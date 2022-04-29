Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации - Фивы
Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.
Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие. В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации.
Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие. В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации.
Что вас ожидает 🤩
- Колоссы Мемнона.
- Долина царей.
- Посещение храма женщины-фараона Хатшепсут.
- Посещение храма в Карнаке
Вас ожидает:
- В 8:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по Луксору. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта.
- После этого, у вас будет обед. Затем вы отправляетесь на западный берег Нила в город мертвых), где по ночалу посещаете долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов нового царства.
- После этого,вы отправляетесь в заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут, потом в конце посещения западного берега у вас будет посещение Колоссов Мемнона. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. возвращение в отель почти в 16:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в автобусе с кондиционером.
- Гид экскурсовод-египтолог.
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
- Обед в ресторане в Луксоре
- Что не входит
- Напитки в ресторане.
- Дополнительные расходы, не входящие в программу.
- Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Головной убор.
- Деньги.
- Средства личной гигиены.
- Питьевую воду.
- Удобную обувь.
- Тёплые одежды зимой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Nile — ваш гид в Луксоре
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