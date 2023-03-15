Православная церковь — в мусульманской стране? Ничего удивительного: в Египте каждый десятый верующий исповедует католическое или православное христианство. И сразу вопрос: отличается ли местное богослужение от привычного нам? Ответ может быть и «да», и «нет» — и оба будут верны. Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт.
В Египте распространена коптская ветвь православия. Её особенности прослеживаются не только в символике, но и в более простом и радушном отношении к прихожанам. Чтобы убедиться в этом, приходите в храм Небожителей (другое название — церковь «Ас-Самаиюн»). Он открыт с утра до вечера, не только во время литургий. Мы привезём вас к храму, подождём сколько нужно и отвезём обратно в отель.
Понедельник, вторник и четверг — с 05:30 до 07:30
Среда — с 16:00 до 18:00
Пятница — с 09:30 до 11:30
Суббота — с 08:00 до 10:00 (на английском языке)