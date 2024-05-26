1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Групповая
8 часов
Снорклинг близ острова Тиран
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $24 за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€520 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ЮЮлия17 мая 2024Это потрясающие впечатления, полное счастье, обязательно возьмите дайвинг. Отличные виды, красивые рифы, безумное количество рыб. Самая замечательная команда лодки Самира
- ДДмитрий11 мая 2024Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
- ННадежда10 мая 2024В Шарме высокий сезон и вместо катера нам досталась моторка с диванчиками, это лишь немного доставило дискомфорт, т. к забираться
- ЕЕкатерина7 мая 2024Очень понравилась водная прогулка с русскоговорящем гидом Лоай. Забрал нас из отеля в назначенное время, на машине отвез в небольшую
- ВВалерия17 апреля 2024Даже не знаю честно как оценивать экскурсию и Тиран… нас увезли на рас мохамед 😂😅 это стало понятно когда я
- ЕЕвгения26 марта 2024Экскурсию бронировали заранее для 6 человек (2 взр и 4 детей разного возраста) Для нашей компании подобрали подходящий по вместимости катер. Трансфер
- ААнтон24 марта 2024Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно,
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Остров Тиран»
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