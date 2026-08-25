Абидос и Дендера из Луксора

Храмы истории: индивидуальная экскурсия из Луксора в знаменитый храм Абидоса
Из Луксора мы совершим путешествия в знаменитые места древнего Египта, как знаменитый храмовый комплекс Хатхора. Храм известен с 3-го тысячелетия до н. э как дом возвратившейся «Золотой» богини или «Незыблемая земля богини». Затем вы отправляетесь в город Абидос. По риезду у вас будет обед. После обеда у вас будет посещение знаменитого храма Абидоса.
Абидос и Дендера из Луксора
Абидос и Дендера из Луксора
Абидос и Дендера из Луксора

Описание билета

Вас ожидает: Из Луксора можно совершить путешествия в знаменитые места древнего Египта, как знаменитый храмовый комплекс Хатхора. Храм известен с 3-го тысячелетия до н. э как дом возвратившейся «Золотой» богини или «Незыблемая земля богини». В Дендере находится самый известный Маммиси (комната рождения божества), где загадали желание о любви и раждении детей. Потолок храма украшен яркими образами планет, старейшими астрологическими и астрономическими изображениями (знаками зодиака и временаи года) так, как в древости считалось, что Хатхор – это космическое божество. Ешё знаменитый храм Абидоса. В Абидосе фараон Сети I построил храм семи великих божеств Египта. Считалось, что человек, хотя бы раз в жизни должен посетить это место, где Исида похоронила голову Озириса. Программа В 7:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию Дендера+Абидос. Вы по началу посещаете Храм Дендера,крторый находится в красивом мальенком городке расположенном в 65 км. к северу от Луксора. В Дендере находится один из лучших сохранившихся в Египте храмов — это потрясающий храм богини любви Хатхор. Храм сохранился практически в первозданном виде, так как находился под песками до конца 19 века. Затем вы отправляетесь в город Абидос. По риезду у вас будет обед. После обеда у вас будет посещение знаменитого храма Абидоса. Храм Сети I в Абидосе не поражает своими размерами, но великолепними по исполнению рельефами. Его украшающия считаются самыми красивыми во всем Египте. Это исключительно сложное архитектурное сооружение с грандиозными колонными залам и святилищами. Считалось, что человек, хотя бы раз в жизни должен посетить это место, где Исида похоронила голову Озириса. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 18:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.

Ежедневно около 07.00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги трансфера из отеля и обратно.
  • Входные билеты во все указанные исторические места.
  • Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
  • Русскоязычный гид-египтолог.
  • Все налоги и плата за обслуживание
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно около 07.00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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