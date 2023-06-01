Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама

Адреналиновое путешествие

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Ответы на вопросы
Приготовьтесь к захватывающему приключению исследования пустыни на квадроциклах в этом незабываемом туре из Марса-Алама. Вас встретят прямо в вашем отеле и доставят к месту, где ждут вас квадроциклы.

Здесь вы сможете пройти тест-драйв и получить все необходимые инструкции, чтобы быть полностью подготовленным к увлекательному путешествию.
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Пустынная адреналиновая гонка.
  • После короткого вводного инструктажа вы сразу же сможете погрузиться в приключение. Преодолевайте дюны, прыгайте через песчаные бугры, бегайте по бескрайней пустыне и наслаждайтесь удивительным ощущением адреналина, охватывающим ваше тело. Вам предстоит наблюдать, как пустыня разворачивается перед вами, и наслаждаться всей ее величественной красотой.
  • Примерно через час вашего захватывающего путешествия вы достигнете вашей конечной точки — бедуинской деревни, расположенной в 20 километрах от начальной точки. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и погрузиться в богатую культуру бедуинов. Вы сможете насладиться ароматным бедуинским чаем и освежающей водой, познакомиться с уникальным образом жизни бедуинского народа. А если вы захотите еще больше приключений, то можете попробовать прокатиться на верблюде и ощутить дух старинных традиций (дополнительная плата может потребоваться).
  • По завершении визита в бедуинской деревне, вы снова вернетесь через дюны к исходной точке, где вас ожидает трансфер, готовый отвезти вас обратно в отель. Наслаждайтесь последними моментами пустынного приключения, вспоминая незабываемые впечатления, которые вы получили во время этого увлекательного тура.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Перевозка в автомобиле с кондиционером
  • Профессиональный гид
  • Катание на квадроциклах
  • Отдых Дерево Акассии
  • Бедуинский хлеб
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завершение: Гид отвезет вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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