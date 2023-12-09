Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос

Индивидуальная экскурсия в Луксоре
Мы погрузимся в додинастическую эпоху Египта, окажемся в двух самых красивых и уникальных египетских храмах — храме Абидоса (храме бога Осириса, судьи загробного мира) и храме Дендеры (храме Хатхoр, богини любви, красоты и материнства). Увидим древнейшие гробницы в Египте, принадлежащие царям первой и второй династий.
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
Из Луксора в секретные места - Дендеру и Абидос
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Что вас ожидает:

  • Храм богини Хатхор
  • Храм фараона Сети Первого
  • Осирион

Описание

Дендера

Древнеегипетский небольшой город расположился на западном берегу Нила в 60 км. севернее Луксора. История Дендеры восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхор. В Дендере вы увидите храм богини Хатхор — дочери бога солнца Ра, богини любви, красоты, женственности, материнства, плодородия, покровительница радости и веселья. Храм сохранился до наших дней в практически первозданном виде. В храме вы увидите великолепные памятники: храм Божественного рождения (Мамиси), Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами и еще один зал с 16 колоннами, Зал Жриц и многое другое. Абидос Один из самых древних городов Египта находится на западном берегу Нила в провинции Сухаг в 75 км. севернее Дендеры. Абидос сохранял свою ауру святости дольше, чем любой другой город Египта. Был центром культа бога Осириса, самого любимого бога египтян и центральной фигуры главного египетского мифа, поэтому древние благочестивые египтяне стремились совершить сюда паломничество. В Абидосе мы увидим:
  • храм фараона Сети Первого — жемчужину храмов Древнего Египта. Строение знаменито не своими колоссальными размерами, а рельефами и изображениями на стенах, точнее, невероятной техникой их исполнения. По мнению множества экспертов, эти произведения искусства — лучшие во всем Египте. Храм Сети также славится списком фараонов Египта — «Абидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта;
  • Осирион со своими канавами — самая священная гробница у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса, и к которой все египтяне приходили с дарами во время паломничества.

Важно знать:

Чтобы гарантировать вашу бронь, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается.

Ежедневно с 07:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида-египтолога из нашей команды
  • Транспорт:
  • Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком) экскурсия проводится на современном легковом авто с кондиционером
  • Для большего количества до 8 человек — на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2022 с кондиционером
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Храм богини Хатхор в Дендере — 5$
  • Храм бога Осириса в Абидосе — 4$, дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка
  • Обед — 8-10$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Чтобы гарантировать вашу бронь
  • Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
  • А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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