Мои заказы

Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: всё самое интересное с гидом-египтологом

Посетить Город мёртвых, осмотреть пирамиду Хеопса и насладиться ужином на круизе по Нилу
Приглашаем в небольшое, но насыщенное путешествие по главным местам Египта.

Начнём с Каира: заглянем в знаменитый музей, где хранятся уникальные артефакты и можно увидеть мумий, исследуем старинные святыни и пройдёмся по
читать дальшеуменьшить

атмосферному рынку Хан эль-Халили.

Конечно же, проведём увлекательную экскурсию по Гизе, осмотрим пирамиды и сделаем фотографию грандиозного Сфинкса. Ещё покажем вам древнейшее из сохранившихся каменных строений — ступенчатую пирамиду Джосера.

А в последний день отправимся в Александрию, удивительный город на берегу Средиземного моря, чтобы увидеть крепость Кайт-Бей и Помпееву колонну.

Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: всё самое интересное с гидом-египтологом
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: всё самое интересное с гидом-египтологом
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: всё самое интересное с гидом-египтологом

Описание тура

Организационные детали

Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.

Программа тура по дням

1 день

Каирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыни

Встретим вас в аэропорту и начнём экскурсию с посещения Каирского египетского музея, где хранятся сокровища фараонов, мумии и другие артефакты. Затем будем исследовать Старый город и увидим коптскую церковь Святой Марии, второе название которой — Подвешенная. Ещё осмотрим церковь Святого Сергия и синагогу Бен-Эзра.

Посетим Каирскую цитадель 12 века и мечеть Мухаммеда Али. Дальше побываем в Городе мёртвых — целой системе гробниц и мавзолеев, где захоронены многие знатные люди.

Пообедаем в местном ресторане и отведаем национальную кухню. Затем вернёмся в отель и отдохнём, а после отправимся на рынок Хан эль-Халили и торговую улочку Аль-Муиз, чтобы купить сувениры и подарки.

Каирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыниКаирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыниКаирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыниКаирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыниКаирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыни
2 день

Пирамиды Гизы

После завтрака поедем в Гизу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также грандиозного Сфинкса. Переместимся в Саккару, чтобы осмотреть ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшее из сохранившихся каменных строений! На очереди — храм Серапеум, посвящённый богу Серапису. Ещё полюбуемся пирамидой фараона Тети, стены которой содержат египетские письмена.

Пообедаем в ресторане неподалёку и продолжим наше погружение в прошлое. Побываем в древнем городе Мемфисе и увидим огромную статую Рамзеса II. Затем поедем в Каир, взойдём на борт корабля и устроим круиз по Нилу с ужином.

Пирамиды ГизыПирамиды ГизыПирамиды ГизыПирамиды Гизы
3 день

Достопримечательности Александрии

Сегодня посетим Александрию, живописно расположенную на берегу Средиземного моря. Проведём для вас экскурсию по крепости Кайт-Бей 15 века, возведённой на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка.

Заглянем в современную библиотеку, которая стоит на месте разрушенной множество лет назад знаменитой Александрийской библиотеки. Увидим Помпееву колонну 3 века в честь римского императора Диоклетиана.

Ещё посетим дворец Монтаза, в архитектуре которого сошлись византийские, готические, османские и исламские архитектурные традиции. А ещё пройдёмся по живописным садам.

Вернёмся в Каир и отвезём вас в отель или аэропорт.

Достопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности Александрии

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание и питьевая вода
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Круиз по Нилу с ужином
  • Билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно
  • Проживание
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Каир, доставим вас в аэропорт к вашим рейсам или в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1665 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.

Тур входит в следующие категории Каира

Похожие туры на «Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: всё самое интересное с гидом-египтологом»

Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
3 дня
7 отзывов
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
23 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$850 за человека
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
На машине
На яхте
На лодке
3 дня
5 отзывов
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро, точное время по договорённос...
24 июн в 08:00
28 июн в 08:00
$900 за человека
Индивидуальный тур: Каир от и до и главное в Александрии
На машине
3 дня
3 отзыва
Индивидуальный тур: Каир от и до и главное в Александрии
Погрузиться в культуру Древнего Египта, увидеть район нескольких религий, узнать секреты захоронений
Начало: Каир или Гиза, в любом удобном вам месте, время - ...
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
$800 за всё до 4 чел.
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
На машине
2 дня
2 отзыва
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропо...
20 июн в 08:00
21 июн в 08:00
$530 за всё до 8 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каире
Все туры из Каира
$300 за человека