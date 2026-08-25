Вас ожидает: Из Луксора можно совершить путешествия в знаменитые места древнего Египта, как знаменитый храмовый комплекс Хатхора. Храм известен с 3-го тысячелетия до н. э как дом возвратившейся «Золотой» богини или «Незыблемая земля богини». В Дендере находится самый известный Маммиси (комната рождения божества), где загадали желание о любви и раждении детей. Потолок храма украшен яркими образами планет, старейшими астрологическими и астрономическими изображениями (знаками зодиака и временаи года) так, как в древости считалось, что Хатхор – это космическое божество. Ешё знаменитый храм Абидоса. В Абидосе фараон Сети I построил храм семи великих божеств Египта. Считалось, что человек, хотя бы раз в жизни должен посетить это место, где Исида похоронила голову Озириса. Программа В 7:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию Дендера+Абидос. Вы по началу посещаете Храм Дендера,крторый находится в красивом мальенком городке расположенном в 65 км. к северу от Луксора. В Дендере находится один из лучших сохранившихся в Египте храмов — это потрясающий храм богини любви Хатхор. Храм сохранился практически в первозданном виде, так как находился под песками до конца 19 века. Затем вы отправляетесь в город Абидос. По риезду у вас будет обед. После обеда у вас будет посещение знаменитого храма Абидоса. Храм Сети I в Абидосе не поражает своими размерами, но великолепними по исполнению рельефами. Его украшающия считаются самыми красивыми во всем Египте. Это исключительно сложное архитектурное сооружение с грандиозными колонными залам и святилищами. Считалось, что человек, хотя бы раз в жизни должен посетить это место, где Исида похоронила голову Озириса. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. Возвращение в отель почти в 18:00. Важная информация Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.