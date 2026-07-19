Едем в Каир, чтобы рассмотреть чудо света и прикоснуться к истории Древнего Египта. В программе — пирамиды Гизы, Большой Сфинкс, Большой Египетский музей и лодочная прогулка по Нилу.
А ещё рассказы — вы узнаете, как жили фараоны, во что верили египтяне в прошлом и какие тайны до сих пор хранят пирамиды.
А ещё рассказы — вы узнаете, как жили фараоны, во что верили египтяне в прошлом и какие тайны до сих пор хранят пирамиды.
Описание экскурсии
2:30–3:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха
Мы заберём вас из отеля и отправимся в Каир. По пути будем делать остановки для отдыха и завтрака.
8:30–11:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс
Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, панорамная площадка и Большой сфинкс. Вы узнаете, как строили пирамиды и что они значили для древнеегипетской цивилизации.
11:30–12:30 — обед в ресторане
12:30–14:30 — Большой Египетский музей
Это крупнейший археологический музей Египта. Вы увидите уникальные артефакты и сокровища фараонов. Услышите об истории Древнего Египта, археологических открытиях и жизни великих правителей.
После — прогулка по Нилу
Вы отправитесь на лодочную прогулку по Нилу, чтобы увидеть Каир с воды. По пути мы расскажем вам о современном городе и о том, как древняя история Египта переплетается с его сегодняшней жизнью.
Затем — возвращение в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, все входные билеты
- Дополнительные расходы: обед — от $10 за чел.
- После бронирования отправьте нам фото вашего загранпаспорта — в нём должна быть виза для поездки в Каир. Её оформляют в аэропорту Шарм-эль-Шейха, цена — $30
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 00:15, 01:30 и 02:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:15, 01:30 и 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алаа — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я родилась и выросла в Египте. У меня диплом по египтологии и истории, я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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