Адреналиновое путешествие
Приготовьтесь к захватывающему приключению исследования пустыни на квадроциклах в этом незабываемом туре из Марса-Алама. Вас встретят прямо в вашем отеле и доставят к месту, где ждут вас квадроциклы.
Здесь вы сможете пройти тест-драйв и получить все необходимые инструкции, чтобы быть полностью подготовленным к увлекательному путешествию.
Здесь вы сможете пройти тест-драйв и получить все необходимые инструкции, чтобы быть полностью подготовленным к увлекательному путешествию.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Пустынная адреналиновая гонка.
- После короткого вводного инструктажа вы сразу же сможете погрузиться в приключение. Преодолевайте дюны, прыгайте через песчаные бугры, бегайте по бескрайней пустыне и наслаждайтесь удивительным ощущением адреналина, охватывающим ваше тело. Вам предстоит наблюдать, как пустыня разворачивается перед вами, и наслаждаться всей ее величественной красотой.
- Примерно через час вашего захватывающего путешествия вы достигнете вашей конечной точки — бедуинской деревни, расположенной в 20 километрах от начальной точки. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и погрузиться в богатую культуру бедуинов. Вы сможете насладиться ароматным бедуинским чаем и освежающей водой, познакомиться с уникальным образом жизни бедуинского народа. А если вы захотите еще больше приключений, то можете попробовать прокатиться на верблюде и ощутить дух старинных традиций (дополнительная плата может потребоваться).
- По завершении визита в бедуинской деревне, вы снова вернетесь через дюны к исходной точке, где вас ожидает трансфер, готовый отвезти вас обратно в отель. Наслаждайтесь последними моментами пустынного приключения, вспоминая незабываемые впечатления, которые вы получили во время этого увлекательного тура.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Перевозка в автомобиле с кондиционером
- Профессиональный гид
- Катание на квадроциклах
- Отдых Дерево Акассии
- Бедуинский хлеб
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас из отеляЗавершение: Гид отвезет вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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