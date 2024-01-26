Приглашаем вас в захватывающее морское путешествие на пиратском корабле, которое оставит незабываемые впечатления от отдыха в Шарм-Эль-Шейхе.



Почувствуйте атмосферу приключений, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами Красного моря.



На борту комфортабельного парусника Zodiac вы обнаружите роскошную террасу для загара и шведский стол с изысканными блюдами. Вас ждут салаты, свежие фрукты, суп с креветками, разнообразные горячие блюда и десерты. Для любителей подводного мира предусмотрена возможность снорклинга с профессиональным инструктором.



Мы обеспечим комфортный трансфер от вашего отеля до места отправления и обратно, а также предоставим все необходимое оборудование для снорклинга.



Проведите день полный радости и открытий на борту нашего пиратского корабля, где каждый момент наполнен весельем и красотой окружающего мира