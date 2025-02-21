Осмотрите легендарные пирамиды, в том числе
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой головной убор для защиты от солнца.
Проживание. Не включено в стоимость. По запросу поможем с бронированием.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Пирамиды Гизы, пирамида Джосера, подземный храм, некрополь в Дахшуре
Встретим вас в аэропорту Каира или у отеля, в котором вы остановились и отправимся на экскурсию. Первым посетим одно из семи чудес древнего мира — пирамиды Гизы. Вы осмотрите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Увидите огромную статую Сфинкса с головой человека и телом льва. Побываем у храма Долины, который использовали для бальзамирования и очищения мумии царя Хафра.
Затем осмотрим ступенчатую пирамиду Джосера — первое в мире резное каменное сооружение в древнем поселении Саккара. Мы расскажем вам об архитектурных особенностях этой необычной пирамиды.
Следующая остановка — подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите огромные гранитные гробы, а мы поведаем, кто в них похоронен и как они здесь оказались. После посетим некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Заглянем в несколько комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.
В завершении переедем южнее и побываем у пирамид в Дахшуре — знаменитом королевском некрополе примерно в 40 км от Каира. Вечером вернёмся в ваш отель в Каире или Гизе.
Египетский музей и музей египетской цивилизации, Каирская цитадель, Старый Каир, рынок Хан Эль-Халили
Утром отправимся в Музей египетских древностей, или Египетский музей, где хранится обширная коллекция артефактов, чей возраст около 5000 лет. Вы рассмотрите золотые сокровища короля Тутанхамона, драгоценности, головные уборы, алебастровые вазы и игрушки из Древнего Египта, а также множество бесценных статуй и других экспонатов.
Следующим посетим Национальный музей египетской цивилизации, расположенный на месте археологических раскопок Фустата, бывшего столицей Египта около 1400 лет назад. Здесь также представлены предметы коллекционирования фараонов, римской, коптской, исламской и современной цивилизаций. Главный выставочный зал знакомит с ремёслами, сформировавшими египетскую цивилизацию: керамикой, деревом, текстилем и украшениями. Вы сможете увидеть самый старый искусственный палец в мире и скелет человека, возраст которого составляет 30 000 лет. Пройдётесь по залу королевских мумий и осмотрите золотые саркофаги и останки фараонов. Узнаете о знаменитых правителях, таких как король Рамзес II и царица Хатшепсут.
После прогуляемся по территории Каирской цитадели — величайшего памятника средневековой фортификационной архитектуры, сыгравшего важную роль в истории Египта. Отсюда, с Алебастровой мечети, которую мы посетим, открывается панорама всей столицы.
Затем доедем до Старого Каира — исторической части столицы. Осмотрим Вавилонский форт — город-крепость, известную также как Дворец восковых фигур или Вавилонский замок. Крепость считается одной из крупнейших крепостей, засвидетельствованных римской цивилизацией в Египте. Побываем в Висячей церкви, построенной в 3-4 веках, которая, благодаря интерьеру, полному символики и икон, стала одним из самых посещаемых памятников страны. Вас также ждут монастырь и церковь Св. Георгия и синагога Бен-Эзра, здание которой раньше принадлежало коптской церкви.
В завершении заглянем на один из самых известных и старых базаров Хан Эль-Халили.
Знакомство с достопримечательностями Александрии
В этот день отправимся в Александрию, где окажемся, проехав около 210 километров (2 часа с остановкой на отдых). Это второй по величине город Египта с богатым культурным и историческим наследием, основанный Александром Македонским. Начнём экскурсию с посещения архитектурного чуда — колонны Помпея.
Затем побываем у катакомб Ком-эль-Шокафа, которые считаются одним из семи чудес Средневековья. Некрополь состоит из слоёв александрийских гробниц зажиточной египетско-римской семьи, камер, высеченных в подземной скале, статуй и других археологических объектов погребального культа фараонов.
Следующая остановка — Новая Александрийская библиотека — перевоплощение знаменитой древней Александрийской библиотеки. Здесь хранилась самая большая коллекция рукописей в мире, пока в 3 веке не случился пожар. В нынешнем здании собрано около 8 миллионов книг.
После осмотрим Музей затонувших древностей под открытым небом, памятник Неизвестному александрийскому солдату и статую Александра Великого на высоком холме с видом на живописные пляжи.
Посетим цитадель Кайт-Бей — крепостное оборонительное сооружение 15 века на побережье Средиземного моря, которое составляло часть системы укреплений Александрии, а также Римский амфитеатр. Когда-то в нём могло поместиться до 600 зрителей, и он хорошо сохранился до наших дней.
На обратном пути в Каир посмотрим на современный мост Стэнли.
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Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты - всего $32 за взрослого, около $15 за ребёнка 6-12 лет
- Стоимость тура указана за группу из 2 и более человек. При индивидуальном проведении тура для одного человека стоимость тура составит $476
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Программа гибкая: в течение дня вы можете выбирать, что хотите посетить, где и насколько остановиться