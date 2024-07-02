Паспорта.

Солнцезащитные очки. В стоимость поездки входит только трансфер, но при желании дополнительно вы можете заказать экскурсионное обслуживание.

Что вас ждет Мы заберем вас из вашего отеля в Луксоре на автомобиле и доставим к храмам Дендеры и Абидоса, где вы сможете насладиться прогулкой по историческим местам. Вечером мы доставим вас обратно в Луксор. Храм в Дендере Храм Хатхор был в основном построен в поздний период правления Птолемеев, особенно во время правления Птолемея XII и Клеопатры VII. Более поздние пристройки были сделаны в римский период. Хотя этот храм был построен династией правителей, которые сами не были коренными египтянами, было установлено, что дизайн этого храма соответствует дизайну других классических египетских храмов, за исключением передней части гипостильного зала, который, согласно надписи над входом, был построен императором Тиберий. Храм в Абидосе Считающийся одним из самых важных археологических памятников Древнего Египта, священный город Абидос был местом расположения многих древних храмов, включая Умм-эль-Кааб, царский некрополь, где были погребены ранние фараоны. Эти гробницы стали рассматриваться как чрезвычайно важные захоронения, и в более поздние времена стало желательно быть похороненным в этом районе, что привело к росту значения города как культового места. Важная информация Не забудьте взять с собой: