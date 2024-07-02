Представьте себе день, полный открытий и вдохновения, когда вы отправляетесь из Луксора в Дендеру и Абидос, чтобы увидеть два из самых значимых храмов Древнего Египта.
Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки
Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный индивидуальный трансфер
- 🏛 Посещение древних храмов
- 📜 Уникальные исторические знания
- 🕊 Спокойствие и уединение
- 🌞 Возможность увидеть редкие археологические памятники
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что можно увидеть
- Храм Хатхор
- Храм Осириса
- Умм-эль-Кааб
Описание трансфер
Что вас ждет Мы заберем вас из вашего отеля в Луксоре на автомобиле и доставим к храмам Дендеры и Абидоса, где вы сможете насладиться прогулкой по историческим местам. Вечером мы доставим вас обратно в Луксор. Храм в Дендере Храм Хатхор был в основном построен в поздний период правления Птолемеев, особенно во время правления Птолемея XII и Клеопатры VII. Более поздние пристройки были сделаны в римский период. Хотя этот храм был построен династией правителей, которые сами не были коренными египтянами, было установлено, что дизайн этого храма соответствует дизайну других классических египетских храмов, за исключением передней части гипостильного зала, который, согласно надписи над входом, был построен императором Тиберий. Храм в Абидосе Считающийся одним из самых важных археологических памятников Древнего Египта, священный город Абидос был местом расположения многих древних храмов, включая Умм-эль-Кааб, царский некрополь, где были погребены ранние фараоны. Эти гробницы стали рассматриваться как чрезвычайно важные захоронения, и в более поздние времена стало желательно быть похороненным в этом районе, что привело к росту значения города как культового места. Важная информация Не забудьте взять с собой:
- Паспорта.
- Солнцезащитные очки. В стоимость поездки входит только трансфер, но при желании дополнительно вы можете заказать экскурсионное обслуживание.
Каждый день недели в шесть утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм в Дендере
- Храм в Абидосе
Что включено
- Частный трансфер только для вашей группы.
- Бутылки минеральной воды.
- Разрешение полиции.
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание.
- Входные билеты.
- Обед
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, не забудьте взять с собой:
- Паспорта
- Солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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