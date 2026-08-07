Православная церковь — в мусульманской стране? Да — в Египте каждый десятый верующий исповедует христианство. Коптская церковь в Шарм-эль-Шейхе — монументальная, элегантная и хранящая чудеса. Витражи и фрески раскроют библейские сюжеты в новом свете, святыни расскажут об особом пути коптизма, а служители помогут почувствовать себя на своём месте даже вдали от дома.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отличается ли коптское богослужение от привычного нам? И да, и нет. Мы отвезём вас в храм Небожителей — «Ас-Самаиюн», чтобы вы исследовали особенности и вопросы местной веры, а ещё архитектуру, искусство и быт. Подождём вас столько, сколько нужно, и отвезём обратно в отель.

Чем заняться внутри

Сравнить коптские символы веры с привычными для нас

Рассмотреть фрески в стиле наивного минимализма и найти знакомые сюжеты

Послушать молитвы и псалмы на английском или арабском языках

Услышать о традициях коптского православия. Обратитесь к служителям храма с интересующими вас вопросами — и узнаете много интересного

Побывать в сакральном месте храма — за алтарём: вход туда разрешён всем, а не только священнослужителям

Когда можно попасть в храм

Храм открыт с утра до вечера, не только во время литургий. Расписание литургий:

понедельник, вторник и четверг — с 5:30 до 7:30

среда — с 16:00 до 18:00

пятница — с 9:30 до 11:30

суббота — с 8:00 до 10:00 (на английском языке)

Организационные детали