Мы предлагаем вам насыщенную поездку в город Эт-Тур и Старый рынок в Шарм-эль-Шейхе. Вспомним великий исход Моисея из Египта и посетим важные точки этого пути. А также взглянем на оба берега Африки и Азию — одновременно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00-9:30 — сельский завтрак. На берегу Суэцкого залива на живописной ферме города Эт-Тур, в окружении оливы, финиковых, облепиховых деревьев вам предложат завтрак местных жителей: солёный творог, сыр по рецепту фараонов, чёрный тростниковый мед, а также свежеиспечённый слоёный хлеб — фетыр из очень тонкого промасленного теста. Все горячие напитки включены: чай, жёлтый чай, кофе. После завтрака будет время прогуляться и осмотреть все фермерские угодья. Вся продукция фермы органическая, и выращивается без применения удобрений.

9:45-10:30 — купальня Моисея (Хаммам Мусса). Серный источник, окружённый прекрасным садом с пальмами и фруктовыми деревьями. Согласно преданию, вода этого источника была пресной до времени Исхода. Вы послушаете легенду о том, что сделало её солёной. В данный момент из-за ремонта купальня посещается обзорно, без купания. Исключение делается для индивидуальных групп.

10:45-11:15 — монастырь Святого Григория. Это подворье для монахов монастыря Святой Екатерины. В период расцвета монашества на Синае этот монастырь был важным пунктом на пути паломников в священных путешествиях в Иерусалим и на гору Синай. Слева от входа в церковь есть небольшая комната, внутри которой находится стеклянная рака с мощами монаха Григория. Его считают строителем колокольни монастыря Святой Екатерины.

11:25-11:40 — коралловые дома. Сфотографируемся на фоне старых жилищ для докеров, которые выполнены в уникальном архитектурном стиле — полностью построены из коралла, а внутренние стены и перегородки — из кирпича.

11:45-12:00 — мечеть с мавзолеем учителя Моисея. Это не только самая старая мечеть во всем городе Эт-Тур, но и наиболее античная гробница, дошедшая до нас со времен пророка Моисея. Зайдём внутрь и осмотримся, после чего служитель мечети угостит нас вкуснейшим ритуальным напитком — финиковым молоком, которое называется хушаф.

12:05-12:40 — обзорная экскурсия по городу.

14:10 — возвращение в отель.

Организационные детали