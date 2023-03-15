Здание коптской церкви в Шарм-эль-Шейхе привлекает внимание своей монументальностью и вместе с тем элегантной простотой. Да и внутри есть чему удивляться! Витражи и фрески раскроют библейские сюжеты в новом свете. Святыни и религиозные символы напомнят об особом пути коптского православия. А местные служители помогут почувствовать себя на своём месте даже вдали от родных берегов.

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Описание

Что вас ожидает

Диалог религий

Православная церковь — в мусульманской стране? Ничего удивительного: в Египте каждый десятый верующий исповедует католическое или православное христианство. И сразу вопрос: отличается ли местное богослужение от привычного нам? Ответ может быть и «да», и «нет» — и оба будут верны. Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт.

Открытый взорам и миру

В Египте распространена коптская ветвь православия. Её особенности прослеживаются не только в символике, но и в более простом и радушном отношении к прихожанам. Чтобы убедиться в этом, приходите в храм Небожителей (другое название — церковь «Ас-Самаиюн»). Он открыт с утра до вечера, не только во время литургий. Мы привезём вас к храму, подождём сколько нужно и отвезём обратно в отель.

Чем заняться внутри?

Сравнить коптские символы веры с привычными для нас;

Рассмотреть фрески, выполненные в стиле наивного минимализма, и найти знакомые сюжеты;

Послушать молитвы и псалмы на английском или арабском языках;

Услышать о традициях коптского православия: обратитесь к служителям храма с интересующими вас вопросами — и узнаете много интересного;

Побывать в сакральном месте храма, за алтарём (вход туда разрешён всем, а не только священнослужителям).

Расписание литургий

Понедельник, вторник и четверг — с 05:30 до 07:30

Среда — с 16:00 до 18:00

Пятница — с 09:30 до 11:30

Суббота — с 08:00 до 10:00 (на английском языке)

Организационные детали