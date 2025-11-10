Мои заказы

Круиз от Асуана до Луксора: древние храмы, фараоны и пирамиды Гизы

Погулять по Каиру, увидеть Долину Царей и посетить Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте
Приглашаем в круиз по Нилу. Питание, экскурсии и проживание уже включены.

Вы увидите главные достопримечательности Египта: цитадель Саладина в Каире, пирамиды Гизы, храм богини Исиды на острове Филе и храм в Ком-Омбо.

Узнаете удивительную историю Луксорского храма, который успел стать святыней и для египтян, и для христиан, и для мусульман. Плыть по водам Нила будем на роскошном лайнере с бассейном.
Круиз от Асуана до Луксора: древние храмы, фараоны и пирамиды Гизы
Ближайшие даты:
17
ноя
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, обеды во время экскурсий в Каире и трёхразовое питание во время круиза, напитки только во время завтрака.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером и круизный лайнер. В стоимость также включены внутренние авиаперелёты.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Виза. Оформляется по прилёте, оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. А после пообедаем в ресторане египетской кухни. После трапезы пойдём гулять в Исламский квартал, здания здесь были построены в 9-15 веках.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Экскурсия по Каиру и пирамидам Гизы

После завтрака продолжим знакомиться со столицей. Побываем в цитадели Саладина 12 века и заглянем в Национальный музей египетской цивилизации, чтобы увидеть древние папирусы, саркофаги и сокровища фараонов. На обед пойдём в ресторан арабской кухни Khufu’s, а затем отправимся к пирамидам Гизы. За доплату в одну из них можно даже зайти внутрь!

Вечером вернёмся в отель и поужинаем.

Экскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам ГизыЭкскурсия по Каиру и пирамидам Гизы
3 день

Достопримечательности Асуана и посадка на борт

Позавтракаем и поедем в аэропорт, чтобы перелететь в Асуан. По прибытии отправимся к храму богини Исиды на острове Филе, а ещё увидим Асуанскую плотину и памятник Советско-Египетской дружбе. Затем взойдём на борт круизного лайнера и пообедаем. Дальше — свободное время. За доплату вы сможете посетить Нубийскую деревню и познакомиться с их традициями и бытом.

Ужин на корабле.

Достопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на бортДостопримечательности Асуана и посадка на борт
4 день

Начало круиза по Нилу и экскурсия к храму в Ком-Омбо

До обеда корабль будет стоять в порту Асуана, поэтому вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть у бассейна. За доплату вы сможете взять экскурсию к храму Абу-Симбел. Добраться можно на самолёте (30 минут) или на туристическом автобусе (3,5 часа).

Пообедаем и отчалим. К вечеру прибудем к храму в Ком-Омбо, который посвящён богам Седеку и Гору.

Начало круиза по Нилу и экскурсия к храму в Ком-ОмбоНачало круиза по Нилу и экскурсия к храму в Ком-ОмбоНачало круиза по Нилу и экскурсия к храму в Ком-ОмбоНачало круиза по Нилу и экскурсия к храму в Ком-Омбо
5 день

Прибытие в Эдфу и Луксорский храм

На рассвете прибудем в Эдфу. Сегодня вы полюбуетесь храмом бога Гора, а закат проводите с видом на Луксорский храм. Когда-то в святыне молились Амону-Ра, римляне построили здесь церковь и расписали стены фресками, а исламские завоеватели возвели прямо над святыней мечеть.

Прибытие в Эдфу и Луксорский храмПрибытие в Эдфу и Луксорский храмПрибытие в Эдфу и Луксорский храмПрибытие в Эдфу и Луксорский храмПрибытие в Эдфу и Луксорский храмПрибытие в Эдфу и Луксорский храм
6 день

Долина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм

Перед нами во всей красе предстанет Долина Царей, где находятся гробницы фараонов. Посетим храм Хатшепсут, единственной женщины-фараона. Пообедаем и отправимся в Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте. Вечером полетим в Каир и заселимся в отель. Если вы хотите продолжить тур путешествием на море, мы поможем организовать трансфер до Хургады.

Долина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храмДолина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храмДолина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храмДолина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храмДолина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храмДолина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм
7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. По желанию и за доплату можем организовать дополнительные экскурсии по Каиру.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2650
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле и на корабле
  • Завтраки и ужины в отеле, обеды во время экскурсий в Каире и трёхразовое питание на борту
  • Трансферы по маршруту
  • Все входные билеты на объекты экскурсий
  • Внутренние авиаперелёты
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно
  • Напитки во время обедов и ужинов
  • Виза в Египет - $25
  • Доплата за 1-местное проживание - $750
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Туристическая страховка
  • Личные расходы и чаевые
Место начала и завершения?
Аэропорт Каира, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 8 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
читать дальше

такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Каира

Похожие туры из Каира

Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
На машине
2 дня
-
30%
2 отзыва
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропо...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$291$415 за всё до 8 чел.
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
3 дня
-
15%
1 отзыв
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
12 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$510$600 за человека
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
На машине
3 дня
1 отзыв
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи - по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€600 за всё до 8 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каире
Все туры из Каира