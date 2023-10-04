Мои заказы

Экскурсии из Шарм-эш-Шейха в Израиль

Найдено 3 экскурсии в категории «Израиль» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $115. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 20:00
4 дек в 20:00
8 дек в 20:00
$225 за человека
Едем в Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
13 часов
Групповая
Едем в Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
Тотальная смена декораций и смыслов - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 21:00
4 дек в 21:00
8 дек в 21:00
$115 за человека
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
13 часов
Групповая
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
Искупаться в Мёртвом море, посетить святые места Иерусалима и побывать в Вифлееме
Начало: У шлагбаума вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник и четверг в 20:30
4 дек в 20:30
8 дек в 20:30
$250 за человека

  • Ж
    Жанна
    4 октября 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Путешествие в Израиль получилось интересным, насыщенным, и требующим выносливости. Проблемы, и это не новость, были при переходе границы. Конечно, 4
    часа -это очень утомительно. И из-за этой задержки в конце экскурсии пришлось ускоряться. Но в целом, мы не почувствовали спешки, беготни. Все успели. Почему поставила гиду Елене 4 в одном из разделов отзыва, тему религии нам когда-то настолько замечательно преподнесла экскурсовод в Турции, что сравнится с ней пока никто не может. Но Елена, без сомнения, мастер своего дела, прекрасно знает историю Израиля, может увлечь слушателей своим рассказом, и старается, чтобы экскурсанты по-максимому получили информации от недолгой для Израиля поездки и уехали с массой впечатлений от этой необычной страны. В плане организации, со стороны Египта без вопросов, со стороны Израиля -были проблемы, это касаается распределения людей по автобусам. Отдельное спасибо Валиду. Он прекрасный организатор, очень отзывчивый человек, который в любой момент поможет, объяснит

  • В
    Владислав
    24 сентября 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Экскурсия понравилась!
  • И
    Иогансен
    16 сентября 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Посетили Израиль семьей с двумя детьми 3 и 8 лет в конце августа 2023.
    Хотела сначала брать тур у туроператора, но
    они перестали продавать экскурсии, так как в посл. раз из их автобуса 40 человек границу прошли только 11. Тогда я нашла сайт tripster.ru и решили рискнуть. В итоге с данным организатором (Валид) из нашего автобуса прошли практически все, даже молодые парни, путешествующие в одиночку (не прошла молодая девушка, которая была в Египте без обратного выезда и без тура). Ценник ниже, естественно, чем у туроператора из отеля.

    По организации тура:
    1. Хочется отметить сопровождающего до границы Махмуда: все четко по времени, очень вежливый, переживал за каждого - пройдем или нет. Один парень взял не свой паспорт и обнаружил это спустя 2 часа - Махмуд организовал ему такси из Шарма, водитель которого привез паспорт к границе вовремя!
    2. Прохождение границы: мы, как семья, прошли быстро, наши вещи даже не досматривали. Нужно обязательно взять ваучер из отеля и страховки! Смотрят обратный вылет. Задают вопросы, сколько раз в Египте и тд., везем ли нарк, оружие, вейпы… На тунисский штамп в паспорте внимания не обратили. Могут заинтересоваться, если у вас имя восточное. Одиночек мурыжили больше, забирали паспорта, дополнительно собеседовали, но все прошли.
    3. После того, как прошли границу, ждали всех и разместились по автобусам. Гид Александр, о котором писали выше, уехал раньше. Нашу группу взяла гид Анна! (Англоязычная группа ехала в отд. автобусе с др. гидом). Анна потрясающий гид! Поставленная четкая и грамотная речь. Чувствуется, что у нее огромный опыт. Узнали много интересных фактов, исторических подробностей. Это не сухое чтение по бумажке ист. дат, а удивительный и интересный авторский рассказ! По таймингу - все очень четко, успели попасть ко всем святыням в Вифлееме и в Иерусалиме, искупались в Мертвом море и в Иордане (с утра - огромный плюс), группа не растягивалась, не опаздывала, хотя были и маленькие дети-это тоже все говорит о профессионализме гида.
    Благодаря Анне наше путешествие в Израиль получилось целостным, насыщенным, запомнится надолго!
    4. Обратная дорога тоже прошла с комфортом.

    Могу порекомендовать данную турфирму и организатора (Валид), так как у них все слажено и на профессиональном уровне.

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Ездили в августа 2023 по данному маршруту и это был восторг!!!
    Наполнение программы 10 из 10! Очень интересно. Все, что можно
    было уместить в такую короткую поездку - уместили.
    Из минусов поездки в августа - очень жарко. Невероятно жарко, я бы сказала. Но в этом есть и плюсы. Это не туристический сезон, поэтому мы практически без очередей посетили все святыни (не смогли только подняться на голгофу из-за службы, но храм действующий, поэтому тут ничего не поделать).
    Из нюансов данной программы - это длинная дорога. Будьте готовы к долгой ночи. В сумме экскурсия вышла на 31 час, из которых бОльшую часть проводишь в дороге до Израиля и обратно. При этом дорога получается рваная из-за границы. При чем если обратно все очень быстро, то туда мы потратили на границе часа 3… и всё это посреди ночи и после часов 5 уже проверенных в автобусе.
    Я очень переживала из-за прохождения границы, так как ехала одна (молодая девушка) с новым почти чистым паспортом. Но все прошло отлично.
    Так же на границе вы объединяйтесь группами. Наша была 119 человек, из которых пустили 116 (хороший результат, как сказал гид). И нюанс состоит в том, что ждать приходится, пока границу пройдет вся группа, не только ваш автобус. А больше 100 человек, как вы понимаете, проходят границу долго… И все это время ты просто ждешь.
    Гид Александр просто 10 из 10! Рассказывает очень интересно и не нудно. Мне кажется, это первый раз за всю мою историю путешествий (а она не маленькая), когда я помню какую-то информацию после поездки.
    Если бы мне предложили поехать еще раз - однозначно поехала бы! А если бы предложили +- такую экскурсию, но двухдневную, с ночевкой в Израиле и более расширенной программой - я бы сказала, что это идеальная программа. Потому что Израиль хочется смотреть больше. А в рамках данного маршруту мы выжали максимум.

  • L
    Lilit
    9 августа 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Очень благодарно вам за такой шикарный тур. Я очень довольна.
    Отдельная благодарность гиду Александру, вы действительно лучший. Дорога была сложной, но путь к Господу всегда трудный.
  • В
    Валерия
    25 июля 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Благодарю Валида за отличную экскурсию!
    Заказывали экскурсию заранее, находясь в России. У отельного гида это практически в два раза дороже. Сначала
    очень сомневалась-ехала вдвоем с 15-летней дочерью. Но настолько все было безопасно и прекрасно огранизовано-сначала нас забрали из отеля на микроавтобусе, довезли до большого автобуса, который доставил нас до границы с Израилем, где мы прошли границу за два часа. Из примерно 90 человек не пропустили шестерых. Валид, заранее давал нам рекомендации по прохождению и сказал, что у нас 100 процентные шансы пройти. По поводу самой экскурсии в Израиле. Маршрут составлен великолепно-посетили мёртвое море, накупили там косметики, окунулись в реку Иордан, затем посетили Храм Рождества Христова, Храм Гроба Господня, Стену Плача. Все это сопровождалось интересными,захватывающими внимание рассказами потрясающего гида Александра, который много рассказал об истории и духовных аспектах этой страны. Все продумало до мелочей, казалось, не потеряли ни одной драгоценной минутки. Думала, что больше устанем от такого долгого переезда, но спасибо водителям, которые комфортно возили нас и организаторам, благодаря которым нигде не задерживались- и обратно доставили нас в отель без каких либо задержек. Успеха Вам и благодарных клиентов!

  • О
    Ольга
    14 июня 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Однозначно рекомендуем всем! Профессионалы своего дела. Всё продумано до мелочей. Получилась замечательная экскурсия. Посетили все основные святыни! Искупались в мёртвом
    море, закупились лучшими косметическими и лечебными средствами, на основах его солей.
    Искупались во Иордане. Посетили гроб Господень! Узнали очень много новой информации. Большое спасибо Валиду и всей его команде!
    РS: Позже заказывали у Валида подъём на гору Моисея с посещением храма Св. Екатерины. Так-же очень благодарны!

  • В
    Валентин
    20 мая 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Добрый вечер! Благодарю Валида за отличную экскурсию!
    Маршрут составлен отлично и продумано до мелочей. Время выделено по всем локациям достаточное -
    успели везде и нигде не бежали. Отдельное спасибо за прекрасного гида АЛЕКСАНДРА это профессионал с большой буквы! Знание материала в сочетании с юмором - неизгладимое впечатление от услышанного и увиденного!
    Рекомендуем всем эту экскурсию именно у Валида - останетесь довольны, как и мы.
    Водителям автобуса отдельное спасибо настоящие профессионалы своего дела.
    Благодарим организаторов этой экскурсии. Процветания, успеха и благодарных Вам клиентов!

  • О
    Оксана
    23 апреля 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Благодарю Валида за отличную экскурсию! Помощь при прохождении границы и сопровождение всю поездку.
    Маршрут составлен прекрасно - все четко структурировано и
    продумано до мелочей. Время выделено по всем локациям достаточное - успели все и нигде не бежали галопом.
    Отдельный поклон за прекрасного гида Александра - это профессионал с большой буквы! Знание материала в сочетании с юмором - неизгладимое впечатление от услышанного и увиденного! Поверьте, нам есть с чем сравнить- мы были ранее 15 лет назад на такой же двухдневной экскурсии - но в этот раз узнали много новых и интересных деталей.
    Рекомендую всем эту экскурсию именно у Валида - останетесь довольны, как и вся наша семья!!!!
    Да, еще замечательный и маневренный водитель автобуса - отдельные апдодисменты!
    Благодарю организаторов этой экскурсии много раз!!!! Процветания, успеха и благодарных клиентов!

  • М
    Махмутов
    26 марта 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Отличная возможность посетить две страны за одно путешествие. Рекомендую пользоваться услугами Валида, и не только экскурсией в Израиль (мы так
    же брали экскурсию в Каир). Бронировали экскурсию заранее находясь ещё в России. Сильно удивились, когда отельный гид предлагал те же экскурсии в полтора-два раза дороже. В общем не пожалели, что выбрали именно Валида.

    P.S. на границе пропускают не всех, о чём гид предупреждает заранее, и его вины тут нет. Примерно из 100 человек развернули 8. Нам повезло, поэтому летим домой, везя с собой кучу впечатлений и фотографий на память об этой замечательной, но своенравной страны

  • К
    Калинина
    13 марта 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
    Великолепная экскурсия! Жесткое прохождение границы Израильской, подобное допросу СС, в конце уже воспринималось как квест): Гид Алеусандр просто чудо: искромётный
    юмор, энциклопедические знания, облачённые в увлекательный рассказ, манера подачи,- делают историю Земли обетованной понятной, доступной и хочется узнавать её ещё и ещё! Дорога не показалась тяжёлой, хотя длительное время провели в автобусе. Благодарю организаторов!

