Дендера

Древнеегипетский небольшой город расположился на западном берегу Нила в 60 км. севернее Луксора. История Дендеры восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхор. В Дендере вы увидите храм богини Хатхор — дочери бога солнца Ра, богини любви, красоты, женственности, материнства, плодородия, покровительница радости и веселья. Храм сохранился до наших дней в практически первозданном виде. В храме вы увидите великолепные памятники: храм Божественного рождения (Мамиси), Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами и еще один зал с 16 колоннами, Зал Жриц и многое другое. Абидос Один из самых древних городов Египта находится на западном берегу Нила в провинции Сухаг в 75 км. севернее Дендеры. Абидос сохранял свою ауру святости дольше, чем любой другой город Египта. Был центром культа бога Осириса, самого любимого бога египтян и центральной фигуры главного египетского мифа, поэтому древние благочестивые египтяне стремились совершить сюда паломничество. В Абидосе мы увидим:

храм фараона Сети Первого — жемчужину храмов Древнего Египта. Строение знаменито не своими колоссальными размерами, а рельефами и изображениями на стенах, точнее, невероятной техникой их исполнения. По мнению множества экспертов, эти произведения искусства — лучшие во всем Египте. Храм Сети также славится списком фараонов Египта — «Абидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта;

Осирион со своими канавами — самая священная гробница у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса, и к которой все египтяне приходили с дарами во время паломничества.

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