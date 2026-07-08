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В Каир - из Шарм-эль-Шейха: пирамиды, Сфинкс и сокровища Древнего Египта

Сменить пляжи Красного моря на древние чудеса света
За один день вы отправитесь из Шарм-эль-Шейха в Каир, чтобы увидеть главные символы Древнего Египта.

Побываете у пирамид Гизы и Великого Сфинкса, посетите Большой Египетский музей, а по желанию совершите прогулку по Нилу.

Поездка проходит в мини-группе, поэтому путешествие будет более комфортным, чем в большом туристическом автобусе.
В Каир - из Шарм-эль-Шейха: пирамиды, Сфинкс и сокровища Древнего Египта
В Каир - из Шарм-эль-Шейха: пирамиды, Сфинкс и сокровища Древнего Египта
В Каир - из Шарм-эль-Шейха: пирамиды, Сфинкс и сокровища Древнего Египта

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Вы увидите чудо Древнего мира, а мы расскажем, сколько версий их создания существует и какие загадки они хранят до сих пор

Великий Сфинкс. Поговорим об истории знаменитой статуи, её назначении и легендах, которыми она окружена уже более четырёх тысяч лет.

Большой Египетский музей. Вы посетите археологический музей, посвящённый Древнему Египту, осмотрите основные экспозиции и познакомитесь с памятниками древнеегипетской цивилизации.

Во время экскурсии предусмотрено свободное время для отдыха и фотографий. По желанию можно отправиться на прогулку по Нилу.

Примерный тайминг

3:00 — выезд из отеля
около 9:00 — прибытие в Каир
9:00–12:00 — пирамиды Гизы и Великий Сфинкс
12:00–13:00 — обед (по желанию)
13:00–15:30 — Большой Египетский музей
около 20:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали

  • В стоимость входит:
    — трансфер на автомобиле: Toyota Hiace, Chery Tiggo 8 или MG
    — разрешения на поездку (Travel Permit)
  • Дополнительно оплачиваются:
    — входной билет в Большой Египетский музей — $32
    — входной билет в комплекс пирамид Гизы — $15 (включает посещение территории пирамид и Сфинкса; вход внутрь пирамиды Хеопса оплачивается отдельно)
    — прогулка по Нилу — $10 с человека или $50 за всю группу (по желанию)
    — обед — около $15 с человека (по желанию)
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

ежедневно в 03:00 и 03:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:00 и 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — с 2016 года. Я работаю с командой гидов, и все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.

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