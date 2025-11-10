Вы увидите главные достопримечательности Египта: цитадель Саладина в Каире, пирамиды Гизы, храм богини Исиды на острове Филе и храм в Ком-Омбо.
Узнаете удивительную историю Луксорского храма, который успел стать святыней и для египтян, и для христиан, и для мусульман. Плыть по водам Нила будем на роскошном лайнере с бассейном.
ноя
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отеле, обеды во время экскурсий в Каире и трёхразовое питание во время круиза, напитки только во время завтрака.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером и круизный лайнер. В стоимость также включены внутренние авиаперелёты.
Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Виза. Оформляется по прилёте, оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. А после пообедаем в ресторане египетской кухни. После трапезы пойдём гулять в Исламский квартал, здания здесь были построены в 9-15 веках.
Экскурсия по Каиру и пирамидам Гизы
После завтрака продолжим знакомиться со столицей. Побываем в цитадели Саладина 12 века и заглянем в Национальный музей египетской цивилизации, чтобы увидеть древние папирусы, саркофаги и сокровища фараонов. На обед пойдём в ресторан арабской кухни Khufu’s, а затем отправимся к пирамидам Гизы. За доплату в одну из них можно даже зайти внутрь!
Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
Достопримечательности Асуана и посадка на борт
Позавтракаем и поедем в аэропорт, чтобы перелететь в Асуан. По прибытии отправимся к храму богини Исиды на острове Филе, а ещё увидим Асуанскую плотину и памятник Советско-Египетской дружбе. Затем взойдём на борт круизного лайнера и пообедаем. Дальше — свободное время. За доплату вы сможете посетить Нубийскую деревню и познакомиться с их традициями и бытом.
Ужин на корабле.
Начало круиза по Нилу и экскурсия к храму в Ком-Омбо
До обеда корабль будет стоять в порту Асуана, поэтому вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть у бассейна. За доплату вы сможете взять экскурсию к храму Абу-Симбел. Добраться можно на самолёте (30 минут) или на туристическом автобусе (3,5 часа).
Пообедаем и отчалим. К вечеру прибудем к храму в Ком-Омбо, который посвящён богам Седеку и Гору.
Прибытие в Эдфу и Луксорский храм
На рассвете прибудем в Эдфу. Сегодня вы полюбуетесь храмом бога Гора, а закат проводите с видом на Луксорский храм. Когда-то в святыне молились Амону-Ра, римляне построили здесь церковь и расписали стены фресками, а исламские завоеватели возвели прямо над святыней мечеть.
Долина Царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм
Перед нами во всей красе предстанет Долина Царей, где находятся гробницы фараонов. Посетим храм Хатшепсут, единственной женщины-фараона. Пообедаем и отправимся в Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте. Вечером полетим в Каир и заселимся в отель. Если вы хотите продолжить тур путешествием на море, мы поможем организовать трансфер до Хургады.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. По желанию и за доплату можем организовать дополнительные экскурсии по Каиру.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле и на корабле
- Завтраки и ужины в отеле, обеды во время экскурсий в Каире и трёхразовое питание на борту
- Трансферы по маршруту
- Все входные билеты на объекты экскурсий
- Внутренние авиаперелёты
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты в Каир и обратно
- Напитки во время обедов и ужинов
- Виза в Египет - $25
- Доплата за 1-местное проживание - $750
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Туристическая страховка
- Личные расходы и чаевые