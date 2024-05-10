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даже на tripster, можно найти предложения. Имейте ввиду что 250 это 2 часа в лодке, организатор говорит цена выше, т. к. это с инструктором, но сейчас специально уточнил в другом месте, что там инструктор также есть и цена за 2 часа лодки меньше. Также за нами приехали на полчаса позже, как выяснилось из-за этого мы провели 0.5 меньше, но как написал выше, даже полных 2 часа за $250 это дорого и можно найти предложения лучше.