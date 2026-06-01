Начнём с Каира: заглянем в знаменитый музей, где хранятся уникальные артефакты и можно увидеть мумий, исследуем старинные святыни и пройдёмся по
Описание тура
Организационные детали
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Программа тура по дням
Каирский египетский музей, Город Мёртвых и старинные святыни
Встретим вас в аэропорту и начнём экскурсию с посещения Каирского египетского музея, где хранятся сокровища фараонов, мумии и другие артефакты. Затем будем исследовать Старый город и увидим коптскую церковь Святой Марии, второе название которой — Подвешенная. Ещё осмотрим церковь Святого Сергия и синагогу Бен-Эзра.
Посетим Каирскую цитадель 12 века и мечеть Мухаммеда Али. Дальше побываем в Городе мёртвых — целой системе гробниц и мавзолеев, где захоронены многие знатные люди.
Пообедаем в местном ресторане и отведаем национальную кухню. Затем вернёмся в отель и отдохнём, а после отправимся на рынок Хан эль-Халили и торговую улочку Аль-Муиз, чтобы купить сувениры и подарки.
Пирамиды Гизы
После завтрака поедем в Гизу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также грандиозного Сфинкса. Переместимся в Саккару, чтобы осмотреть ступенчатую пирамиду Джосера — древнейшее из сохранившихся каменных строений! На очереди — храм Серапеум, посвящённый богу Серапису. Ещё полюбуемся пирамидой фараона Тети, стены которой содержат египетские письмена.
Пообедаем в ресторане неподалёку и продолжим наше погружение в прошлое. Побываем в древнем городе Мемфисе и увидим огромную статую Рамзеса II. Затем поедем в Каир, взойдём на борт корабля и устроим круиз по Нилу с ужином.
Достопримечательности Александрии
Сегодня посетим Александрию, живописно расположенную на берегу Средиземного моря. Проведём для вас экскурсию по крепости Кайт-Бей 15 века, возведённой на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка.
Заглянем в современную библиотеку, которая стоит на месте разрушенной множество лет назад знаменитой Александрийской библиотеки. Увидим Помпееву колонну 3 века в честь римского императора Диоклетиана.
Ещё посетим дворец Монтаза, в архитектуре которого сошлись византийские, готические, османские и исламские архитектурные традиции. А ещё пройдёмся по живописным садам.
Вернёмся в Каир и отвезём вас в отель или аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$300
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Что включено
- Питание и питьевая вода
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Круиз по Нилу с ужином
- Билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно
- Проживание
- Минимальное количество участников - 2 человека