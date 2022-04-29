Восточный и Западный берег Луксора

Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации - Фивы

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Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.

Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие. В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации.
Восточный и Западный берег Луксора
Восточный и Западный берег Луксора
Восточный и Западный берег Луксора
Восточный и Западный берег Луксора
Восточный и Западный берег Луксора
Восточный и Западный берег Луксора

Что вас ожидает 🤩

  • Колоссы Мемнона.
  • Долина царей.
  • Посещение храма женщины-фараона Хатшепсут.
  • Посещение храма в Карнаке

Вас ожидает:

  • В 8:00 часов утра (почти), гид на индивидуальной машине заедет в ваш отель, чтобы вас забрать на экскурсию по Луксору. Вы по началу посещаете Карнакский храм,самый большой в мире религиозный комплекс древних сооружений и крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта.
  • После этого, у вас будет обед. Затем вы отправляетесь на западный берег Нила в город мертвых), где по ночалу посещаете долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов нового царства.
  • После этого,вы отправляетесь в заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут, потом в конце посещения западного берега у вас будет посещение Колоссов Мемнона. В заключении дня мы отвезем вас обратно в отель. возвращение в отель почти в 16:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в автобусе с кондиционером.
  • Гид экскурсовод-египтолог.
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
  • Обед в ресторане в Луксоре
Что не входит
  • Напитки в ресторане.
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу.
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Головной убор.
  • Деньги.
  • Средства личной гигиены.
  • Питьевую воду.
  • Удобную обувь.
  • Тёплые одежды зимой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 8:00 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)

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