Юлия — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе

читать дальше гидов-египтологов. Мы сделали своё агентство экскурсий по Египту. Хотим подарить вам эмоции от этой удивительной страны и окунуть вас в прекрасную историю. С нами вы посетите красивые места Шарм-эль-Шейха и насладитесь великолепием его окрестностей, а наша команда и я поможем вам в этом.

Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Живу в Египте уже более 8 лет. Работаю в сфере туризма, с туристами из разных стран. Я побывала в разных уголках Египта и собрала отличную команду