Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

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Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Небольшая прогулка 👣 на лодке ⚓ с прозрачным днищем.

В течение часа вы сможете любоваться подводным миром в районе бухты Наама Бэй.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $15 за человека

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Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Благодаря кристальной чистоте и прозрачности вод Красного моря 🌊 имеет смысл прокатиться на лодке ⚓, плоское днище которой сделано из стекла, и позволяет во всех подробностях наблюдать жизнь подводных обитателей. В течение часа Вы сможете любоваться подводным миром в районе Наамы-Бей.
Программа экскурсии
1) наш гид забирает Вас в 10 -30 или 14-30
2) Трансфер доставит Вас до Наама бей, где Вас будет ожидать лодка
3) Плаванье по морю занимает около 1 часа
4) После прогулки по морю трансфер доставит вас от порта до Вашего отеля
Что нужно брать с собой ?
-Фотоаппарат, кинокамера

Соответствующая одежда для экскурсии:

  • Красиво и комфортно!
Что входит
  • Транспорт
  • Входной билет
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Лодка с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Карим А.
Карим А.
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