Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете

Цитадель Каира - сердце Египта

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Вы осмотрите снаружи и внутри первые в мире пирамиды.

Затем перенесетесь в древний город Мемфис среди пальмовых рощ, познакомитесь с Каирским музеем — от статуй и золотых шедевров до мумий.
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете
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Описание

Что вас ожидает:

  • Египетский национальный музей.
  • Крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, расположенное в Каире на площади Тахрир. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов древнего Египта. На первом этаже выставлены тяжеловесные каменные саркофаги, статуи, стелы, фрагменты стен с рельефами; на втором — манускрипты, фигуры богов, мумии и их погребальные маски, предметы быта и ритуалов, античные статуи и вазы. Всего в музее более 150 тысяч экспонатов, в нём собрана величайшая коллекция египетских древностей в мире в том числе самая известная ценность — маска Тутанхамона.
  • Площадь Тахрир (Площадь Освобождения).
  • Площадь в центре Каира, изначально называвшаяся Пло́щадь Исмаили́я в честь хедива Исмаила-Паши, который внедрял европейские подходы в развитие города, стремясь построить «Париж на Ниле». Переименована после революции в Египте 1952 года, на площади находится статуя Омара Макрама — памятник деятеля времён Оттоманской империи, за которой расположена мечеть Омара Макрама, также подарок СССР правительственное здание «Могамма».
  • Комплекс пирамид Гизы.
  • Также называемый некрополем Гизы, — это место на плато Гиза в Большом Каире, которое включает в себя Великую пирамиду Гизы, пирамиду Хафре и пирамиду Менкауре, а также связанные с ними пирамидальные комплексы и Великий Сфинкс Гизы. Посещение величавшего Сфинкса, Большой Сфинкс Египта (Great Sphinx) всемирно известный памятник, вырубленный из монолитной скалы с телом льва и головой человека.
  • Большой Сфинкс и мечеть Мухаммеда.
  • Уникальная статуя 73 м. длиной и 20 м. высотой, 11,5 метра в плечах, ширина лица 4,1 м, высота лица 5 м, вырубленная из известнякового монолита, образующего скальное основание плато Гизы. Старый Каир (Миср-эль-Кадима) — историческая часть современной столицы Египта. Старый Каир находится на месте древнейших поселений (Фустат). На территории Старого города сохранились древнеримские строения и древнейшие коптские церкви. Далее перед вами предстает главный символ Каира — Мечеть Мухаммеда Али, которая изображена даже на монетах и некоторых купюрах Египта.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Выезд из отеля в 04:00 утра на индивидуальном автомобиле в аэропорт, время в пути до Каира — час, встреча с гидом в Каире.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Посещение национального египетского музея
  • Посещение площадь пирамид и сфинкса
  • Обед
  • Посещение цитадели Каира мечети Мухамеда Али
Что не входит
  • Напитки не входят в стоимость
  • Возможно увеличить число участников с доплатой 240 €
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Выезд из отеля в 04:00 утра на индивидуальном автомобиле в аэропорт, время в пути до Каира — час, встреча с гидом в Каире
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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