По Нилу – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 6 экскурсий в категории «По Нилу» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от 670 за всё до 10 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Бронировала для друзей. Остались довольны
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты) Но за свои деньги оправдано,обед тоже вкусный
    Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты)
  • О
    Олеся
    14 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время). Как уже отмечали другие туристы, жаль
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    что пирамиды завершают экскурсию. Приезжаешь к ним уже порядком подустав и очень жарко. Личное мнение - катание на верблюдах ерунда, съедает время которого на пирамиды отводят итак не много. Жаль что в автобусе практически ничего не рассказывают про Каир, хотелось бы что-то послушать про историческую часть города. Поездка по Нилу ничего, но опять же хотелось бы больше интересных историй про архетектуру. Даже не историческую справку, а именно местный колорит. В историческом музее опять же хотелось послушать что-то, чего нет в учебниках по истории за 5 класс))

    Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
    Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Али отличный гид, очень подробно и интересно все рассказывал. Единственный минус, это что пирамиды в конце программы, когда совсем нет сил ходить и смотреть, и лается очень мало времени на них, а так экскурсия очень интересная, всем рекомендую! 😊
  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
    Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
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    накануне вечером написал точное время, имя гида, который встречал нас в Каире. У нас был маршрут отель-аэропорт-Каир-аэропорт-отель. На каждом из этих этапов нас передавали "из рук в руки", всегда был сопровождающий. Теперь поподробнее о самой экскурсии. У Каирского музея нас встретил гид Ахмед. Отличное владение руским языком, знание истории, интересных фактов, да и просто приятный собеседник. По музею мы ходили около двух часов, услышали рассказы об истории, начиная с I династии и до Египта времен Римской Империи. Посетили множество залов, в том числе зал Тутанхамона, где представлены всем известные маска фараона и его погребальные саркофаги. Ахмед с удовольствием сам предлагал фотографировать нас, снимал видео, в общем получилась персональная фотосессия, что, конечно, сложно организовать в групповой экскурсии. Затем была часовая прогулка по Нилу. И новая фотосессия - на яхте. После - обед и посещение Пирамид и Сфинкса в Гизе. Это вообще отдельная тема. Мы успели осмотреть пирамиду Хеопса, даже попасть внутрь и увидеть гробницу Хеопса. Затем переместились на смотровую площадку, откуда открывается вид на все три больших и три малых пирамиды. И третья локация - Сфинкс. Везде Ахмед провел нас без очередей, по коротким путям, в обход больших скоплений туристов. И вновь гид сделал много фотографий нас с супругой вдвоем, за что ему огромное спасибо! Подводя итог, хочу поблагодарить Махмуда, Ахмеда и всех, кто сопровождал нас по пути следования по этому удивительному городу. Сам Каир однозначно заслуживает того, чтобы увидеть этот необыкновенный город с его историей и колоритом. Однозначно рекомендую!

  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    В целом хорошо Было пару нюансов, но организатор связался и помог решить ситуацию наилучшим образом! Спасибо!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
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    перелетом внутренними авиалиниями. Во-первых так быстрее и больше времени, во-вторых вас возят туда, куда мы сами захотим, а не по магазинам, как в случае общей экскурсии:) По отзывам выбор пал на гида Валида. Уже на этапе договоренностей оценили быстроту реагирования и открытость Валида (видно, что Валид развивает свой бизнес с душой, что подтвердилось дальше). Утром Валид встретил нас в отеле и привёз в аэропорт. На входе нам (мне и старшему сыну) быстро сделали визы и мы полетели в Каир. В Каире нас встретил персональный гид Омния (веселая девушка, хорошо говорящая по-русски). Дальше мы на машине поехали по достопримечательностям Каира, побывали в музее, покатались на лодке (отдельная плата), поели с видом на пирамиды (входит в экскурсию), походили вокруг пирамид, залезли во внутрь (отдельная плата), покатались на верблюдах (отдельная плата) и уставшие, но довольные вернулись в аэропорт. По прилету нас встретил Валид и отвез в отель. Узнав, что мы не успеваем на ужин (задержали рейс), Валид встретил нас с сыном с шаурмой! Это было безумно приятно! По гиду в Каире: как уже писал Омния веселая девушка, хорошо говорящая по-русски. Интересно рассказывала кратко историю Египта, экспонатов в музее, фараонов и пирамид. Не слишком много, но и не мало, в общем, нам оказалось самое то! И мне и сыну понравилось. А на прощание Омния купила нам по мороженному:) По организации: все четко, быстро и душевно. Везде нам покупали билеты (они входили в экскурсию, кроме того, что писал выше), везде следовали нашим желаниям по длительности осмотра. При этом был довольно четкий график поездки, что хорошо. Могу с чистым сердцем рекомендовать Валида для организации персональной экскурсии в Каир и на пирамиды!!! П. С. В качестве подарка нам организовали трансфер от отеля до аэропорта.

  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
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    Заказываешь экскурсию, и больше ни о чем можно не беспокоиться. Хорошая цена за индивидуальную экскурсию на самолете! Бонусом получили подарки и встречу в аэропорту при прилете в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. Также Валид не отказывал просто в консультациях в Whatsapp как куда и за сколько доехать в Шарме, где что купить. Смело буду рекомендовать Валида друзьям и коллегам, даже самым привередливым. О самой экскурсии. Дополнительно к стандартной групповой программе (пирамиды, сфинкс, Египетский национальный музей и прогулка по Нилу по желанию за допплату) получаешь посещение цитадели и мечети Мухаммеда Али в ней (мечеть очень красива, туда стоит попасть). Конечно, экскурсия по музею обзорная, т. е. для любителей истории очень сжатая, но с личным гидом, расскажет что успеет. Гид у нас был Муххамад, отлично говорит по русски, знает тему, доброжелательный и приятный, но бегает очень быстро, только поспевай за ним на такой то жаре))). Организовал нам бесплатно заход в пирамиду. Не Хеопса, а в малую, но нет никакой разницы: в этих пирамидах все одинаково, туннель-спуск и в конце погребальная камера. По 20 долларов за ползание почти на карачках в душегубке это такое себе удовольствие. Но бесплатно мы полезли. Удовольствие конечно сомнительное, но можем сказать:"Мы были в пирамиде". Готовьте воду, выйдете оттуда как из бани, надо будет сразу по пол литра воды. Воду покупал гид, кстати, надо только заранее попросить если приветственные пол литра на человека выпиты. Но все равно Мухаммаду спасибо за этот бонус, как уж он там договаривался не знаем, но нас на входе спросили билет, а он сказал:"Идите, идите". Дали только по 20 фунтов чаевых. За допплату гид организует поездку на повозке или верблюдах на фототочку откуда видны все прирамиды. Сразу смотрите куда хотите и говорите: на самую верхнюю точку или на ближнюю чтобы потом не было разочарования, что Вас не туда довезли. С места отправления всё видно где люди кучкуются, выбрать и показать гиду пальцем, хотим, мол, туда. Договариваться будет он. Платили за двоих 30$. Дорого это или дешево - не знаю. Но зато Вас гарантированно отвезут и привезут назад без нервотрепки и вымогательств. Погонщик сделает фото, да, банальные, какие есть у всех, но у всех свои, а у Вас будут Ваши. Дадите потом погонщику небольшие чаевые 10-20 фунтов или доллар, сколько не жалко, Вам все равно, а е у приятно. Но можете делать фото и сами. На лодке по Нилу мы не поплыли, по отзывам это не очень впечатляет, хотя если есть желание и средства, можно проплыть по великой реке, которую много изучали в школе. Можно поспрашивать гида о жизни египтян, с удовольствием расскажет. Если остается время гид предложит заехать на фабрику масел (на самом деле магазин фабрики масел Nefertiti). Можно предварительно почитать в интернете отзывы о продукции этой фабрики, ценах и решить надо ли оно Вам. В магазин папирусов не поехали, мы отказались ехать (плюс индивидуальной экскурсии, можете тратить на это время, а можете это время походить у пирамид если стойки к жаре и можете там выдержать более полутора часов). Что можно покритиковать? Организацию точно нет. Можно только сказать, что нам немного не хватило какого-то структурированного исторического повествования про Египет в целом, да, как в учебнике. Но все что хочешь, можно спрашивать самим. Так что это не минус, т. к. не всем это и надо. Обед в большом туристическом заведении в Гизе со шведским столом. Еда съедобная, выбор небольшой, напитки дорогие. Кончно если у Вас хороший отель, не ждите, что будет шик. Т. е. нормально поедите, если не будете иметь завышенных ожиданий. Тут нет претензий к гидам, туда возят все, иначе обед в ресторане с меню увеличил бы цену экскурсии долларов на 50 точно. В целом остались приятные впечатления, желаю Валиду процветания. И надеюсь, что он будет в деле к нашему следующему посещению Шарм-эль-Шейха. Также надеюсь мой отзыв будет полезен другим туристам. P.S. Все бонусы Валид дарит просто так, не за отзывы. Отзывы по желанию если остались довольны. Он явно весьма ценит свою репутацию. Доверяет порядочности туристов, т. к. не брал даже предоплату за авиабилеты, платили уже ему по факту.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «По Нилу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
  2. Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
  3. Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
  4. Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
  5. Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "По Нилу" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 710 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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