасибо гиду Ибрагиму за увлекательный день)

    Прекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросыПрекрасная экскурсия! Очень понравился Ибрагим, как экскурсовод и как человек. Отвечал на все интересующие нас вопросы
  • Е
    Евгений
    10 июля 2023
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Смело бронируйте индивидуальный тур по достопримечательностям Египта в этой компании. Не стесняйтесь задавать вопросы и обсуждать возможность посетить места (достопримечательности),
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    интересные только вам (всегда идут навстречу клиенту в случае необходимости отклонения/внесения изменений от стандартной программы тура). Готовы помочь и содействуют в решении любых вопросом, в том числе и бытового характера. Мы были очень довольны открытостью, доброжелательностью и отзывчивостью работника Мухамеда и гида Ясера: всегда на связи (whatsapp), оперативно отвечают на все вопросы, анализируют обратную связь и поддерживают высокое качество оказываемых услуг!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Дворец Абдин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
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  3. Каир как живая энциклопедия Египта
  4. Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Дворец Абдин" можно забронировать 4 экскурсии от 112 до 170 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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