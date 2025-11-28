Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $46. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Морской круиз на лодке с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
3 часа
30 отзывов
Круиз
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Приглашаем вас в путешествие на лодке с прозрачным дном — судне, которое позволит вам увидеть Красное море со всех возможных ракурсов»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 11:00
Завтра в 09:30
30 ноя в 09:30
$60 за человека
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
10 часов
60 отзывов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Затем вас ждут 6 часов рыбалки на моторной лодке и обед в прекрасном приморском ресторане»
Завтра в 07:30
30 ноя в 07:30
$320 за всё до 3 чел.
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер
3 часа
9 отзывов
Водная прогулка
Подводный мир Красного моря
Уникальная возможность увидеть обитателей Красного моря через прозрачное дно лодки. Насладитесь комфортом и безопасностью на этой увлекательной прогулке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
$46 за человека

