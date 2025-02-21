Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате

Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Приглашаем погрузиться в эпоху фараонов и древней египетской знати, прикоснуться к истокам египетской цивилизации и бесценным сокровищам! Вы побываете в известных местах Каира и Александрии.

Осмотрите легендарные пирамиды, в том числе
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ступенчатую пирамиду Джосера и пирамиды в королевском некрополе в Дахшуре. Посетите музеи, где хранятся мумии и драгоценности, золотые саркофаги и предметы древних ремёсел. Увидите примечательные сооружения в исторической части столицы.

Побываете в оборонительных цитаделях, подземном храме и Новой Александрийской библиотеке, а ещё заглянете на знаменитый базар.

Мы открыты к вашим пожеланиям — в ходе тура вы можете выбирать, что хотите посмотреть и чему уделить больше внимания.

Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате
Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате
Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате
Ближайшие даты:
21
фев28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой головной убор для защиты от солнца.

Проживание. Не включено в стоимость. По запросу поможем с бронированием.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Пирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в Дахшуре

Встретим вас в аэропорту Каира или у отеля, в котором вы остановились и отправимся на экскурсию. Первым посетим одно из семи чудес древнего мира — пирамиды Гизы. Вы осмотрите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Увидите огромную статую Сфинкса с головой человека и телом льва. Побываем у храма Долины, который использовали для бальзамирования и очищения мумии царя Хафра.

Затем осмотрим ступенчатую пирамиду Джосера — первое в мире резное каменное сооружение в древнем поселении Саккара. Мы расскажем вам об архитектурных особенностях этой необычной пирамиды.

Следующая остановка — подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите огромные гранитные гробы, а мы поведаем, кто в них похоронен и как они здесь оказались. После посетим некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Заглянем в несколько комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.

В завершении переедем южнее и побываем у пирамид в Дахшуре — знаменитом королевском некрополе примерно в 40 км от Каира. Вечером вернёмся в ваш отель в Каире или Гизе.

Пирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в ДахшуреПирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в ДахшуреПирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в ДахшуреПирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в ДахшуреПирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в ДахшуреПирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в Дахшуре
2 день

Египетский музей и музей египетской цивилизации, Каирская цитадель, Старый Каир, рынок Хан Эль-Халили

Утром отправимся в Музей египетских древностей, или Египетский музей, где хранится обширная коллекция артефактов, чей возраст около 5000 лет. Вы рассмотрите золотые сокровища короля Тутанхамона, драгоценности, головные уборы, алебастровые вазы и игрушки из Древнего Египта, а также множество бесценных статуй и других экспонатов.

Следующим посетим Национальный музей египетской цивилизации, расположенный на месте археологических раскопок Фустата, бывшего столицей Египта около 1400 лет назад. Здесь также представлены предметы коллекционирования фараонов, римской, коптской, исламской и современной цивилизаций. Главный выставочный зал знакомит с ремёслами, сформировавшими египетскую цивилизацию: керамикой, деревом, текстилем и украшениями. Вы сможете увидеть самый старый искусственный палец в мире и скелет человека, возраст которого составляет 30 000 лет. Пройдётесь по залу королевских мумий и осмотрите золотые саркофаги и останки фараонов. Узнаете о знаменитых правителях, таких как король Рамзес II и царица Хатшепсут.

После прогуляемся по территории Каирской цитадели — величайшего памятника средневековой фортификационной архитектуры, сыгравшего важную роль в истории Египта. Отсюда, с Алебастровой мечети, которую мы посетим, открывается панорама всей столицы.

Затем доедем до Старого Каира — исторической части столицы. Осмотрим Вавилонский форт — город-крепость, известную также как Дворец восковых фигур или Вавилонский замок. Крепость считается одной из крупнейших крепостей, засвидетельствованных римской цивилизацией в Египте. Побываем в Висячей церкви, построенной в 3-4 веках, которая, благодаря интерьеру, полному символики и икон, стала одним из самых посещаемых памятников страны. Вас также ждут монастырь и церковь Св. Георгия и синагога Бен-Эзра, здание которой раньше принадлежало коптской церкви.

В завершении заглянем на один из самых известных и старых базаров Хан Эль-Халили.

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3 день

Знакомство с достопримечательностями Александрии

В этот день отправимся в Александрию, где окажемся, проехав около 210 километров (2 часа с остановкой на отдых). Это второй по величине город Египта с богатым культурным и историческим наследием, основанный Александром Македонским. Начнём экскурсию с посещения архитектурного чуда — колонны Помпея.

Затем побываем у катакомб Ком-эль-Шокафа, которые считаются одним из семи чудес Средневековья. Некрополь состоит из слоёв александрийских гробниц зажиточной египетско-римской семьи, камер, высеченных в подземной скале, статуй и других археологических объектов погребального культа фараонов.

Следующая остановка — Новая Александрийская библиотека — перевоплощение знаменитой древней Александрийской библиотеки. Здесь хранилась самая большая коллекция рукописей в мире, пока в 3 веке не случился пожар. В нынешнем здании собрано около 8 миллионов книг.

После осмотрим Музей затонувших древностей под открытым небом, памятник Неизвестному александрийскому солдату и статую Александра Великого на высоком холме с видом на живописные пляжи.

Посетим цитадель Кайт-Бей — крепостное оборонительное сооружение 15 века на побережье Средиземного моря, которое составляло часть системы укреплений Александрии, а также Римский амфитеатр. Когда-то в нём могло поместиться до 600 зрителей, и он хорошо сохранился до наших дней.

На обратном пути в Каир посмотрим на современный мост Стэнли.

Знакомство с достопримечательностями АлександрииЗнакомство с достопримечательностями АлександрииЗнакомство с достопримечательностями АлександрииЗнакомство с достопримечательностями АлександрииЗнакомство с достопримечательностями АлександрииЗнакомство с достопримечательностями Александрии

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - всего $32 за взрослого, около $15 за ребёнка 6-12 лет
  • Стоимость тура указана за группу из 2 и более человек. При индивидуальном проведении тура для одного человека стоимость тура составит $476
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Программа гибкая: в течение дня вы можете выбирать, что хотите посетить, где и насколько остановиться
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, время встречи - по договорённости
Завершение: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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