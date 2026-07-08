За один день вы отправитесь из Шарм-эль-Шейха в Каир, чтобы увидеть главные символы Древнего Египта. Побываете у пирамид Гизы и Великого Сфинкса, посетите Большой Египетский музей, а по желанию совершите прогулку по Нилу. Поездка проходит в мини-группе, поэтому путешествие будет более комфортным, чем в большом туристическом автобусе.

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Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Вы увидите чудо Древнего мира, а мы расскажем, сколько версий их создания существует и какие загадки они хранят до сих пор

Великий Сфинкс. Поговорим об истории знаменитой статуи, её назначении и легендах, которыми она окружена уже более четырёх тысяч лет.

Большой Египетский музей. Вы посетите археологический музей, посвящённый Древнему Египту, осмотрите основные экспозиции и познакомитесь с памятниками древнеегипетской цивилизации.

Во время экскурсии предусмотрено свободное время для отдыха и фотографий. По желанию можно отправиться на прогулку по Нилу.

Примерный тайминг

3:00 — выезд из отеля

около 9:00 — прибытие в Каир

9:00–12:00 — пирамиды Гизы и Великий Сфинкс

12:00–13:00 — обед (по желанию)

13:00–15:30 — Большой Египетский музей

около 20:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали