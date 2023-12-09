Мы погрузимся в додинастическую эпоху Египта, окажемся в двух самых красивых и уникальных египетских храмах — храме Абидоса (храме бога Осириса, судьи загробного мира) и храме Дендеры (храме Хатхoр, богини любви, красоты и материнства). Увидим древнейшие гробницы в Египте, принадлежащие царям первой и второй династий.
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Что вас ожидает:
- Храм богини Хатхор
- Храм фараона Сети Первого
- Осирион
Описание
Дендера
Древнеегипетский небольшой город расположился на западном берегу Нила в 60 км. севернее Луксора. История Дендеры восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхор. В Дендере вы увидите храм богини Хатхор — дочери бога солнца Ра, богини любви, красоты, женственности, материнства, плодородия, покровительница радости и веселья. Храм сохранился до наших дней в практически первозданном виде. В храме вы увидите великолепные памятники: храм Божественного рождения (Мамиси), Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами и еще один зал с 16 колоннами, Зал Жриц и многое другое. Абидос Один из самых древних городов Египта находится на западном берегу Нила в провинции Сухаг в 75 км. севернее Дендеры. Абидос сохранял свою ауру святости дольше, чем любой другой город Египта. Был центром культа бога Осириса, самого любимого бога египтян и центральной фигуры главного египетского мифа, поэтому древние благочестивые египтяне стремились совершить сюда паломничество. В Абидосе мы увидим:
- храм фараона Сети Первого — жемчужину храмов Древнего Египта. Строение знаменито не своими колоссальными размерами, а рельефами и изображениями на стенах, точнее, невероятной техникой их исполнения. По мнению множества экспертов, эти произведения искусства — лучшие во всем Египте. Храм Сети также славится списком фараонов Египта — «Абидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта;
- Осирион со своими канавами — самая священная гробница у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса, и к которой все египтяне приходили с дарами во время паломничества.
Важно знать:
Чтобы гарантировать вашу бронь, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается.
Ежедневно с 07:00 до 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида-египтолога из нашей команды
- Транспорт:
- Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком) экскурсия проводится на современном легковом авто с кондиционером
- Для большего количества до 8 человек — на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2022 с кондиционером
- Что не входит
- Входные билеты:
- Храм богини Хатхор в Дендере — 5$
- Храм бога Осириса в Абидосе — 4$, дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка
- Обед — 8-10$
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Место пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 07:00 до 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Чтобы гарантировать вашу бронь
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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