Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир! Это непростое путешествие с ночным переездом, но оно того стоит! Вы увидите те самые пирамиды Гизы из учебников истории, посетите великолепный Египетский музей и прикоснётесь к колориту одного из крупнейших городов Африки.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

23:30 — выезд из отеля (точное время выезда сообщим после бронирования)

02:00 — контрольно-пропускной пункт туристической полиции

04:30 — санитарная остановка с возможностью перекусить

08:30 — Старый египетский музей. Вы оцените статуи фараонов, древние свитки и манускрипты

10:30 — прогулка по Нилу (по желанию)

12:00 — обед в ресторане по системе шведского стола

12:45 — папирусная фабрика

13:30 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Вы увидите визитные карточки Египта и раскроете секреты их строительства.

15:00 — выезд в обратном направлении

23:30 — возвращение в Марса-Алам (время указано приблизительно и зависит от расположения вашего отеля, а также от ситуации на дорогах)

Организационные детали