Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

Благодаря кристальной чистоте и прозрачности вод Красного моря 🌊 имеет смысл прокатиться на лодке ⚓, плоское днище которой сделано из стекла, и позволяет во всех подробностях наблюдать жизнь подводных обитателей. В течение часа Вы сможете любоваться подводным миром в районе Наамы-Бей.

Программа экскурсии

1) наш гид забирает Вас в 10 -30 или 14-30

2) Трансфер доставит Вас до Наама бей, где Вас будет ожидать лодка

3) Плаванье по морю занимает около 1 часа

4) После прогулки по морю трансфер доставит вас от порта до Вашего отеля

Что нужно брать с собой ?

-Фотоаппарат, кинокамера

Соответствующая одежда для экскурсии: