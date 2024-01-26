Отправляйтесь в незабываемое морское путешествие на роскошном пиратском корабле с увлекательным снорклингом
Приглашаем вас в захватывающее морское путешествие на пиратском корабле, которое оставит незабываемые впечатления от отдыха в Шарм-Эль-Шейхе.
Почувствуйте атмосферу приключений, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами Красного моря.
На борту комфортабельного парусника Zodiac вы обнаружите роскошную террасу для загара и шведский стол с изысканными блюдами. Вас ждут салаты, свежие фрукты, суп с креветками, разнообразные горячие блюда и десерты. Для любителей подводного мира предусмотрена возможность снорклинга с профессиональным инструктором.
Мы обеспечим комфортный трансфер от вашего отеля до места отправления и обратно, а также предоставим все необходимое оборудование для снорклинга.
Проведите день полный радости и открытий на борту нашего пиратского корабля, где каждый момент наполнен весельем и красотой окружающего мира
Почувствуйте атмосферу приключений, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами Красного моря.
На борту комфортабельного парусника Zodiac вы обнаружите роскошную террасу для загара и шведский стол с изысканными блюдами. Вас ждут салаты, свежие фрукты, суп с креветками, разнообразные горячие блюда и десерты. Для любителей подводного мира предусмотрена возможность снорклинга с профессиональным инструктором.
Мы обеспечим комфортный трансфер от вашего отеля до места отправления и обратно, а также предоставим все необходимое оборудование для снорклинга.
Проведите день полный радости и открытий на борту нашего пиратского корабля, где каждый момент наполнен весельем и красотой окружающего мира
Ближайшие даты:
10
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы заберём вас от вашего отеля и привезём к месту отправления корабля. Под бойкую пиратскую музыку вы подниметесь на борт и отправитесь навстречу приключениям!
- Мы сделаем несколько остановок у живописных островов, где вы по желанию займётесь снорклингом. На корабле будет инструктор, который объяснит азы подводного плавания.
- На борту вас будет ждать шведский стол с блюдами на любой вкус — салаты, фрукты, суп с креветками, рыба, курица, рис, картофель и паста. А ещё — десерты и напитки.
- На корабле также есть просторная терраса для загара, где вы отдохнёте под расслабляющую музыку.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, водная прогулка, обед и напитки, аренда оборудования для снорклинга.
- Водная прогулка проходит на комфортабельном паруснике Zodiac с тремя палубами.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейхе. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кприлл
26 янв 2024
Хочу выразить огромную благодарность Махмуду за организацию экскурсии! Ездил на пиратской яхте, все очень понравилось. Яхта новая, комфортная, вкусное питание, красивые кораллы! Хотел бы особенно отметить порядочность Махмуда! Вовремя приехал в отель, отвез на экскурсию, договорился чтобы за нами присмотрели во время плавания с масками, потом забрал вовремя с экскурсии, так же отвез в отель! Машина чистая и комфортная, работает кондиционер, всегда спрашивал не хотим мы ли попить, какую музыку, не жарко ли нам! Махмуд очень надежный гид, смело можно ему довериться, с ним безопасности! Рекомендую!!!!
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