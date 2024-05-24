1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Индивидуальная
13 часов
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от €670 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 мая 2024Бронировала для друзей. Остались довольны
- РРената21 мая 2024Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты) Но за свои деньги оправдано,обед тоже вкусный
- ООлеся14 мая 2024Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время). Как уже отмечали другие туристы, жаль
- ААнна14 мая 2024Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
- ААлександр12 мая 2024Али отличный гид, очень подробно и интересно все рассказывал. Единственный минус, это что пирамиды в конце программы, когда совсем нет сил ходить и смотреть, и лается очень мало времени на них, а так экскурсия очень интересная, всем рекомендую! 😊
- ДДенис11 мая 2024Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
- ААнастасия7 мая 2024В целом хорошо Было пару нюансов, но организатор связался и помог решить ситуацию наилучшим образом! Спасибо!
- ООльга2 мая 2024Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
- ЕЕвгений24 апреля 2024Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «По Нилу»
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