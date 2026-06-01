Встретим вас в аэропорту и начнём экскурсию с посещения Каирского египетского музея, где хранятся сокровища фараонов, мумии и другие артефакты. Затем будем исследовать Старый город и увидим коптскую церковь Святой Марии, второе название которой — Подвешенная. Ещё осмотрим церковь Святого Сергия и синагогу Бен-Эзра.

Посетим Каирскую цитадель 12 века и мечеть Мухаммеда Али. Дальше побываем в Городе мёртвых — целой системе гробниц и мавзолеев, где захоронены многие знатные люди.

Пообедаем в местном ресторане и отведаем национальную кухню. Затем вернёмся в отель и отдохнём, а после отправимся на рынок Хан эль-Халили и торговую улочку Аль-Муиз, чтобы купить сувениры и подарки.