Мечеть Эль Мустафа – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 11 экскурсий в категории «Мечеть Эль Мустафа» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6054 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
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    больше не только о городе, но и о жизни, быте, религии и традициях местных жителей. Время пролетело незаметно, хотелось прям продолжения … какой-нибудь ужин в национальном стиле 😎 жаль, что пришлось так быстро расстаться!

    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем
  • В
    Виктория
    19 мая 2024
    По топовым местам Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю
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    города, как живут местные, нюансы реальной жизни и детали мест, которые мы посещали. Алиса прекрасный рассказчик и очень харизматичная! Помогла нам купить сим-карту, фотографировала (знает лучшие ракурсы и места для фото), ответила на все вопросы, подсказала места, которые стоит посетить, заботилась - покупала нам холодную водичку. ♥️ Автомобиль был очень комфортный, новый, чистый салон, кондиционер, приятный вежливый водитель. Всем советую познакомиться с Шарм Эль шейхом с Алисой!

    Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было
  • С
    Софья
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят. Гид Махмуд отлично владеет русским языком, рассказал нам о городе, ответил на все вопросы и сделал отличные фото! Спасибо, очень рекомендую 👍🏻
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Супер экскурсия, обязательна к посещению! По городу передвигались на легковой машине с кондиционером. Махмуд прекрасно знает город и его красочные
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    места. Также всегда поможет сделать классные фото. Время посещения каждой локации не ограничивается, вы сами решаете когда ехать дальше) все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Мечеть Эль Мустафа»

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  1. Топовые места Шарм-эль-Шейха
  2. Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
  3. Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
  4. Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
  5. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
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  2. Самое главное
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  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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