было уместить в такую короткую поездку - уместили.

Из минусов поездки в августа - очень жарко. Невероятно жарко, я бы сказала. Но в этом есть и плюсы. Это не туристический сезон, поэтому мы практически без очередей посетили все святыни (не смогли только подняться на голгофу из-за службы, но храм действующий, поэтому тут ничего не поделать).

Из нюансов данной программы - это длинная дорога. Будьте готовы к долгой ночи. В сумме экскурсия вышла на 31 час, из которых бОльшую часть проводишь в дороге до Израиля и обратно. При этом дорога получается рваная из-за границы. При чем если обратно все очень быстро, то туда мы потратили на границе часа 3… и всё это посреди ночи и после часов 5 уже проверенных в автобусе.

Я очень переживала из-за прохождения границы, так как ехала одна (молодая девушка) с новым почти чистым паспортом. Но все прошло отлично.

Так же на границе вы объединяйтесь группами. Наша была 119 человек, из которых пустили 116 (хороший результат, как сказал гид). И нюанс состоит в том, что ждать приходится, пока границу пройдет вся группа, не только ваш автобус. А больше 100 человек, как вы понимаете, проходят границу долго… И все это время ты просто ждешь.

Гид Александр просто 10 из 10! Рассказывает очень интересно и не нудно. Мне кажется, это первый раз за всю мою историю путешествий (а она не маленькая), когда я помню какую-то информацию после поездки.

Если бы мне предложили поехать еще раз - однозначно поехала бы! А если бы предложили +- такую экскурсию, но двухдневную, с ночевкой в Израиле и более расширенной программой - я бы сказала, что это идеальная программа. Потому что Израиль хочется смотреть больше. А в рамках данного маршруту мы выжали максимум.