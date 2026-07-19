Едем в Каир, чтобы рассмотреть чудо света и прикоснуться к истории Древнего Египта. В программе — пирамиды Гизы, Большой Сфинкс, Большой Египетский музей и лодочная прогулка по Нилу. А ещё рассказы — вы узнаете, как жили фараоны, во что верили египтяне в прошлом и какие тайны до сих пор хранят пирамиды.

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Описание экскурсии

2:30–3:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха

Мы заберём вас из отеля и отправимся в Каир. По пути будем делать остановки для отдыха и завтрака.

8:30–11:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, панорамная площадка и Большой сфинкс. Вы узнаете, как строили пирамиды и что они значили для древнеегипетской цивилизации.

11:30–12:30 — обед в ресторане

12:30–14:30 — Большой Египетский музей

Это крупнейший археологический музей Египта. Вы увидите уникальные артефакты и сокровища фараонов. Услышите об истории Древнего Египта, археологических открытиях и жизни великих правителей.

После — прогулка по Нилу

Вы отправитесь на лодочную прогулку по Нилу, чтобы увидеть Каир с воды. По пути мы расскажем вам о современном городе и о том, как древняя история Египта переплетается с его сегодняшней жизнью.

Затем — возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали