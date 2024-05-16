читать дальше

разбирается в истории, действительно у каждого экспоната мы могли бы стоять от 20 минут, но в виду ограничения по времени двигались быстрее. Темп регулируется без проблем)) Хоссам останавливается даже у не самых ажиотажных скульптур и артефактов и ему есть что про них интересного рассказать. Мне все очень понравилось. Комфортабельный трансфер, предложили воду, кондиционер, отличный русский язык у гида. Гибкое расписание, которое можно скорректировать прямо в течение дня, - конечно, очень большой плюс. Рекомендую всем любителям истории (я больше по этой части) или религии (Хоссаму будет, что вам рассказать).