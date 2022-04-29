Это город-музей под открытым небом, именно здесь находилась столица древнеегипетской цивилизации — Фивы.



Нил делит город на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых». В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие. В городе живых расположены 2 грандиозных храма– Карнакский и Луксорский, и ещё луксорский музеи, музей древных папирусов и музей мумификации.