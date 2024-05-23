Экскурсии по Луксору на машине с гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «На машине» в Луксоре, цены от €20, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
166100 за всё до 8 чел.
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Луксор: в гости к фараонам - уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних фараонов, посетив легендарные храмы и долины Луксора. Незабываемое путешествие в прошлое ждет вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие во времени: Экскурсия по Дендере и Луксору с посещением древних храмов
Завораживающее путешествие в сердце Древнего Египта: откройте тайны храма Хатхор и гробницы Тутанхамона
Начало: Из луксора
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
235153 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 04:30
10 июня в 00:30
180 за всё до 3 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
285186 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Луксора - в храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250175 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
221100 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
16290 за всё до 8 чел.
Увидеть Луксор - понять Египет
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250150 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
После долгого перелета каждый мечтает о быстром и комфортном пути к отелю. Выберите трансфер из аэропорта Луксора для идеального начала путешествия
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Луксоре
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Луксоре с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
24 за всё до 3 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
350298 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
    читать дальше

    интеллигентный и заботливый. В отличии от других экскурсоводов, не было навязывания дополнительных услуг. Очень интересно рассказывал и корректировал маршрут в соответствии с нашим интересом. Остались только приятные впечатления. Рекомендую эту и любые экскурсии Ахмеда.

    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе
  • Т
    Тагир
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасное знакомство с Луксором и Древними достопримечательностями. Мы остались в полном восторге от экскурсии, как дети. С нами был экскурсовод Ахмет, который
    читать дальше

    хорошо говорит на русском и интересно рассказывает. Рекомендация - задавать как можно больше вопросов, тогда Ахмет начинает рассказывать очень любопытные истории. Отдельно отмечу очень комфортные условия трансфера: современный автомобиль с кондиционером, что спасает в жару. И очень аккуратный водитель. Трансфер забрал нас из отеля в 7:00. На весь маршрут у нас ушло чуть меньше 7 часов. Но мы отказались от обеда. Обратно мы выбрали трансфер по воде (у нашего отеля была пристань). Очень хорошо, что организатор сразу предложил купить все билеты, чтобы не тратить на это время. В долине царей рекомендую еще посетить гробницу Тутанхамона, где лежит его мумия (это за отдельную плату). И еще одна рекомендация: отзыв писать сразу, иначе засыпет напоминаниями 😁 Ну и отзывы лучше писать на самых ярких эмоциях 😉

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых древностей в незнакомом месте.
    читать дальше

    Но реальность превзошла все ожидания, и мы с женой остались в полном восторге. Ахмед показал нам невероятно красивые памятники древней архитектуры и рассказал их занимательные истории. Узнали много интересных фактов и историй о Древнем Египте, его богах, фараонах и жизни людей. Очень круто не только посмотреть на все это своими глазами, но и узнать, почему все выглядит именно так, узнать назначение и смысл сооружений и рисунков на них. Экскурсовод отлично знает свою страну и ее прошлое, слушать его - одно удовольствие. Ответил на все наши вопросы, с ним мы посетили места, не входящие в программу, но расположенные на пути следования. Ещё он дал несколько советов, что ещё стоит посетить, а также как не попасться на уловки уличных торговцев. Кроме того, в машине нас ждала свежая вода, а Ахмед угостил нас мороженым. На обратном пути, по нашей просьбе, заехали в местный магазинчик за свежими фруктами, где нам помогли с выбором. Автомобиль, на котором нас возили, в отличном состоянии, с работающим кондиционером, что важно, когда на улице +40. Однозначно рекомендую организатора и экскурсовода, с ними ваша поездка заиграет более яркими красками. P.S: Фотографии загружаю с телефона и не могу выбрать самые лучшее, потому какие-то из них могут оказаться не самыми удачными, но в жизни все выглядит просто волшебно. Да и лучше все это увидеть на месте.

    При планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивыхПри планировании поездки в Египет решили заказать экскурсии, чтобы было проще посмотреть как можно больше красивых
  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Экскурсия началась с аэропорта, после перелета из Каира нас встретил гид, наша цель была удлинить экскурсию так как вылет обратно
    читать дальше

    был поздно вечером. Базовая экскурсия длится около 5 часов - посещения храма Карнака, Луксорского храма, гробницы Хатшепсут и долины царей. Каждое из мест стоит посетить, в Луксоре во многих гробницах сохранились краски, поэтому иероглифы на стенах и потолке смотрятся вдвойне красивее. Благодаря гиду мы разобрались в смысле жизни для древних египтян, узнали много разных богов, легенды о них, их об их взаимоотношениях. То как менялись условия жизни и фараоны в новом царстве отображено на историях на стенах храмов. Однозначно рекомендую экскурсию тем, кому интересна история Египта во времена фараонов.

  • D
    Daniil
    7 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
  • V
    VIKTORIIA
    7 мая 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
    читать дальше

    языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!

  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Прекрасная экскурсия: хороший автомобиль, интересный гид Махмуд, очень комфортный темп. Рекомендую
  • D
    Dmitrii
    30 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
    читать дальше

    об истории. Провел отличную экскурсию внутри храмов. Автобус был комфортным для длительных переездов. По пупи было предложено перекусить, угостились такде соком из сазарного тростника. Организация на высшем уровне. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Знакомьтесь, Луксор
  2. Сокровища Луксора
  3. Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
  4. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
  5. Экскурсия в Дендеру и Луксор
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На машине" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 20 до 298 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Луксоре на 2024 год на машине, 91 ⭐ отзыв, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам