Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга.



Твердые и мягкие кораллы, разноцветные рыбки, морские ежи и звезды.



Здесь вы сможете увидеть групера, амфитрион-клоуна, рыбу-попугай, рыбу ежа… и это не весь список жителей подводного царства! А еще недалеко от берега находятся обломки затонувших кораблей «Лара» и «Луила».



Насладитесь дайвингом или снорклингом, а мы возьмем на себя все хлопоты по организации вашего путешествия: заберем вас прямо от отеля и доставим прямо на корабль.



Обед также уже включен в стоимость.