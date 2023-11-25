Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора

Индивидуальная экскурсия в Луксоре

Посетить важнейшие святилища Древнего Египта в Дендере и Абидосе

Мы отправляемся в Дендеру и Абидос — места, где возведены главные храмы Древнего Египта.

Вы увидите святилище богини Хатхор, рассмотрите его изящные скульптуры и узнаете, почему богиню изображали в виде коровы. В Абидосе мы посетим храм Осириса с отлично сохранёнными изображениями богов. Поговорим о первых фараонах и вспомним мифы о владыке загробного царства.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Храм в Дендере посвящён Хатхор — богини любви, радости, музыки и материнства. Он был возведён 5000 лет назад, но до сих пор поражает величественной архитектурой и впечатляющим главным входом. Иероглифы на стенах храма и богато украшенные потолки делают святилище одним из самых привлекательных и посещаемых в Луксоре. Вы полюбуетесь изысканными скульптурами, рассказывающими о сакральных обрядах древних египтян.
  • Храм Осириса в Абидосе расположен почти в 135 км. к северу от Луксора. Здешние изображения богов и фараонов считаются наиболее полно сохранившимися в Египте. Вы увидите гробницы первых фараонов раннего династического периода, а также несколько памятников 19 династии, существовавшей в эпоху процветания Нового царства. Рассмотрите иероглифы и фрески, изображающие сцены из истории и мифов Древнего Египта.

Программа:

  • Выезд из вашего отеля в 06:30 утра.
  • За 1 час доедем до Дендеры, расположенной в 65 км. севернее Луксора. Проведём в храме Хатхор 2,5 часа.
  • Отправимся в Абидос, расположенный в 75 км. севернее Дендеры. Экскурсия закончится в 14:30.
  • Возвращение в Луксор к 17:30.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входит трансфер на современном легковом авто с кондиционером, услуги русскоговорящего гид.

Дополнительные расходы

  • Вход в храм Хатхор в Дендере: взрослым — $8, детям с 6 лет — $5.
  • Вход в храм Осириса в Абидосе: взрослым — $10, детям с 6 лет — $5.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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