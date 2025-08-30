Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

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На яхте к острову Тиран с дайвингом или снорклингом

Уникальные виды подводного мира на экскурсии в национальном парке Рас-Мохаммед
Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга. Твердые и мягкие кораллы, разноцветные рыбки, морские ежи и звезды.

Здесь вы сможете увидеть групера, амфитрион-клоуна, рыбу-попугай, рыбу ежа…
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и это не весь список жителей подводного царства! А еще недалеко от берега находятся обломки затонувших кораблей «Лара» и «Луила».

Насладитесь снорклингом, а мы возьмем на себя все хлопоты по организации вашего путешествия: заберем вас прямо от отеля и доставим прямо на корабль. Обед также уже включен в стоимость.

4.4
80 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом или снорклингом
На яхте к острову Тиран с дайвингом или снорклингом
На яхте к острову Тиран с дайвингом или снорклингом

Описание экскурсии

Национальный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
  • Прогулка на корабле в открытое море в сторону острова Тиран;
  • Наслаждаться красотой Красного моря;
  • Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
  • Погрузиться в Красном море с аквалангом;
  • Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
  • Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
  • Зарядиться энергией солнца;
  • Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вы сядете на большой трехэтажный корабль, где есть всё необходимое оборудование и снаряжение для погружения и подводного плавания. Отправляясь от причала в открытое море, корабль будет останавливаться в трёх фантастических местах, где вы вместе с нашими опытными инструкторами и гидами будете погружаться в самых лучших местах, где самые красивые коралловые рифы и рыбы. У вас будет (одно или два) погружения на глубину 7-9 метров длительностью около 15 минут в сопровождении дайв инструктора. Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу. Даже если у вас нет опыта. Главное — внимательно слушайте инструктаж, доверьтесь тренеру и не паникуйте. Тогда у вас всё получится! Мы берём на себя логистик, поэтому вам остаётся только отдыхать и наслаждаться погружениями. Если вы заказали одно погружение, тогда на двух других остановках у вас будет возможность поплавать с ластами и маской у коралловых рифов, увидеть разнообразие рыб и кораллов. В водах рядом с островом обитают не только пестрые рыбки, здесь встречаются и более крупные представители подводного мира. В некоторых местах среди рифов можно наблюдать за жизнью огромных рыб, черепах, дельфинов. Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе). Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
  • При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять на прокат фотоаппарат для подводной съёмки.

Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до отеля,
  • Гид по снорклингу,
  • 2 или 3 остановки для снорклинга близ острова Тиран,
  • Обед и безалкогольные напитки,
  • Душ с пресной водой,
  • Все платы и налоги.
Что не входит в цену
  • Прокат оборудования для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты),
  • Чаевые,
  • Личные расходы,
  • Фото и видео-съемка.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
19
3
3
2
1
2
А
Были на экскурсии 29.08, забирают из отеля,в автобусе собирается компания из разных стран. Далее по приезду в порт провожают к русскоговорящей группе. Там встречает член команды, говорит, как называется яхта,
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ждали отплытия примерно минут 40. На яхте бесплатно раздают кофе, чай, кола, спрайт, фанта. Проводят инструктаж- общий, для дайвинга, для плавания с масками. погружение длится 10 минут, из них 3 минуты уходит на снаряжение. дополнительно за 20 долларов можно купить погружение в пещеры, мы не приобрели, так как погружались первый раз. Дайвер держит тебя за руку весь процесс погружения. было 3 остановки, первая для дайвинга и снорклинга, около отеля,вторая недалеко от острова Тиран, третья на обратном пути у отелей. На второй остановке кормят- макароны, рис, картошка, курица, мясо, овощи. больше всего понравился снорклинг, так как ты плывешь с инструктором, и он показывает разных рыб, на последней остановке видели ската. Вся экскурсия от посадки в автобус до высадки из него прошла с 7.45 утра до 18.00. Для первого опыта дайвинга подходит.

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А
Лучшая экскурсия на яхте! Наш гид на яхте "7 up", он же и инструктор по дайвингу Ахмед. Мы брали 2 погружения. Ахмед очень подробно и занимательно провел тренинг по дайвингу.
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Погружались с Ахмедом каждый индивидуально по 10 минут. Ахмед очень аккуратно проводит за руку под водой и показывает интересные моменты. Порадовала фотосъемка на яхте и под водой. Фото очень крутые и качество потрясающее. Фото получаете сразу на телефон через адаптер, но они того стоят, чтобы за них заплатить!!! Обед на яхте был вкусный, напитков и воды достаточно. Совет: на яхту возьмите закрытую одежду и потеплее - на скорости прохладно. Всем рекомендую данную прогулку!

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I
Отличная экскурсия, со Скидкой обошлась 36 $ с человека 2 погружения. Трансфер приехал вовремя. До острова плыли примерно 1,5-2 часа. Профессиональные инструкторы, на яхте бесплатные напитки (кола, фанта, чай, кофе,
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вода), бесплатно покормили. Риф почти ничем не отличается от рифа в отеле, мурен и черепах не увидел, видел 2-3 рыбы больших как поросята. Ребёнок 5 лет бесплатно, инструктор Поплавал с ребёнком в нарукавниках и маске с трубкой. Из мелких недочетов: 1 погрузили людей на яхту и долго (20-30 м) не отплывали и нюхали мазутный запах, организаторы фрахтовали судно оборудованием для дайвинга (могли бы зафрахтовать судно до приезда людей). Погружение небольшое по длительности, но из-за того, что моя жена испугалась и не стала погружаться, а старшая дочь погрузилась 1 раз, я плавал долго под водой за них, поэтому лично я без претензий. Жену укачало, ей было плохо, однако персонал любезно устроил ее в каюте, дали сок лимона и таблетку, ей стало легче. Как итог, дайвинг был бы такой же если бы я взял погружение около рифа При отеле за 20$, риф около острова такой же как и около Отеля. В целом рекомендую, если у Вас нет морской болезни. Мне понравилось.

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I
Отличная экскурсия, со Скидкой обошлась 36 $ с человека 2 погружения. Трансфер приехал вовремя. До острова плыли примерно 1,5-2 часа. Профессиональные инструкторы, на яхте бесплатные напитки (кола, фанта, чай, кофе,
читать дальшеуменьшить

вода), бесплатно покормили. Риф почти ничем не отличается от рифа в отеле, мурен и черепах не увидел, видел 2-3 рыбы больших как поросята. Ребёнок 5 лет бесплатно, инструктор Поплавал с ребёнком в нарукавниках и маске с трубкой. Из мелких недочетов: 1 погрузили людей на яхту и долго (20-30 м) не отплывали и нюхали мазутный запах, организаторы фрахтовали судно оборудованием для дайвинга (могли бы зафрахтовать судно до приезда людей). Погружение небольшое по длительности, но из-за того, что моя жена испугалась и не стала погружаться, а старшая дочь погрузилась 1 раз, я плавал долго под водой за них, поэтому лично я без претензий. Жену укачало, ей было плохо, однако персонал любезно устроил ее в каюте, дали сок лимона и таблетку, ей стало легче. Как итог, дайвинг был бы такой же если бы я взял погружение около рифа При отеле за 20$, риф около острова такой же как и около Отеля. В целом рекомендую, если у Вас нет морской болезни. Мне понравилось.

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В
Даже не знаю честно как оценивать экскурсию и Тиран… нас увезли на рас мохамед 😂😅 это стало понятно когда я спросила в конце экскурсии «а где панамское судно?»
Тем не менее
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все понравилось, погружаюсь далеко не первый раз, так что за доп плату на втором погружении увеличили время до 20 мин, проплыли в расщелине-пещере и погрузились более чем на 10 метров, встретили дельфинов и ската у белого острова, риф тухлый и скучный, у отеля интереснее из нового увидели кладку яиц рыбы клоуна и огроменную мурену… надеюсь когда прилечу в следующий раз все таки попаду на Тиран 😂

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I
Отличная прогулка, долгая в одну сторону почти 4 часа, но увлекательная. Рифы отличные, особенно последний, где затонуло Панамское судно, там огромные рыбы на последнем рифе, от полуметра и более, баракуда,
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наполеон и другие рыбы, впечатления отличные, советую. Машина забрала от шлагбаума отеля и затем поехали в порт, в порту можно взять ласты в аренду за 4 доллара, маску и жилет, если необходимо. Кто умеет хорошо плавать, тому можно и не брать жилет и ласты, только маску.

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