Приглашаю вас на увлекательное сафари по пустыне.
Прокатимся на верблюдах, джипах и квадроциклах, посетим малый каньон или знаменитый Цветной (на выбор) в заповеднике Абу-Галум, погрузимся в подводный мир Голубой лагуны или поплаваем в трёх красивых природных бассейнах с песчаным дном, а также пообедаем в ресторане на морском побережье. Получите максимум впечатлений за одну поездку!
Прокатимся на верблюдах, джипах и квадроциклах, посетим малый каньон или знаменитый Цветной (на выбор) в заповеднике Абу-Галум, погрузимся в подводный мир Голубой лагуны или поплаваем в трёх красивых природных бассейнах с песчаным дном, а также пообедаем в ресторане на морском побережье. Получите максимум впечатлений за одну поездку!
Описание экскурсииПустыня на рассвете и катание на верблюдах Мы начнем нашу экскурсию в пустыне. Ранним утром на квадроциклах мы прокатимся по песчаным барханам и сфотографируемся на фоне волшебной египетской пустыни. Насладившись катанием на квадроциклах, мы пересядем на верблюдах и почувствуем себя странниками-бедуинами. Голубая дыра — обрыв в коралловой стене А потом отправимся в одно из самых красивых мест мира, к Голубой дыре. Это подводная вертикальная пещера, окруженная коралловыми рифами. Здесь мы проведем целый час, будем купаться и заниматься снорклингом. Вас ждут непередаваемые впечатления, ведь здесь можно насладиться миллионами красивейших рыб Красного моря. Что нужно брать с собой Загранпаспорт (обязательно) Фотоаппарат, кинокамера Полотенце Маска и ласты Соответствующая одежда для экскурсии: Спортивная одежда Головной убор Спортивная обувь (обязательно) Солнцезащитные очки Одежда для купания
Ежедневно с 7:30 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Дахаб
- Каньон
- Голубая дыра
- Заповедник Абу Галом
Что включено
- Катание на квадроциклах
- Катание на верблюдах
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
"Брали у Лизы и Карима экскурсии и трансфер из аэропорта. Ездили на остров Тиран на яхте, на большую экскурсию""Цвета Синая"" и на мотосафари аж два раза))
Мотосафари прямо захватывающе, очень понравилось
Мотосафари прямо захватывающе, очень понравилось
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И
Привет всем! Отдыхала я и 3 мои подружки в сентябре в Шарме в Пирамиссе. Мы активные, поэтому лежать тюленем на пляже не стали. Еще дома спланировали себе экскурсии. Скажу сразу,
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t
Каньон выглядит как на картинках, красивый и красный)). Но это не сразу можно оценить, глаз должен привыкнуть. Спуск и подьем по извилистым ступеням и камням сложный, надо продумывать устойчивую обувь.
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К
Первым приключением было сафари на джипах по пустыне. Водитель - асс! По салону летали все незакрепленные предметы, громко играла египецкая музыка, было весело!!! Нервы пощекотало не слабо!!! Особенно резкие повороты
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К
привет! были в шарме 2 недели в отеле Неско, вчера вернулись! Нашли компаниию Киви в инете и очень обрадовались ценам, по приезду нам пришла смс, приехал сотрудник, мы обсудили все
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Д
"Были в Шарме неделю, взяли акционный пакет из 4х экскурсий за 55$ с человека (Дайвинг на Тиране, квадроциклы, Рас Мохаммед на автобусе и Цветной каньон). В автобусах общались с ребятами,
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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