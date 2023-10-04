Групповая
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 20:00
4 дек в 20:00
8 дек в 20:00
$225 за человека
Групповая
Едем в Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
Тотальная смена декораций и смыслов - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 21:00
4 дек в 21:00
8 дек в 21:00
$115 за человека
Групповая
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
Искупаться в Мёртвом море, посетить святые места Иерусалима и побывать в Вифлееме
Начало: У шлагбаума вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник и четверг в 20:30
4 дек в 20:30
8 дек в 20:30
$250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна4 октября 2023Путешествие в Израиль получилось интересным, насыщенным, и требующим выносливости. Проблемы, и это не новость, были при переходе границы. Конечно, 4
- ВВладислав24 сентября 2023Экскурсия понравилась!
- ИИогансен16 сентября 2023Посетили Израиль семьей с двумя детьми 3 и 8 лет в конце августа 2023.
Хотела сначала брать тур у туроператора, но
- ЕЕкатерина18 августа 2023Ездили в августа 2023 по данному маршруту и это был восторг!!!
Наполнение программы 10 из 10! Очень интересно. Все, что можно
- LLilit9 августа 2023Очень благодарно вам за такой шикарный тур. Я очень довольна.
Отдельная благодарность гиду Александру, вы действительно лучший. Дорога была сложной, но путь к Господу всегда трудный.
- ВВалерия25 июля 2023Благодарю Валида за отличную экскурсию!
Заказывали экскурсию заранее, находясь в России. У отельного гида это практически в два раза дороже. Сначала
- ООльга14 июня 2023Однозначно рекомендуем всем! Профессионалы своего дела. Всё продумано до мелочей. Получилась замечательная экскурсия. Посетили все основные святыни! Искупались в мёртвом
- ВВалентин20 мая 2023Добрый вечер! Благодарю Валида за отличную экскурсию!
Маршрут составлен отлично и продумано до мелочей. Время выделено по всем локациям достаточное -
- ООксана23 апреля 2023Благодарю Валида за отличную экскурсию! Помощь при прохождении границы и сопровождение всю поездку.
Маршрут составлен прекрасно - все четко структурировано и
- ММахмутов26 марта 2023Отличная возможность посетить две страны за одно путешествие. Рекомендую пользоваться услугами Валида, и не только экскурсией в Израиль (мы так
- ККалинина13 марта 2023Великолепная экскурсия! Жесткое прохождение границы Израильской, подобное допросу СС, в конце уже воспринималось как квест): Гид Алеусандр просто чудо: искромётный
