Мои заказы

Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе

Посетить столицу Египта и увидеть пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир! Это непростое путешествие с ночным переездом, но оно того стоит! Вы увидите те самые пирамиды Гизы из учебников истории, посетите великолепный Египетский музей и прикоснётесь к колориту одного из крупнейших городов Африки.
Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе
Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе
Удивительный Каир: из Марс-Алама в мини-группе

Описание экскурсии

23:30 — выезд из отеля (точное время выезда сообщим после бронирования)
02:00 — контрольно-пропускной пункт туристической полиции
04:30 — санитарная остановка с возможностью перекусить
08:30 — Старый египетский музей. Вы оцените статуи фараонов, древние свитки и манускрипты
10:30 — прогулка по Нилу (по желанию)
12:00 — обед в ресторане по системе шведского стола
12:45 — папирусная фабрика
13:30 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Вы увидите визитные карточки Египта и раскроете секреты их строительства.
15:00 — выезд в обратном направлении
23:30 — возвращение в Марса-Алам (время указано приблизительно и зависит от расположения вашего отеля, а также от ситуации на дорогах)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер из отеля на севере города все входные билеты, обед в ресторане в Каире (напитки оплачиваются дополнительно)
  • Трансфер из отелей на юге в стоимость не входит, детали в переписке
  • Пирамиды мы осматриваем снаружи
  • Во время экскурсии будет возможность прокатиться на лодке по Нилу. Стоимость — $10 с человека за 10-15 минут
  • Накануне экскурсии закажите ресепшене сухой паёк на завтрак
  • После внесения предоплаты отправьте в переписке номер комнаты и пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции

в понедельник, среду и субботу в 22:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$185
Дети с 5 до 11 лет$145
Дети до 5$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид
Мажид — Организатор в Марсе-Аламе
Провёл экскурсии для 935 туристов
Живу в Хургаде, работаю гидом в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии более 15 лет. Будем рады помочь вам исследовать Египет!

Входит в следующие категории Марсы-Алама

Похожие экскурсии из Марсы-Алама

Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
На машине
13 часов
-
30%
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$371$530 за всё до 8 чел.
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
На автобусе
12 часов
-
25%
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Путешествие в мир древнего Египта: храмы Дендеры и Луксора, величественные статуи и загадочные гробницы ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 03:00
$420$560 за всё до 8 чел.
Из Марса Алама - в древний Луксор в мини-группе
На автобусе
18 часов
-
10%
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Марса Алама - в древний Луксор в мини-группе
Начало: У входа отеля
Расписание: Выезд из отеля зависит от местоположение отелях
$180$200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Марсе-Аламе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Марсе-Аламе