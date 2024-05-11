Прогулки на катере в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 6 экскурсий в категории «На катере» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Часовая прогулка на катере: только вы и ваша компания»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«А вот и ваш персональный катер — все на борт»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Морская прогулка на индивидуальном катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Вместе со своей семьей или друзьями вы можете отметить День Рождения на катере (детали обсуждаются) или просто отдохнуть в кругу близких»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
Начало: Ваш отель
«Почувствуйте себя владельцем катера»
Расписание: каждый день с 10-00 до 15-00
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от $120 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
  • Е
    Евгения
    26 марта 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Экскурсию бронировали заранее для 6 человек (2 взр и 4 детей разного возраста) Для нашей компании подобрали подходящий по вместимости катер. Трансфер
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    приехал заранее, Наталья приготовила для нас напитки и воду в мини холодильнике, спасибо) Чудесная прогулка и окрестности посмотреть, и поплавать у рифа. и чуть-чуть подержаться за руль для мальчишек)

  • И
    Ильмир
    25 марта 2024
    Морская прогулка на индивидуальном катере
    Каждый порулил … Фоточки впечатления все дела!!! Спасибо за морскую прогулку!
  • А
    Антон
    24 марта 2024
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно,
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    ни от кого не зависишь, хватило двух часов, правда маленько задержались, минут на пятнадцать, - очень красиво на мальдивах было, но нам пошли на встречу и даже денег не взяли. Из недоработок - водитель немного опоздал, когда забирал из отеля, так что над этим вопросом можно поработать организаторам! А так, все прекрасно, спасибо!

  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Морская прогулка на индивидуальном катере
    Огромное спасибо Наталье и ее мужу за организацию этой замечательной экскурсии. Все очень пунктуально, легко бронировать, все подтверждения приходят электронно.
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    Сама прогулка по морю очень понравилась, берите больше часов, не пожалеете! Вы ни от кого не зависите, смотрите красивые места в кругу своих родных. Напитки- приятный бонус. Рекомендую от души

  • О
    Ольга
    18 февраля 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Большое спасибо за предоставленную альтернативу - почасовую аренду катера. Дайвинг нас не интересовал, только плавание с масками. Мы остались очень
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    довольны организацией, работой капитана и красотой рифов, куда он нас привез. На обратном пути по нашей просьбе водитель любезно высадил нас на обед у ресторана Махони. За полдня мы убили сразу двух зайцев!

  • Д
    Дмитрий
    2 января 2024
    К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
    Интересный маршрут, очень красиво. Поездка с инструктором по дайвингу, очень кстати, если будете снорклить и наденете маску впервые
  • П
    Павел
    21 ноября 2023
    К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
    Красивый риф, дружелюбные гид и капитан катера, отличное развлечение, всем очень понравилось. На обратном пути даже порулили катером с разрешения капитана.
  • С
    Станислав
    11 июля 2023
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Не поставили 3, так как поняли, что снорклинг не наша тема Минус от организации - довезли от отеля на такси отлично,
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    проводили до причала нормально. От причала показали путь к лодкам и бросили Лодок было штук 5 Местные на лодках кинулись предлагать свои услуги Было не понятны, кто нас должен везти Пока вновь с берега не подошел один из местных, кто участвовал в организации поездки и указал, где наша лодка и кто капитан. В связи с чем была не приятный разговор с аксонами Капитан, как и все местные со своими особенностями Снорклинг не понравился Одна маска, которую выдали была грязная Лучше брать свои Получили плюс, после уговоров, поехать на дельфины - увидеть стаю дельфинов и поплавать с лодкой рядом с ними По началу капитан говорил - «они спят» и предлагал вернутся обратно По факту была 1 остановка, а не 2-3 как в афише

  • В
    Владислав
    3 мая 2023
    Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
    Брали индивидуальную экскурсию на катере на 2 часа. Все остались довольны. Катер хороший, можно подключить свою музыку - прекрасная атмосфера.
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    Сначала нас прокатили вдоль береговой линии, очень красивое море разных оттенков. Далее останавливались в двух локациях для сноркелинга. Одна локация с большим количеством рыб с достаточной глубиной. Вторая локация - можно стоять, песчаное дно, великолепного цвета вода, рядом кораллы с рыбками. Маски выдают. Все великолепно организовано. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На катере»

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  3. К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
  4. Морская прогулка на индивидуальном катере
  5. Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
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  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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