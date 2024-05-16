Дворец Маниал – экскурсии в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворец Маниал» в Каире, цены от €99, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
Три дворца Каира, три разные культуры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
200170 за всё до 5 чел.
Каир для детей: волшебство Востока
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каир для детей: волшебство Востока
Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175140 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Все краски Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230138 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
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    Эмад очень интересный рассказчик, знаток своего дела, профессионал. Особенно интересен был альтернативный взгляд на многие известные вещи. Большое Вам спасибо за экскурсию!!!!!

    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Три дворца Каира, три разные культуры
    Экскурсию проводил гид Имад. Очень грамотный, приятный и хорошо говорящий по-русски гид. Много знает и рассказывает о истории Египта. Однозначно рекомендую.
  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
    Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
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    программу и, что главное, с готовностью добавил в нее и другие достопримечательности по нашему выбору, исключив то, что было нам менее интересно. В результате получился идеальный день, в течение которого удалось узнать Каир максимально (насколько это возможно в столь ограниченное время). Нас было двое, Ибрагим обеспечил машину, которая всегда была под рукой, и выложился безукоризненно: показал и рассказал всё, что нам было интересно. Что особенно приятно в таких экскурсиях: везде идём своим темпом, всегда есть возможность куда-то вернуться или что-то посмотреть подробнее. Для осмотра таких специфических городов, как Каир (за пределами традиционных пирамид и Сфинкса) присутствие местного гида - это оптимально, и мы очень довольны, что выбрали Ибрагима. Спасибо ему за знакомство с Каиром и полученные впечатления.

  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Каир для детей: волшебство Востока
    Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно. Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
  • V
    Vladimir
    25 марта 2024
    Три дворца Каира, три разные культуры
    Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три абсолютно разных и замечательных
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    своей историей места. Для нас это было очень интересно, неожиданно и необычно. Особенно архитектура Дворца Маниал и необычная архитектура и вдохновляющая история Дворца барона Эмпана. Каир вам откроется по-новому, его история и культура намного разнообразнее и богаче и далеко не ограничивается историей Древнего Египта.

    Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив триМне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три
  • О
    Олег
    17 января 2024
    Все краски Каира
    Прекрасный гид, интересный маршрут, очень гибкое планирование и интересные предложения по всем нашим пожеланиям. Ребята молодцы, крайне рекомендую.
  • E
    Elena
    23 февраля 2023
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Пунктуальный гид, интересный маршрут, все легко и увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Дворец Маниал»

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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Дворец Маниал" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 99 до 176 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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