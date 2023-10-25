Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху

Посетить главные и тайные места города в закатные часы с гидом-египтологом

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
В солнечных жарких городах ритм жизни особенный. День местные жители стараются проводить в прохладных помещениях, вечером выходят гулять. После заката Шарм просыпается. Приглашаем вместе насладиться им в это романтичное время.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Старому городу, побываете в модном районе Сохо. И это далеко не всё!
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Шикарные смотровые площадки

Вы встретите закат в роскошном месте с видом на море, горы и Шарм-эль-Шейх. Увидите расположенные здесь же маяк и памятник французскому самолету. А затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя.

Олд маркет и Еврейский квартал

Мы посетим Еврейский квартал, где раньше находилась израильская военная база. Сейчас это самая бедная часть Шарма. Вы увидите, в каких условиях живут здесь люди. Далее побываете в популярном туристическом районе Олд маркет. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, арабских сладостей и трикотажа. Наш гид сориентирует вас по ценам и защитит от приставал. А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба.

Центры ночной жизни: Сохо или Наама Бей

Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами. В завершение мы зайдем в аутентичное арт-кафе Фарша с необычным дизайном и панорамным видом на море.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-египтолог из нашей команды
  • В стоимость включены: транспорт и напиток (кофе или манговый сок) в аутентичном кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владимир
25 окт 2023
Были сегодня на экскурсии и действительно насладились и получили удовольствие от общения с Валидом и от города Шарм Эль шейх. До экскурсии были сомнения, тк впервые пользуюсь сайтом Трипстер, но теперь буду заказывать только через сайт и рекомендовать друзьям! Интересных рассказов об истории в таком профессиональном / понятном изложении я давно не слышал! Чувствуется образование Валида, Это фантастика, сколько он всего знает об истории своей страны, 👍 сама экскурсия динамичная, Мы поднялись на смотровую площадку, исследовали Старый город, угостились арабским кофе с кардамоном - приятный комплимент от Валида (очень вкусный и необычный), посетили мечеть, Валид договорился чтобы нас пропустили на 2 этаж, просмотрели памятник французскому самолету, побывали в Нааме, увидели знаменитый Хард рок кафе и клуб Pasha, и конечно посетили легенду -кафе Фарша) По нашей просьбе заехали в обычный супермаркет посмотреть что продают и аптеку(соотечественники написали список лекарств и мы всё купили за смешные деньги). С экскурсии вернулись с подарками, Валид нам подарил кое -что на память 🙌спасибо, очень благодарны Трипстер за возможность познакомится с таким профессионалом как Валид!

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Вечерние
Летние
Мечеть Эль Сахаба
Святые места
Популярные места
Площадь Сохо
Старый рынок
Залив Наама Бэй

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