Оценить великолепие морских пейзажей и понырять к рифам и рыбкам
Приглашаем полюбоваться великолепными коралловыми рифами Красного моря и поплавать среди рыб! Я встречу вас у вашего отеля, довезу до катера — и вы отправитесь в путешествие. С вами будет инструктор — он поможет сделать ваш снорклинг комфортным и безопасным.
Вы исследуете два рифа, увидите диковинных водных жителей, а с борта яхты полюбуетесь местными пейзажами.
Вы исследуете два рифа, увидите диковинных водных жителей, а с борта яхты полюбуетесь местными пейзажами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На морской прогулке вы максимально близко увидите севший на риф корабль Loullia 1981 года. Полюбуетесь с яхты величественным островом Тиран. Поплаваете с масками вдоль кораллов вдали от шумных групповых яхт и изучите знаменитые рифы Джексон и Гордон. В них проживает огромное многообразие подводного мира Красного моря — у вас есть шанс увидеть кого-то весьма необычного. Рыбы-ангелы, джекфишы, садовые угри — эти и другие удивительные создания могут встретиться на пути.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, морская прогулка на современном катере, услуги дайвинг-инструктора, аренда масок и ластов, бутилированная вода
- Водная прогулка подойдёт взрослым и детям от 3 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Провела экскурсии для 22 туристов
Привет 👋🏼 Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
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