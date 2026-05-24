Отправимся в Каир, чтобы увидеть легендарные пирамиды Гизы и Великого Сфинкса, а ещё познакомиться с коллекцией Большого Египетского музея.
Вы услышите о фараонах, их представлениях о власти и вечности, разберётесь в символике пирамид и узнаете, какие обряды сопровождали путь в загробную жизнь.
Описание экскурсии
2:00–8:00 — переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир
8:30–10:30 — Большой Египетский музей
Вы увидите одну из крупнейших коллекций Древнего Египта. Здесь — галереи Тутанхамона с золотой маской и саркофагом, колоссальные статуи, парадные залы и Солнечная ладья, которой более 4500 лет.
11:00–11:30 — Институт папируса
Вы познакомитесь с древней технологией изготовления папируса и узнаете, как она сохранилась до наших дней.
11:30—12:45 — обед в формате шведского стола
13:30–15:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс
В программе — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой Сфинкс и гранитный храм, связанный с ритуалами мумификации. Мы расскажем о строительстве пирамид, мифах и представлениях о загробной жизни.
16:00–16:30 — Зелёная аптека
Вы узнаете о традициях египетской парфюмерии и натуральной косметики.
16:30–00:00 — дорога в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле или автобусе, входные билеты, обед без напитков
- Дополнительные расходы: напитки, личные покупки
- После бронирования пришлите нам фото загранпаспорта для оформления разрешения на поездку. У вас должна быть виза в паспорте со штампом
- С вами будут водитель и гид из нашей команды
во вторник в 01:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$199
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 01:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приехали на экскурсию из Шарма, выезд в 3:00, музее были в 9:00, дорога прямая и не загруженная, сделали несколько коротких остановок, поздно вечером уже вернулись Шарм.
Музей великолепный, Хельми рассказал много
Музей великолепный, Хельми рассказал много
Хелми
Ответ организатора:
Благодарю вас от всего сердца! Приезжайте снова, буду искренне рад видеть вас на гостеприимной земле Египта.
