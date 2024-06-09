Наша экскурсия — это удивительная возможность встретить рассвет на горе Моисея, духовно очиститься и прикоснуться к священным реликвиям в одном из старейших монастырей в мире, описанном в Библии.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе в 20:30.
- За 4 часа доберёмся до подножия горы Моисея.
- С гидом-бедуином вы начнёте 5-часовое восхождение на гору. Чтобы забраться на самый пик, нужно пройти более 700 ступеней. На вершине вы полюбуетесь восходом солнца — зрелище очень завораживающее!
- А затем спуститесь в знаменитый монастырь Святой Екатерины. Отдохнёте в его стенах и исследуете постройки — от мечети 11 века до православного греческого монастыря. Полюбуетесь монастырским садом и увидите Неопалимую Купину и колодец Моисея.
- На экскурсии гид расскажет о горе Синай, её значении и происхождении названия, истории греческого храма Святой Троицы и самого монастыря.
- Около 14:00 вы вернётесь в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне с кондиционером, услуги гида от нашей команды и гида-бедуина, разрешение на подъём на гору.
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) подъём на верблюдах — около $20/чел., вход в музей/библиотеку Екатерининского монастыря — около $5/чел., питание.
- Экскурсию рекомендуем для взрослых и детей от 8 лет, но учитывайте, что придётся не спать всю ночь и подниматься высоко в гору. Специальной физической подготовки не требуется.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Живу в Египте уже более 8 лет. Работаю в сфере туризма, с туристами из разных стран. Я побывала в разных уголках Египта и собрала отличную командуЗадать вопрос
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