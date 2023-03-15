«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе

Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости

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Здание коптской церкви в Шарм-эль-Шейхе привлекает внимание своей монументальностью и вместе с тем элегантной простотой. Да и внутри есть чему удивляться! Витражи и фрески раскроют библейские сюжеты в новом свете. Святыни и религиозные символы напомнят об особом пути коптского православия. А местные служители помогут почувствовать себя на своём месте даже вдали от родных берегов.
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
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Описание

Что вас ожидает

Диалог религий

Православная церковь — в мусульманской стране? Ничего удивительного: в Египте каждый десятый верующий исповедует католическое или православное христианство. И сразу вопрос: отличается ли местное богослужение от привычного нам? Ответ может быть и «да», и «нет» — и оба будут верны. Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт.

Открытый взорам и миру

В Египте распространена коптская ветвь православия. Её особенности прослеживаются не только в символике, но и в более простом и радушном отношении к прихожанам. Чтобы убедиться в этом, приходите в храм Небожителей (другое название — церковь «Ас-Самаиюн»). Он открыт с утра до вечера, не только во время литургий. Мы привезём вас к храму, подождём сколько нужно и отвезём обратно в отель.

Чем заняться внутри?

  • Сравнить коптские символы веры с привычными для нас;
  • Рассмотреть фрески, выполненные в стиле наивного минимализма, и найти знакомые сюжеты;
  • Послушать молитвы и псалмы на английском или арабском языках;
  • Услышать о традициях коптского православия: обратитесь к служителям храма с интересующими вас вопросами — и узнаете много интересного;
  • Побывать в сакральном месте храма, за алтарём (вход туда разрешён всем, а не только священнослужителям).

Расписание литургий

Понедельник, вторник и четверг — с 05:30 до 07:30
Среда — с 16:00 до 18:00
Пятница — с 09:30 до 11:30
Суббота — с 08:00 до 10:00 (на английском языке)

Организационные детали

  • Женщины в церкви могут находиться с непокрытой головой. Но колени и плечи должны быть прикрыты одеждой. При необходимости вам предложат надеть длинные накидки (бесплатно).
  • Фотосъёмка в церкви разрешена

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Вечерние
Водные развлечения
Ночные
Летние
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Коптская церковь

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