1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Часовая прогулка на катере: только вы и ваша компания»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
«А вот и ваш персональный катер — все на борт»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 12:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка на индивидуальном катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Вместе со своей семьей или друзьями вы можете отметить День Рождения на катере (детали обсуждаются) или просто отдохнуть в кругу близких»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка к острову Тиран на скоростном катере
Начало: Ваш отель
«Почувствуйте себя владельцем катера»
Расписание: каждый день с 10-00 до 15-00
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от $120 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий11 мая 2024Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
- ЕЕвгения26 марта 2024Экскурсию бронировали заранее для 6 человек (2 взр и 4 детей разного возраста) Для нашей компании подобрали подходящий по вместимости катер. Трансфер
- ИИльмир25 марта 2024Каждый порулил … Фоточки впечатления все дела!!! Спасибо за морскую прогулку!
- ААнтон24 марта 2024Брали индивидуальную экскурсию на о. Тиран, вдоль побережья ШШ и до лагуны (местные называют мальдивами), очень понравился формат, очень удобно,
- ЕЕкатерина20 марта 2024Огромное спасибо Наталье и ее мужу за организацию этой замечательной экскурсии. Все очень пунктуально, легко бронировать, все подтверждения приходят электронно.
- ООльга18 февраля 2024Большое спасибо за предоставленную альтернативу - почасовую аренду катера. Дайвинг нас не интересовал, только плавание с масками. Мы остались очень
- ДДмитрий2 января 2024Интересный маршрут, очень красиво. Поездка с инструктором по дайвингу, очень кстати, если будете снорклить и наденете маску впервые
- ППавел21 ноября 2023Красивый риф, дружелюбные гид и капитан катера, отличное развлечение, всем очень понравилось. На обратном пути даже порулили катером с разрешения капитана.
- ССтанислав11 июля 2023Не поставили 3, так как поняли, что снорклинг не наша тема Минус от организации - довезли от отеля на такси отлично,
- ВВладислав3 мая 2023Брали индивидуальную экскурсию на катере на 2 часа. Все остались довольны. Катер хороший, можно подключить свою музыку - прекрасная атмосфера.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На катере»
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