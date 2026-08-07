Православная церковь — в мусульманской стране? Да — в Египте каждый десятый верующий исповедует христианство. Коптская церковь в Шарм-эль-Шейхе — монументальная, элегантная и хранящая чудеса.
Витражи и фрески раскроют библейские сюжеты в новом свете, святыни расскажут об особом пути коптизма, а служители помогут почувствовать себя на своём месте даже вдали от дома.
Витражи и фрески раскроют библейские сюжеты в новом свете, святыни расскажут об особом пути коптизма, а служители помогут почувствовать себя на своём месте даже вдали от дома.
Описание экскурсии
Отличается ли коптское богослужение от привычного нам? И да, и нет. Мы отвезём вас в храм Небожителей — «Ас-Самаиюн», чтобы вы исследовали особенности и вопросы местной веры, а ещё архитектуру, искусство и быт. Подождём вас столько, сколько нужно, и отвезём обратно в отель.
Чем заняться внутри
- Сравнить коптские символы веры с привычными для нас
- Рассмотреть фрески в стиле наивного минимализма и найти знакомые сюжеты
- Послушать молитвы и псалмы на английском или арабском языках
- Услышать о традициях коптского православия. Обратитесь к служителям храма с интересующими вас вопросами — и узнаете много интересного
- Побывать в сакральном месте храма — за алтарём: вход туда разрешён всем, а не только священнослужителям
Когда можно попасть в храм
Храм открыт с утра до вечера, не только во время литургий. Расписание литургий:
- понедельник, вторник и четверг — с 5:30 до 7:30
- среда — с 16:00 до 18:00
- пятница — с 9:30 до 11:30
- суббота — с 8:00 до 10:00 (на английском языке)
Организационные детали
- Мы отвезём вас к храму, подождём нужное вам время и отвезём обратно в отель
- Женщины в церкви могут находиться с непокрытой головой, но колени и плечи должны быть прикрыты одеждой. При необходимости вам предложат надеть длинные накидки (бесплатно)
- Фотосъёмка в церкви разрешена
- С вами будет один из наших водителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1498 туристов
Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов. Если вам интересен Шарм-эль-Шейх, мы будем рады открыть этот город для вас! Подбираем подходящих именно вам гидов, ведь экскурсия может быть разной. Кому-то нужен гид, который не перегружает фактами, а кто-то любит глубоко погружаться в историю. Также организуем трансфер — от легковой машины до 50-местного автобуса.
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