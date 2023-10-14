Мы предлагаем вам насыщенную поездку в два разных места недалеко от Шарм-эль-Шейха. В городе Тур-Синай мы вспомним великий исход Моисея из Египта и посетим важные точки этого пути. А также взглянем на оба берега Африки и Азию — одновременно.



В национальном парке Рас-Мохаммед мы вновь поговорим о пророке и его сподвижниках, а ещё — о чудесах природы, рассыпанных вокруг.