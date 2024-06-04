🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4.5 часа 35 отзывов Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00 € 15 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 42 отзыва Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00 € 13 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 137 отзывов Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха Начало: У вашего отеля € 65 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 43 отзыва Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом Начало: Ваш отель € 80 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 34 отзыва Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото от 80 € 60 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля Начало: У вашего отеля € 60 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями Начало: В вашем отеле Расписание: в четверг и субботу в 15:30 € 15 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии Начало: Ваш отель € 65 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа «Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости Начало: Возле вашего отеля € 50 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём Начало: У отельного шлагбаума Расписание: ежедневно в 16:30 € 20 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4.5 часа Вечер в Шарме: прогулка + ужин Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города Начало: У вашего отеля € 105 за всё до 3 чел.