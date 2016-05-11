Мои заказы

Чудеса Синая: лучшие приключения в пустыне

Гастрономическая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе: обед на морском побережье
Приглашаю вас на увлекательное сафари по пустыне.

Прокатимся на верблюдах, джипах и квадроциклах, посетим малый каньон или знаменитый Цветной (на выбор) в заповеднике Абу-Галум, погрузимся в подводный мир Голубой лагуны или поплаваем в трёх красивых природных бассейнах с песчаным дном, а также пообедаем в ресторане на морском побережье. Получите максимум впечатлений за одну поездку!
4.5
75 оценок
Чудеса Синая: лучшие приключения в пустыне
Чудеса Синая: лучшие приключения в пустыне
Чудеса Синая: лучшие приключения в пустыне

Описание экскурсии

Пустыня на рассвете и катание на верблюдах Мы начнем нашу экскурсию в пустыне. Ранним утром на квадроциклах мы прокатимся по песчаным барханам и сфотографируемся на фоне волшебной египетской пустыни. Насладившись катанием на квадроциклах, мы пересядем на верблюдах и почувствуем себя странниками-бедуинами. Голубая дыра — обрыв в коралловой стене А потом отправимся в одно из самых красивых мест мира, к Голубой дыре. Это подводная вертикальная пещера, окруженная коралловыми рифами. Здесь мы проведем целый час, будем купаться и заниматься снорклингом. Вас ждут непередаваемые впечатления, ведь здесь можно насладиться миллионами красивейших рыб Красного моря. Что нужно брать с собой Загранпаспорт (обязательно) Фотоаппарат, кинокамера Полотенце Маска и ласты Соответствующая одежда для экскурсии: Спортивная одежда Головной убор Спортивная обувь (обязательно) Солнцезащитные очки Одежда для купания

Ежедневно с 7:30 до 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Дахаб
  • Каньон
  • Голубая дыра
  • Заповедник Абу Галом
Что включено
  • Катание на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки в ресторане
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
13
3
2
3
1
Ж
"Брали у Лизы и Карима экскурсии и трансфер из аэропорта. Ездили на остров Тиран на яхте, на большую экскурсию""Цвета Синая"" и на мотосафари аж два раза))
Мотосафари прямо захватывающе, очень понравилось
читать дальшеуменьшить

гонять оба раза, если кто сомневается - берите без раздумий, не страшно, очень весело! Цвета Синая тоже просто супер - очень приятный русскоговорящий гид (к сожалению, не запомнила, как его зовут), невероятно шикарный каньон, джипы, прогулка на верблюдах - короче, просто целый спектр ощущений за вменяемые деньги, мы остались в полном восторге. Берите с собой денежку тоже - в голубой лагуне можно взять в аренду и поплавать с ластами, кто никогда не пробовал, цены разумные)
Большое спасибо Кариму, коммуникация просто замечательное, приезжал в отель, всё объяснял и в целом очень приятно общаться!
Спасибо за прекрасный отдых!"

Вам был полезен этот отзыв?
И
Привет всем! Отдыхала я и 3 мои подружки в сентябре в Шарме в Пирамиссе. Мы активные, поэтому лежать тюленем на пляже не стали. Еще дома спланировали себе экскурсии. Скажу сразу,
читать дальшеуменьшить

что выбор агентств был огромен. мы выбрали KIWI TRAVEL за оперативность в ответах, внимании, хорошем русском языке(кстати, у Карима просто ШИКАРНЫЙ РУССКИЙ - я просто поверить ушам не могла)! Вообщем за свой отпуск мы посетили Иерусалим-Петра, Цветной каньон с Абу галумом, Хаммам, Морскую прогулку с дайвингом на Рас мохамеде, монастырь Екатерины и поплавали с дельфинчиками. Нас было 4 и каждыя влюбилась в какую-то экскурсию. Все было просто супер-организовано, экскурсии интересные, люди ответственные. Сразу по приезду мы отправили сообщение Кариму и он приехал к нашему отелю, мы оплатили задаток, получили чек, заметьте с ПЕЧАТЬЮ, а не какие-то газетки. График подобрали суперский, мы успевали и отдыхать на море и активничать!)))) 1 ноября летят мои родители, которые не менее активны, чем я)) Все экскурсии будут тоже брать у Киви, уже выбрали, что посетить)))Будем рекомендовать Вас всем!!!!! ЕЩЕ РАЗ СПА-СИ-БО!!!

Вам был полезен этот отзыв?
t
Каньон выглядит как на картинках, красивый и красный)). Но это не сразу можно оценить, глаз должен привыкнуть. Спуск и подьем по извилистым ступеням и камням сложный, надо продумывать устойчивую обувь.
читать дальшеуменьшить

Тем не менее все очень понравилось, виды потрясающие. Дорога сюда непростая. Вначале ехали на автобусе, а после пересадили на джипы. На подъезде к каньону водитель устроил небольшое экстрим-сафари. После привезли к бедуинами, на чаепитие и дали покататься на верблюдах и квадроциклах. Ну и не забудьте воду.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Первым приключением было сафари на джипах по пустыне. Водитель - асс! По салону летали все незакрепленные предметы, громко играла египецкая музыка, было весело!!! Нервы пощекотало не слабо!!! Особенно резкие повороты
читать дальшеуменьшить

у края обрыва каньона. Потом 2 приключение - сам каньон. Конечно, чтобы увидеть все цвета, надо присмотреться. Но красно-оранжевый камень на фоне ярко-голубого неба производит впечатление!!! Были узкие проходы, прыжки с высоты(не очень большой), скользкие горки и остановки для фото.

Вам был полезен этот отзыв?
К
привет! были в шарме 2 недели в отеле Неско, вчера вернулись! Нашли компаниию Киви в инете и очень обрадовались ценам, по приезду нам пришла смс, приехал сотрудник, мы обсудили все
читать дальшеуменьшить

детали! Ездили на квадрациклах в пустыню, на Остров Тиран на яхте с дайвингом и еще Цветной каньон + Катерины монастырь! Все экскурсии мупер организованы, веселые и интеллектуальные гиды! К счастью, всегда собиралась веселая компания! в следующий отпуск снова обратимся к вам Киви тревел! Спасибо еще раз!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
"Были в Шарме неделю, взяли акционный пакет из 4х экскурсий за 55$ с человека (Дайвинг на Тиране, квадроциклы, Рас Мохаммед на автобусе и Цветной каньон). В автобусах общались с ребятами,
читать дальшеуменьшить

и все были в шоке, как дёшево нам обошлись экскурсии. Почти все они переплачивали в 2, а то и в 4 раза!!!!
А мы всем в ответ советовали КивиТревел. Потому что это одни из лучших цен в Шарме при высоком уровне предоставляемых услуг. Нам все понравилось, остались в восторге. Спасибо за отдых.
"

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Чудеса Синая: лучшие приключения в пустыне»

Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
4 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
Откройте для себя жизнь бедуинов и отправьтесь в захватывающее сафари по Синайской пустыне на квадроциклах и багги. Погрузитесь в атмосферу приключений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$39 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
На квадроциклах
На багги
3 часа
44 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Сафари по пустыне на рассвете
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
11 авг в 04:00
$24 за человека
Незабываемый вечер в Синайской пустыне
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Незабываемый вечер в Синайской пустыне
Проведите вечер в Синайской пустыне: насладитесь закатом на горе Эхо, посетите бедуинскую деревню и попробуйте барбекю с танура-шоу
11 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от $80 за человека
6 чудес Синая - авторская экскурсия
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На микроавтобусе
9 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
6 чудес Синая - авторская экскурсия
Цветной каньон, прогулка на верблюдах, драйв на квадроциклах, бедуинская деревня и Дахаб за 1 день
Начало: У ворот отеля
Завтра в 05:30
11 авг в 05:30
от $419 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
$20 за человека