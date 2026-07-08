Разнообразьте отдых и отправьтесь в морское путешествие на яхте в окрестностях заповедника «Рас-Мохаммед».
Вы сможете заняться снорклингом и дайвингом и полюбоваться подводным миром с красочными кораллами и яркими рыбками. А затем расслабитесь на маленьком островке с белоснежным песком. После вас ждёт вкусный обед прямо на борту.
Вы сможете заняться снорклингом и дайвингом и полюбоваться подводным миром с красочными кораллами и яркими рыбками. А затем расслабитесь на маленьком островке с белоснежным песком. После вас ждёт вкусный обед прямо на борту.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и доставим в порт.
- Вы пройдёте инструктаж, взойдёте на борт и отправитесь в море.
- По пути на одной или двух остановках желающие займутся снорклингом или дайвингом.
- Высадитесь на Белом острове и понежитесь на чистейшем песке.
- На борту пообедаете, в меню шведского стола: египетское кефте, печёная рыба, жареная курица, паста и гарниры — картофель и рис басмати.
- Вернёмся в порт и отвезём вас в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: обед (шведский стол), напитки (вода, чай, растворимый кофе, Sprite и Cola), трансфер из отеля и обратно, билет в заповедник.
- Перед посадкой вам проведут инструктаж по технике безопасности, на борту яхты есть спасательные жилеты.
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды.
- оборудование для снорклинга — маска (~$4), ласты (~$4), жилеты (~$4), гидрокостюм (~$5).
- фото- и видеоматериалы от фотографа.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$40
|Дети от 5 до 9.99 лет
|$23
|Дети до 4.99 лет
|$5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
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