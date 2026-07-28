Вокруг — прозрачное Красное море, кораллы и разноцветные рыба, солнечные лучи пробиваются сквозь толщу воды, а вы будто парите в невесомости. В такой атмосфере рождаются кадры, которые невозможно повторить на суше.
Описание фото-прогулки
Вы наслаждаетесь моментом, а мы ловим самые красивые кадры — живые, естественные и наполненные эмоциями.
Для съёмки предоставляем белую маску и лёгкое белое платье — они очень эффектно смотрятся под водой. Но вы можете взять и свои наряды.
Организационные детали
- Фотосессия подойдёт только тем, кто умеет плавать и уверенно чувствует себя в воде. Опыт снорклинга не обязателен, перед стартом проведём инструктаж
- Снимаем на подводную камеру
- Фото и видео в лёгкой обработке вы получите в день встречи
- С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 874 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
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