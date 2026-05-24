Из Шарм-эль-Шейха - в большое путешествие по Каиру (всё включено)

Пирамиды, Сфинкс и другие сокровища Древнего Египта (всё включено)
Отправимся в Каир, чтобы увидеть легендарные пирамиды Гизы и Великого Сфинкса, а ещё познакомиться с коллекцией Большого Египетского музея.

Вы услышите о фараонах, их представлениях о власти и вечности, разберётесь в символике пирамид и узнаете, какие обряды сопровождали путь в загробную жизнь.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

2:00–8:00 — переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир

8:30–10:30 — Большой Египетский музей

Вы увидите одну из крупнейших коллекций Древнего Египта. Здесь — галереи Тутанхамона с золотой маской и саркофагом, колоссальные статуи, парадные залы и Солнечная ладья, которой более 4500 лет.

11:00–11:30 — Институт папируса

Вы познакомитесь с древней технологией изготовления папируса и узнаете, как она сохранилась до наших дней.

11:30—12:45 — обед в формате шведского стола

13:30–15:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс

В программе — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой Сфинкс и гранитный храм, связанный с ритуалами мумификации. Мы расскажем о строительстве пирамид, мифах и представлениях о загробной жизни.

16:00–16:30 — Зелёная аптека

Вы узнаете о традициях египетской парфюмерии и натуральной косметики.

16:30–00:00 — дорога в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле или автобусе, входные билеты, обед без напитков
  • Дополнительные расходы: напитки, личные покупки
  • После бронирования пришлите нам фото загранпаспорта для оформления разрешения на поездку. У вас должна быть виза в паспорте со штампом
  • С вами будут водитель и гид из нашей команды

во вторник в 01:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$199
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 01:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
читать дальше

5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
Приехали на экскурсию из Шарма, выезд в 3:00, музее были в 9:00, дорога прямая и не загруженная, сделали несколько коротких остановок, поздно вечером уже вернулись Шарм.

Музей великолепный, Хельми рассказал много
читать дальшеуменьшить

интересного по теме Египта и ответил на все возникающие вопросы.

Далее приехали на пирамиды, вход внутрь пирамид не включен, взяли проход в маленькую пирамиду и не пожалели, внутреннее пространство довольно большое, побывать внутри мне хотелось с детства.

До этой пирамиды ехали 10-15 минут на верблюдах, верблюд довольно спокойный, впервые ехать на нем было увлекательно. Можно было выбрать двухместную повозку-карету с лошадью, однако для нас выбор очевиден.

Погонщик верблюдов сделал много классных фотографий, хотел 10-20 долларов за это, я дал 5 за двоих, вроде не обиделся)

Позже приехали к Сфинксу, пробыли там 30 минут и поехали на последнюю остановку - обед (еда включена, напитки платно), еда менее разнообразная чем в отеле, хотя голодными не остались.

От посещения магазина косметики и музея папируса отказались, тк нас было всего 2 человека.

По итогу могу рекомендовать данную программу тк действительно "всё включено" по билетам и транспорту, оплатили только вход в пирамиду и верблюда (25$ за человека).

Хельми неплохо говорит по-русски и глубоко интересует темой, от экскурсии только положительные впечатления и классные фотографии:)

Ответ организатора:
Благодарю вас от всего сердца! Приезжайте снова, буду искренне рад видеть вас на гостеприимной земле Египта.
