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что выбор агентств был огромен. мы выбрали KIWI TRAVEL за оперативность в ответах, внимании, хорошем русском языке(кстати, у Карима просто ШИКАРНЫЙ РУССКИЙ - я просто поверить ушам не могла)! Вообщем за свой отпуск мы посетили Иерусалим-Петра, Цветной каньон с Абу галумом, Хаммам, Морскую прогулку с дайвингом на Рас мохамеде, монастырь Екатерины и поплавали с дельфинчиками. Нас было 4 и каждыя влюбилась в какую-то экскурсию. Все было просто супер-организовано, экскурсии интересные, люди ответственные. Сразу по приезду мы отправили сообщение Кариму и он приехал к нашему отелю, мы оплатили задаток, получили чек, заметьте с ПЕЧАТЬЮ, а не какие-то газетки. График подобрали суперский, мы успевали и отдыхать на море и активничать!)))) 1 ноября летят мои родители, которые не менее активны, чем я)) Все экскурсии будут тоже брать у Киви, уже выбрали, что посетить)))Будем рекомендовать Вас всем!!!!! ЕЩЕ РАЗ СПА-СИ-БО!!!