Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир! Это непростое путешествие с ночным переездом, но оно того стоит! Вы увидите те самые пирамиды Гизы из учебников истории, посетите великолепный Египетский музей и прикоснётесь к колориту одного из крупнейших городов Африки.
Описание экскурсии
23:30 — выезд из отеля (точное время выезда сообщим после бронирования)
02:00 — контрольно-пропускной пункт туристической полиции
04:30 — санитарная остановка с возможностью перекусить
08:30 — Старый египетский музей. Вы оцените статуи фараонов, древние свитки и манускрипты
10:30 — прогулка по Нилу (по желанию)
12:00 — обед в ресторане по системе шведского стола
12:45 — папирусная фабрика
13:30 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Вы увидите визитные карточки Египта и раскроете секреты их строительства.
15:00 — выезд в обратном направлении
23:30 — возвращение в Марса-Алам (время указано приблизительно и зависит от расположения вашего отеля, а также от ситуации на дорогах)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер из отеля на севере города все входные билеты, обед в ресторане в Каире (напитки оплачиваются дополнительно)
- Трансфер из отелей на юге в стоимость не входит, детали в переписке
- Пирамиды мы осматриваем снаружи
- Во время экскурсии будет возможность прокатиться на лодке по Нилу. Стоимость — $10 с человека за 10-15 минут
- Накануне экскурсии закажите ресепшене сухой паёк на завтрак
- После внесения предоплаты отправьте в переписке номер комнаты и пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции
в понедельник, среду и субботу в 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$185
|Дети с 5 до 11 лет
|$145
|Дети до 5
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — Организатор в Марсе-Аламе
Провёл экскурсии для 935 туристов
Живу в Хургаде, работаю гидом в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии более 15 лет. Будем рады помочь вам исследовать Египет!
