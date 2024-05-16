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Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
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Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
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Каир для детей: волшебство Востока
Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню
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Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
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Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
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Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 мая 2024Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
- ДДенис13 мая 2024Экскурсию проводил гид Имад. Очень грамотный, приятный и хорошо говорящий по-русски гид. Много знает и рассказывает о истории Египта. Однозначно рекомендую.
- ППавел1 апреля 2024Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
- ЮЮлия28 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно. Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
- VVladimir25 марта 2024Мне кажется, это одна из самых недооцененных экскурсий с возможностью по-новому посмотреть на Каир, посетив три абсолютно разных и замечательных
- ООлег17 января 2024Прекрасный гид, интересный маршрут, очень гибкое планирование и интересные предложения по всем нашим пожеланиям. Ребята молодцы, крайне рекомендую.
- EElena23 февраля 2023Пунктуальный гид, интересный маршрут, все легко и увлекательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Дворец Маниал»
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