Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран

Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга

4.5
28 отзывов
Остров Тиран не раз входил в топ-лист самых лучших мест для снорклинга.

Твердые и мягкие кораллы, разноцветные рыбки, морские ежи и звезды.

Здесь вы сможете увидеть групера, амфитрион-клоуна, рыбу-попугай, рыбу ежа… и это не весь список жителей подводного царства! А еще недалеко от берега находятся обломки затонувших кораблей «Лара» и «Луила».

Насладитесь дайвингом или снорклингом, а мы возьмем на себя все хлопоты по организации вашего путешествия: заберем вас прямо от отеля и доставим прямо на корабль.

Обед также уже включен в стоимость.
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Национальный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
  • Прогулка на корабле в открытое море в сторону острова Тиран;
  • Наслаждаться красотой Красного моря;
  • Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
  • Погрузиться в Красном море с аквалангом;
  • Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
  • Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
  • Зарядиться энергией солнца;
  • Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вы сядете на большой трехэтажный корабль, где есть всё необходимое оборудование и снаряжение для погружения и подводного плавания. Отправляясь от причала в открытое море, корабль будет останавливаться в трёх фантастических местах, где вы вместе с нашими опытными инструкторами и гидами будете погружаться в самых лучших местах, где самые красивые коралловые рифы и рыбы.
  • У вас будет (одно или два) погружения на глубину 7-9 метров длительностью около 15 минут в сопровождении дайв инструктора. Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу. Даже если у вас нет опыта. Главное — внимательно слушайте инструктаж, доверьтесь тренеру и не паникуйте. Тогда у вас всё получится! Мы берём на себя логистик, поэтому вам остаётся только отдыхать и наслаждаться погружениями.
  • Если вы заказали одно погружение, тогда на двух других остановках у вас будет возможность поплавать с ластами и маской у коралловых рифов, увидеть разнообразие рыб и кораллов. В водах рядом с островом обитают не только пестрые рыбки, здесь встречаются и более крупные представители подводного мира. В некоторых местах среди рифов можно наблюдать за жизнью огромных рыб, черепах, дельфинов.
  • Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе). Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
  • При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять на прокат фотоаппарат для подводной съёмки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Детский (5-12) без погружения
$12
Морская прогулка со снорклингом (без погружения)
$23
Морская прогулка с двумя погружениями
$38
Морская прогулка с одним погружением
$32
Детский (до 5 лет)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Входные билеты в заповедник
  • Посещение «Ворот Аллаха»
  • Посещение мангровых рощ
  • Плаванье в Озере Желаний
  • Посещение разлома, произошедший от землетрясения
  • Плавание с масками и ластами в заповеднике Рас Мохаммеда
  • Русскоговорящий гид
  • Все платы и налоги.
Что не входит
  • Чаевые
  • Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты) — 2$ за 1 предмет
  • Личные расходы
  • Фото и видео-съемка.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Egypt T.
Egypt T.
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