Отправимся в Каир, чтобы увидеть легендарные пирамиды Гизы и Великого Сфинкса, а ещё познакомиться с коллекцией Большого Египетского музея. Вы услышите о фараонах, их представлениях о власти и вечности, разберётесь в символике пирамид и узнаете, какие обряды сопровождали путь в загробную жизнь.

2:00–8:00 — переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир

8:30–10:30 — Большой Египетский музей

Вы увидите одну из крупнейших коллекций Древнего Египта. Здесь — галереи Тутанхамона с золотой маской и саркофагом, колоссальные статуи, парадные залы и Солнечная ладья, которой более 4500 лет.

11:00–11:30 — Институт папируса

Вы познакомитесь с древней технологией изготовления папируса и узнаете, как она сохранилась до наших дней.

11:30—12:45 — обед в формате шведского стола

13:30–15:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс

В программе — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой Сфинкс и гранитный храм, связанный с ритуалами мумификации. Мы расскажем о строительстве пирамид, мифах и представлениях о загробной жизни.

16:00–16:30 — Зелёная аптека

Вы узнаете о традициях египетской парфюмерии и натуральной косметики.

16:30–00:00 — дорога в Шарм-эль-Шейх

