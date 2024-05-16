Луксор, некогда величественная столица Древнего Египта, сегодня является кладезем исторических сокровищ, привлекающих путешественников со всего мира.
Представьте себе день, проведенный среди величественных храмов, где каждый камень насыщен историей, а древние руины
Представьте себе день, проведенный среди величественных храмов, где каждый камень насыщен историей, а древние руины
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю Древнего Египта
- 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
- 🗺 Уникальные достопримечательности
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🕵️♂️ Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Храмы Карнака
- Луксорский храм
- Статуя Мемнума
- Храм царицы Хатшепсут
- Долина царей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Храмы Карнака
- Луксорский храм
- Статуя Мемнона
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
Описание экскурсии
Луксор - музей под открытым небом. Если вы намерены приехать в Луксор и насладиться его древностями, мы советуем вам заказать этот тур, в ходе которого вы познакомитесь с красотой и великолепием зданий Древнего Египта, таких как храмы Карнака, Луксорский храм, статуя Мемнума, храм царицы Хатшепсут, Долина царей и другие замечательные места.
Каждый день недели в 8 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы Карнака
- Луксорский храм
- Статуя Мемнона
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
Что включено
- Трансферы из отеля и в отель после окончания поездки.
- Минеральная вода.
- Экскурсовод
Что не входит в цену
- "Входные билеты в храмы.", "Обед (стоимость обеда составляет 5 евро или один доллар на человека).", "Любые дополнительные экскурсии (Банановый остров, Фелюга на Ниле).", " Входные билеты оплачиваются дополнительно: Карнакский храм - 10$, Луксорский храм - 9$, долина Царей - 14$, храм Хатшепсут - 8$
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата составит 20$.
Место начала и завершения?
Луксор, рядом с вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в 8 утра
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Отправьте нам свой номер телефона сразу после бронирования
- Чтобы мы связались с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Добрынин
16 мая 2024
Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
А
Андрей
25 апр 2024
Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от старта с отеля и проволочек с покупкой билетов,всё уже было
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