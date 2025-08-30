Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

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вода), бесплатно покормили. Риф почти ничем не отличается от рифа в отеле, мурен и черепах не увидел, видел 2-3 рыбы больших как поросята. Ребёнок 5 лет бесплатно, инструктор Поплавал с ребёнком в нарукавниках и маске с трубкой. Из мелких недочетов: 1 погрузили людей на яхту и долго (20-30 м) не отплывали и нюхали мазутный запах, организаторы фрахтовали судно оборудованием для дайвинга (могли бы зафрахтовать судно до приезда людей). Погружение небольшое по длительности, но из-за того, что моя жена испугалась и не стала погружаться, а старшая дочь погрузилась 1 раз, я плавал долго под водой за них, поэтому лично я без претензий. Жену укачало, ей было плохо, однако персонал любезно устроил ее в каюте, дали сок лимона и таблетку, ей стало легче. Как итог, дайвинг был бы такой же если бы я взял погружение около рифа При отеле за 20$, риф около острова такой же как и около Отеля. В целом рекомендую, если у Вас нет морской болезни. Мне понравилось.