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проводили до причала нормально. От причала показали путь к лодкам и бросили Лодок было штук 5 Местные на лодках кинулись предлагать свои услуги Было не понятны, кто нас должен везти Пока вновь с берега не подошел один из местных, кто участвовал в организации поездки и указал, где наша лодка и кто капитан. В связи с чем была не приятный разговор с аксонами Капитан, как и все местные со своими особенностями Снорклинг не понравился Одна маска, которую выдали была грязная Лучше брать свои Получили плюс, после уговоров, поехать на дельфины - увидеть стаю дельфинов и поплавать с лодкой рядом с ними По началу капитан говорил - «они спят» и предлагал вернутся обратно По факту была 1 остановка, а не 2-3 как в афише