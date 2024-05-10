Приглашаем полюбоваться великолепными коралловыми рифами Красного моря и поплавать среди рыб! Я встречу вас у вашего отеля, довезу до катера — и вы отправитесь в путешествие. С вами будет инструктор — он поможет сделать ваш снорклинг комфортным и безопасным.
Вы исследуете два рифа, увидите диковинных водных жителей, а с борта яхты полюбуетесь местными пейзажами.
Вы исследуете два рифа, увидите диковинных водных жителей, а с борта яхты полюбуетесь местными пейзажами.
Описание экскурсии
На морской прогулке вы максимально близко увидите севший на риф корабль Loullia 1981 года. Полюбуетесь с борта величественным островом Тиран. Поплаваете с масками вдоль кораллов вдали от яхт с шумными толпами и изучите знаменитые рифы Джексон и Гордон. В них проживает огромное многообразие подводного мира Красного моря — у вас есть шанс увидеть кого-то весьма необычного. Рыбы-ангелы, джекфишы, садовые угри — эти и другие удивительные создания могут встретиться на пути.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, морская прогулка на современном катере, услуги дайвинг-инструктора, аренда масок и ластов, бутилированная вода
- Водная прогулка подойдёт взрослым и детям от 3 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 880 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В Шарме высокий сезон и вместо катера нам досталась моторка с диванчиками, это лишь немного доставило дискомфорт, т. к забираться из моря на нее неудобно Но ребята сопровождающие сделали всё,
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Н
Сегодня были на водной прогулке с Лоаем. Мы под впечатлением! По организации все четко! Сам Лоай очень приятный молодой человек,а,самое главное,видно, что он любит дело,которым занимается. Про снорклинг: безумно красивые
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Е
Очень понравилась водная прогулка с русскоговорящем гидом Лоай. Забрал нас из отеля в назначенное время, на машине отвез в небольшую бухту, где нас ждал катер. Останавливались на 2 красивейших рифах и купались на египетских Мальдивах) Все очень круто, безопасно и безумно красиво!
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Е
Были на экскурсии 1 ноября. Встретили вовремя, заранее Анастасия все написала, была на связи. Лоай очень внимательный. Риф отличный, на обратном пути встретили дельфинов. Единственный нюанс-очень старый катер, но все остальное-прекрасно.
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Большое спасибо за замечательную экскурсию! Всё было как в описании.
Забрали в отеле, повезли на экскурсию, вернули обратно. Очень хорошие впечатления
Забрали в отеле, повезли на экскурсию, вернули обратно. Очень хорошие впечатления
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A
Рифом остался довольным, количеством предоставленных услуг за указанную стоимость не доволен. На лодке провели чуть меньше 1.5 часа, после общения с Анастасией вернули $50, но до $200 полных 2 часа,
Анастасия
Ответ организатора:
Александр, нам очень жаль что Вы остались недовольны стоимостью нашей экскурсии.
А так же, приношу извинения за непредвиденное опоздание, по независящим от нас причинам.
А так же, приношу извинения за непредвиденное опоздание, по независящим от нас причинам.
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