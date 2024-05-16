Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Луксор, некогда величественная столица Древнего Египта, сегодня является кладезем исторических сокровищ, привлекающих путешественников со всего мира.

Представьте себе день, проведенный среди величественных храмов, где каждый камень насыщен историей, а древние руины
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рассказывают о былой мощи и великолепии.

Наша индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древности, насладиться красотой и великолепием храмов Карнака, восхититься Луксорским храмом, почтить память у статуи Мемнума, исследовать храм царицы Хатшепсут и открыть для себя тайны Долины царей.

Этот тур станет незабываемым путешествием в прошлое, позволяя вам коснуться величия древнеегипетской цивилизации и ощутить связь времен.

Забронируйте свое приключение уже сегодня и станьте частью истории, которая живет в каждом уголке Луксора

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛 Погружение в историю Древнего Египта
  2. 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
  3. 🗺 Уникальные достопримечательности
  4. 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  5. 🕵️‍♂️ Профессиональные гиды

Что можно увидеть

  • Храмы Карнака
  • Луксорский храм
  • Статуя Мемнума
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Долина царей
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Храмы Карнака
  • Луксорский храм
  • Статуя Мемнона
  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут

Описание экскурсии

Луксор - музей под открытым небом. Если вы намерены приехать в Луксор и насладиться его древностями, мы советуем вам заказать этот тур, в ходе которого вы познакомитесь с красотой и великолепием зданий Древнего Египта, таких как храмы Карнака, Луксорский храм, статуя Мемнума, храм царицы Хатшепсут, Долина царей и другие замечательные места.

Каждый день недели в 8 утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храмы Карнака
  • Луксорский храм
  • Статуя Мемнона
  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут
Что включено
  • Трансферы из отеля и в отель после окончания поездки.
  • Минеральная вода.
  • Экскурсовод
Что не входит в цену
  • "Входные билеты в храмы.", "Обед (стоимость обеда составляет 5 евро или один доллар на человека).", "Любые дополнительные экскурсии (Банановый остров, Фелюга на Ниле).", " Входные билеты оплачиваются дополнительно: Карнакский храм - 10$, Луксорский храм - 9$, долина Царей - 14$, храм Хатшепсут - 8$
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата составит 20$.
Место начала и завершения?
Луксор, рядом с вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в 8 утра
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Отправьте нам свой номер телефона сразу после бронирования
  • Чтобы мы связались с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
16 мая 2024
Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
А
25 апр 2024
Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от старта с отеля и проволочек с покупкой билетов,всё уже было
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подготовлено,от объекта до объекта везде на авто. Гид Мохаммед (извиняюсь,если немного не так указал имя) проводил экскурс на понятном русском языке, отвечал на все вопросы. Однозначно экскурсия стоит своих денег - как в плане организации,так и самих объектов. Мохаммеду привет от Zlaty))). Сам гид тоже большой молодец! По финансовым вопросам - была внесена небольшая предоплата в бронь,порядка 20 $ с российской карты МИР (что немаловажно в текущий момент повсеместной блокировки наших карт), всё остальное гиду было отдано по окончанию экскурсии по факту. Никаких скрытых платежей и "бакшишей" взято не было. Постоянная и быстрая связь с организатором в Вацапе по любым вопросам экскурсии - за это тоже отдельный +.

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