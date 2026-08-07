Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Мы предлагаем вам насыщенную поездку в город Эт-Тур и Старый рынок в Шарм-эль-Шейхе. Вспомним великий исход Моисея из Египта и посетим важные точки этого пути. А также взглянем на оба берега Африки и Азию — одновременно.
Описание экскурсии
9:00-9:30 — сельский завтрак. На берегу Суэцкого залива на живописной ферме города Эт-Тур, в окружении оливы, финиковых, облепиховых деревьев вам предложат завтрак местных жителей: солёный творог, сыр по рецепту фараонов, чёрный тростниковый мед, а также свежеиспечённый слоёный хлеб — фетыр из очень тонкого промасленного теста. Все горячие напитки включены: чай, жёлтый чай, кофе. После завтрака будет время прогуляться и осмотреть все фермерские угодья. Вся продукция фермы органическая, и выращивается без применения удобрений.
9:45-10:30 — купальня Моисея (Хаммам Мусса). Серный источник, окружённый прекрасным садом с пальмами и фруктовыми деревьями. Согласно преданию, вода этого источника была пресной до времени Исхода. Вы послушаете легенду о том, что сделало её солёной. В данный момент из-за ремонта купальня посещается обзорно, без купания. Исключение делается для индивидуальных групп.
10:45-11:15 — монастырь Святого Григория. Это подворье для монахов монастыря Святой Екатерины. В период расцвета монашества на Синае этот монастырь был важным пунктом на пути паломников в священных путешествиях в Иерусалим и на гору Синай. Слева от входа в церковь есть небольшая комната, внутри которой находится стеклянная рака с мощами монаха Григория. Его считают строителем колокольни монастыря Святой Екатерины.
11:25-11:40 — коралловые дома. Сфотографируемся на фоне старых жилищ для докеров, которые выполнены в уникальном архитектурном стиле — полностью построены из коралла, а внутренние стены и перегородки — из кирпича.
11:45-12:00 — мечеть с мавзолеем учителя Моисея. Это не только самая старая мечеть во всем городе Эт-Тур, но и наиболее античная гробница, дошедшая до нас со времен пророка Моисея. Зайдём внутрь и осмотримся, после чего служитель мечети угостит нас вкуснейшим ритуальным напитком — финиковым молоком, которое называется хушаф.
12:05-12:40 — обзорная экскурсия по городу.
14:10 — возвращение в отель.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Возьмите с собой паспорт с египетской визой, удобную обувь, закрытую одежду для посещения храмов, купальные принадлежности, деньги на личные расходы
Отдельно оплачивается питание и напитки
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 33 туристов
Я окончил Институт в Каире по специальности «русский язык и литература» на факультете иностранных языков.
С 2003 года провожу авторские экскурсии по Южному Синаю, помогая путешественникам глубже понять историю и культуру читать дальшеуменьшить
этого региона. Мой проект включает религиозно-исторические маршруты, посвящённые значимым событиям и местам, связанным с прошлым Египта, особенно Южного Синая.
Прошёл двухгодичный курс по египтологии и сотрудничал с археологом Абдель Рахимом Риханом — экс-генеральным директором департамента археологических исследований и научных публикаций по Нижнему Египту и Синаю. На основе совместной работы были разработаны экскурсии, основанные на археологических данных, благодаря которым участники путешествий могут глубже понять исторический и культурный контекст региона.
Я автор двух книг о Синае, включая путеводитель на русском языке.