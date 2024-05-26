Экскурсии на остров Тиран из Шарм Эль Шейха

Найдено 10 экскурсий в категории «Остров Тиран» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €24, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
На яхте к острову Тиран с дайвингом
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
13 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Снорклинг близ острова Тиран
Групповая
8 часов
31 отзыв
Снорклинг близ острова Тиран
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $24 за человека
All inclusive индивидуальная поездка на яхте с дайвингом и обедом от кока
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
520 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    К самой экскурсии претензий нет, все было хорошо, позитивно. Снорклинг, дайвинг, красивое море, дельфинов даже видели. Но! На сайте экскурсия была
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    забронирована за 50$/2 чел., на сайте оплачивать не стали, т. к. курс был невыгодный. Когда нас привезли в порт, сказали, что мы должны заплатить 100$. Мы начали возмущаться почему цена выросла в 2 раза, они стали куда-то звонить, через какое-то время сказали ну ладно можете заплатить 50$. Я написала в чат, с кем предварительно общалась по экскурсии, описала ситуацию, спросила не будет ли проблем- в ответ полный игнор, хотя сообщение прочитано. Больше на этом сайте бронировать не буду. На других сайтах такой же ценник, даже у зазывал на пляже такой же ценник.

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    Это потрясающие впечатления, полное счастье, обязательно возьмите дайвинг. Отличные виды, красивые рифы, безумное количество рыб. Самая замечательная команда лодки Самира
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    (Samira), отдельное спасибо - благодаря этим людям и дайвинг не страшен, и настроение на весь отпуск, и куча эмоций! Обязательно рекомендую

  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Водная прогулка и снорклинг с инструктором
    В Шарме высокий сезон и вместо катера нам досталась моторка с диванчиками, это лишь немного доставило дискомфорт, т. к забираться
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    из моря на нее неудобно Но ребята сопровождающие сделали всё, чтобы поездка прошла на 100 баллов Мы причаливали к другим катеоам и по лестнице поднимались с них Красивые виды, изумительно чистая вода, заботливый инструктор Видели дельфинов и тут нам как раз повезло, что судно у нас небольшое, т. к. мы были на расстоянии вытянутой руки Наш водитель свистел и они подплывали прямо к нам❤️ А на обратном пути дал нашей дочке порулить. С собой у ребят была холодная вода, все удобно и комфортно! Спасибо за эмоции и доброжелательность

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Водная прогулка и снорклинг с инструктором
    Очень понравилась водная прогулка с русскоговорящем гидом Лоай. Забрал нас из отеля в назначенное время, на машине отвез в небольшую
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    бухту, где нас ждал катер. Останавливались на 2 красивейших рифах и купались на египетских Мальдивах) Все очень круто, безопасно и безумно красиво!

  • В
    Валерия
    17 апреля 2024
    На яхте к острову Тиран с дайвингом
    Даже не знаю честно как оценивать экскурсию и Тиран… нас увезли на рас мохамед 😂😅 это стало понятно когда я
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    спросила в конце экскурсии «а где панамское судно?» Тем не менее все понравилось, погружаюсь далеко не первый раз, так что за доп плату на втором погружении увеличили время до 20 мин, проплыли в расщелине-пещере и погрузились более чем на 10 метров, встретили дельфинов и ската у белого острова, риф тухлый и скучный, у отеля интереснее из нового увидели кладку яиц рыбы клоуна и огроменную мурену… надеюсь когда прилечу в следующий раз все таки попаду на Тиран 😂

  • Е
    Евгения
    26 марта 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Экскурсию бронировали заранее для 6 человек (2 взр и 4 детей разного возраста) Для нашей компании подобрали подходящий по вместимости катер. Трансфер
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    приехал заранее, Наталья приготовила для нас напитки и воду в мини холодильнике, спасибо) Чудесная прогулка и окрестности посмотреть, и поплавать у рифа. и чуть-чуть подержаться за руль для мальчишек)

  • А
    Антон
    24 марта 2024
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно,
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    ни от кого не зависишь, хватило двух часов, правда маленько задержались, минут на пятнадцать, - очень красиво на мальдивах было, но нам пошли на встречу и даже денег не взяли. Из недоработок - водитель немного опоздал, когда забирал из отеля, так что над этим вопросом можно поработать организаторам! А так, все прекрасно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Остров Тиран»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
  2. Дайвинг в фантастическом Красном море
  3. Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
  4. Водная прогулка и снорклинг с инструктором
  5. Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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