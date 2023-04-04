Цитадель Каира - сердце Египта
Вы осмотрите снаружи и внутри первые в мире пирамиды.
Затем перенесетесь в древний город Мемфис среди пальмовых рощ, познакомитесь с Каирским музеем — от статуй и золотых шедевров до мумий.
Затем перенесетесь в древний город Мемфис среди пальмовых рощ, познакомитесь с Каирским музеем — от статуй и золотых шедевров до мумий.
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Описание
Что вас ожидает:
- Египетский национальный музей.
- Крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, расположенное в Каире на площади Тахрир. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов древнего Египта. На первом этаже выставлены тяжеловесные каменные саркофаги, статуи, стелы, фрагменты стен с рельефами; на втором — манускрипты, фигуры богов, мумии и их погребальные маски, предметы быта и ритуалов, античные статуи и вазы. Всего в музее более 150 тысяч экспонатов, в нём собрана величайшая коллекция египетских древностей в мире в том числе самая известная ценность — маска Тутанхамона.
- Площадь Тахрир (Площадь Освобождения).
- Площадь в центре Каира, изначально называвшаяся Пло́щадь Исмаили́я в честь хедива Исмаила-Паши, который внедрял европейские подходы в развитие города, стремясь построить «Париж на Ниле». Переименована после революции в Египте 1952 года, на площади находится статуя Омара Макрама — памятник деятеля времён Оттоманской империи, за которой расположена мечеть Омара Макрама, также подарок СССР правительственное здание «Могамма».
- Комплекс пирамид Гизы.
- Также называемый некрополем Гизы, — это место на плато Гиза в Большом Каире, которое включает в себя Великую пирамиду Гизы, пирамиду Хафре и пирамиду Менкауре, а также связанные с ними пирамидальные комплексы и Великий Сфинкс Гизы. Посещение величавшего Сфинкса, Большой Сфинкс Египта (Great Sphinx) всемирно известный памятник, вырубленный из монолитной скалы с телом льва и головой человека.
- Большой Сфинкс и мечеть Мухаммеда.
- Уникальная статуя 73 м. длиной и 20 м. высотой, 11,5 метра в плечах, ширина лица 4,1 м, высота лица 5 м, вырубленная из известнякового монолита, образующего скальное основание плато Гизы. Старый Каир (Миср-эль-Кадима) — историческая часть современной столицы Египта. Старый Каир находится на месте древнейших поселений (Фустат). На территории Старого города сохранились древнеримские строения и древнейшие коптские церкви. Далее перед вами предстает главный символ Каира — Мечеть Мухаммеда Али, которая изображена даже на монетах и некоторых купюрах Египта.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Выезд из отеля в 04:00 утра на индивидуальном автомобиле в аэропорт, время в пути до Каира — час, встреча с гидом в Каире.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты
- Трансфер
- Услуги гида
- Посещение национального египетского музея
- Посещение площадь пирамид и сфинкса
- Обед
- Посещение цитадели Каира мечети Мухамеда Али
- Что не входит
- Напитки не входят в стоимость
- Возможно увеличить число участников с доплатой 240 €
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 20 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Выезд из отеля в 04:00 утра на индивидуальном автомобиле в аэропорт, время в пути до Каира — час, встреча с гидом в Каире
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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