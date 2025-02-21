Встретим вас в аэропорту Каира или у отеля, в котором вы остановились и отправимся на экскурсию. Первым посетим одно из семи чудес древнего мира — пирамиды Гизы. Вы осмотрите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Увидите огромную статую Сфинкса с головой человека и телом льва. Побываем у храма Долины, который использовали для бальзамирования и очищения мумии царя Хафра.

Затем осмотрим ступенчатую пирамиду Джосера — первое в мире резное каменное сооружение в древнем поселении Саккара. Мы расскажем вам об архитектурных особенностях этой необычной пирамиды.

Следующая остановка — подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите огромные гранитные гробы, а мы поведаем, кто в них похоронен и как они здесь оказались. После посетим некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Заглянем в несколько комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.

В завершении переедем южнее и побываем у пирамид в Дахшуре — знаменитом королевском некрополе примерно в 40 км от Каира. Вечером вернёмся в ваш отель в Каире или Гизе.