Посетить важнейшие святилища Древнего Египта в Дендере и Абидосе
Мы отправляемся в Дендеру и Абидос — места, где возведены главные храмы Древнего Египта.
Вы увидите святилище богини Хатхор, рассмотрите его изящные скульптуры и узнаете, почему богиню изображали в виде коровы. В Абидосе мы посетим храм Осириса с отлично сохранёнными изображениями богов. Поговорим о первых фараонах и вспомним мифы о владыке загробного царства.
Вы увидите святилище богини Хатхор, рассмотрите его изящные скульптуры и узнаете, почему богиню изображали в виде коровы. В Абидосе мы посетим храм Осириса с отлично сохранёнными изображениями богов. Поговорим о первых фараонах и вспомним мифы о владыке загробного царства.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Храм в Дендере посвящён Хатхор — богини любви, радости, музыки и материнства. Он был возведён 5000 лет назад, но до сих пор поражает величественной архитектурой и впечатляющим главным входом. Иероглифы на стенах храма и богато украшенные потолки делают святилище одним из самых привлекательных и посещаемых в Луксоре. Вы полюбуетесь изысканными скульптурами, рассказывающими о сакральных обрядах древних египтян.
- Храм Осириса в Абидосе расположен почти в 135 км. к северу от Луксора. Здешние изображения богов и фараонов считаются наиболее полно сохранившимися в Египте. Вы увидите гробницы первых фараонов раннего династического периода, а также несколько памятников 19 династии, существовавшей в эпоху процветания Нового царства. Рассмотрите иероглифы и фрески, изображающие сцены из истории и мифов Древнего Египта.
Программа:
- Выезд из вашего отеля в 06:30 утра.
- За 1 час доедем до Дендеры, расположенной в 65 км. севернее Луксора. Проведём в храме Хатхор 2,5 часа.
- Отправимся в Абидос, расположенный в 75 км. севернее Дендеры. Экскурсия закончится в 14:30.
- Возвращение в Луксор к 17:30.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит трансфер на современном легковом авто с кондиционером, услуги русскоговорящего гид.
Дополнительные расходы
- Вход в храм Хатхор в Дендере: взрослым — $8, детям с 6 лет — $5.
- Вход в храм Осириса в Абидосе: взрослым — $10, детям с 6 лет — $5.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 50 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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