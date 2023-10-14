Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия

Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней

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Мы предлагаем вам насыщенную поездку в два разных места недалеко от Шарм-эль-Шейха. В городе Тур-Синай мы вспомним великий исход Моисея из Египта и посетим важные точки этого пути. А также взглянем на оба берега Африки и Азию — одновременно.

В национальном парке Рас-Мохаммед мы вновь поговорим о пророке и его сподвижниках, а ещё — о чудесах природы, рассыпанных вокруг.
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Сельский завтрак. На живописной ферме вам предложат традиционный завтрак: солёный творог с оливковым маслом, сыр по рецепту фараонов, мёд с соседней пасеки и фетыр — свежеиспечённый слоёный хлеб. Позавтракав, вы сможете прогуляться по ферме и осмотреть её угодья.
  • Мечеть с мавзолеем спутника Моисея — самая старая мечеть города, названная в честь священника Абдул-Кадир аль-Джилани. Однако похоронен внутри не он, а спутник Моисея — праведный Хызыр.
  • Коралловые дома для докеров. Они действительно построены из коралла, а внутренние стены и перегородки — из кирпича. Здесь проживали докеры нового порта Эт-Тур, а также рыболовы и их семьи.
  • Монастырь Святого Григория. Помимо монашеских келий здесь находится церковь, в которой хранятся мощи монаха Григория — его считают строителем колокольни монастыря Святой Екатерины (Синайского монастыря).
  • Купальня Моисея (Хаммам Мусса). Серный источник, окружённый прекрасным садом с пальмами и фруктовыми деревьями. Согласно преданию, вода этого источника была пресной до времени Исхода. Вы послушаете легенду о том, что сделало её солёной.
  • Песчаная бухта Эль-Килане — самая красивая и уютная во всём Тур-Синае. Вы сможете поплавать, а затем пообедать в ресторане с панорамным видом на город и сразу два континента — Азию и Африку.
  • Национальный парк Рас-Мохаммед. Здесь вы увидите точку образования двух заливов — Акабского и Суэцкого, внушительные Каменные ворота и Львиную скалу, таинственный Мангровый канал, а также невероятно солёный Магический залив, исполняющий желания, и разлом, названный дублёром Красного моря. Послушаете массу легенд и исторических фактов о каждом из этих мест.
  • Старый рынок Шарм-эль-Шейха. Он славится множеством аутентичных ресторанов, лавок с фруктами, маслами и специями, парфюмерными фабриками. В центре Старого рынка расположена мечеть Эль-Сахаба — наикрасивейшая достопримечательность города.

Организационные детали

  • Важно: из-за погодных условий может меняться последовательность посещения объектов: иногда заповедник посещается первым, а Тур-Синай после него, и тогда завтрак на ферме превращается в ранний ужин. Мы сообщим о точной последовательности маршрута накануне поездки.
  • Купальня Моисея посещается обзорно, без купания.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
  • В стоимость входят трансфер из отеля, все транспортные расходы, входные билеты, услуги гида, питание: завтрак + обед + вода и горячие напитки на завтраке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник и субботу в 07:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00 и 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
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Летние
Святые места
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На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Рас-Мохаммед
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Популярные места
Мечеть Эль Сахаба
Старый рынок
Заповедники
Синай

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