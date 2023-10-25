В солнечных жарких городах ритм жизни особенный. День местные жители стараются проводить в прохладных помещениях, вечером выходят гулять. После заката Шарм просыпается. Приглашаем вместе насладиться им в это романтичное время. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу, побываете в модном районе Сохо. И это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Шикарные смотровые площадки

Вы встретите закат в роскошном месте с видом на море, горы и Шарм-эль-Шейх. Увидите расположенные здесь же маяк и памятник французскому самолету. А затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя.

Олд маркет и Еврейский квартал

Мы посетим Еврейский квартал, где раньше находилась израильская военная база. Сейчас это самая бедная часть Шарма. Вы увидите, в каких условиях живут здесь люди. Далее побываете в популярном туристическом районе Олд маркет. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, арабских сладостей и трикотажа. Наш гид сориентирует вас по ценам и защитит от приставал. А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба.

Центры ночной жизни: Сохо или Наама Бей

Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами. В завершение мы зайдем в аутентичное арт-кафе Фарша с необычным дизайном и панорамным видом на море.

Организационные детали