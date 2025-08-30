Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга. Твердые и мягкие кораллы, разноцветные рыбки, морские ежи и звезды.
Здесь вы сможете увидеть групера, амфитрион-клоуна, рыбу-попугай, рыбу ежа…
Здесь вы сможете увидеть групера, амфитрион-клоуна, рыбу-попугай, рыбу ежа…
Описание экскурсииНациональный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
- Прогулка на корабле в открытое море в сторону острова Тиран;
- Наслаждаться красотой Красного моря;
- Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
- Погрузиться в Красном море с аквалангом;
- Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
- Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
- Зарядиться энергией солнца;
- Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вы сядете на большой трехэтажный корабль, где есть всё необходимое оборудование и снаряжение для погружения и подводного плавания. Отправляясь от причала в открытое море, корабль будет останавливаться в трёх фантастических местах, где вы вместе с нашими опытными инструкторами и гидами будете погружаться в самых лучших местах, где самые красивые коралловые рифы и рыбы. У вас будет (одно или два) погружения на глубину 7-9 метров длительностью около 15 минут в сопровождении дайв инструктора. Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу. Даже если у вас нет опыта. Главное — внимательно слушайте инструктаж, доверьтесь тренеру и не паникуйте. Тогда у вас всё получится! Мы берём на себя логистик, поэтому вам остаётся только отдыхать и наслаждаться погружениями. Если вы заказали одно погружение, тогда на двух других остановках у вас будет возможность поплавать с ластами и маской у коралловых рифов, увидеть разнообразие рыб и кораллов. В водах рядом с островом обитают не только пестрые рыбки, здесь встречаются и более крупные представители подводного мира. В некоторых местах среди рифов можно наблюдать за жизнью огромных рыб, черепах, дельфинов. Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе). Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
- При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять на прокат фотоаппарат для подводной съёмки.
Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до отеля,
- Гид по снорклингу,
- 2 или 3 остановки для снорклинга близ острова Тиран,
- Обед и безалкогольные напитки,
- Душ с пресной водой,
- Все платы и налоги.
Что не входит в цену
- Прокат оборудования для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты),
- Чаевые,
- Личные расходы,
- Фото и видео-съемка.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии 29.08, забирают из отеля,в автобусе собирается компания из разных стран. Далее по приезду в порт провожают к русскоговорящей группе. Там встречает член команды, говорит, как называется яхта,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Лучшая экскурсия на яхте! Наш гид на яхте "7 up", он же и инструктор по дайвингу Ахмед. Мы брали 2 погружения. Ахмед очень подробно и занимательно провел тренинг по дайвингу.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Отличная экскурсия, со Скидкой обошлась 36 $ с человека 2 погружения. Трансфер приехал вовремя. До острова плыли примерно 1,5-2 часа. Профессиональные инструкторы, на яхте бесплатные напитки (кола, фанта, чай, кофе,
Вам был полезен этот отзыв?
I
Отличная экскурсия, со Скидкой обошлась 36 $ с человека 2 погружения. Трансфер приехал вовремя. До острова плыли примерно 1,5-2 часа. Профессиональные инструкторы, на яхте бесплатные напитки (кола, фанта, чай, кофе,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Даже не знаю честно как оценивать экскурсию и Тиран… нас увезли на рас мохамед 😂😅 это стало понятно когда я спросила в конце экскурсии «а где панамское судно?»
Тем не менее
Тем не менее
Вам был полезен этот отзыв?
I
Отличная прогулка, долгая в одну сторону почти 4 часа, но увлекательная. Рифы отличные, особенно последний, где затонуло Панамское судно, там огромные рыбы на последнем рифе, от полуметра и более, баракуда,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «На яхте к острову Тиран с дайвингом или снорклингом»
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
Снорклинг среди кораллов и отдых вдали от туристических групп
Начало: Ресепшен вашего отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $100 за всё до 6 чел.
Групповая
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к Белому острову и нацпарку Рас-Мохаммед на яхте
Побывать на египетских Мальдивах и выбрать активность по настроению
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $1200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $1200 за всё до 6 чел.
$45 за человека