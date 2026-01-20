Вечерний Шарм-Эль-Шейх открывает свои тайны: начните с посещения коптского собора «Жители неба», где вас встретят красочные витражи и росписи. Затем поднимитесь на смотровые площадки, чтобы насладиться закатом с видом на

море и горы. Прогуляйтесь по Олд Маркету, где вас ждут лучшие сувениры, арабские сладости и трикотаж. Вечер продолжится в Сохо или Наама Бей, где кипит ночная жизнь. Завершите вечер в аутентичном арт-кафе с панорамным видом на море. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть истинный Шарм-Эль-Шейх

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коптский собор «Жители неба»

Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями.

Шикарные смотровые площадки

Вы встретите закат в роскошном месте с видом на море, горы и Шарм-эль-Шейх. Увидите расположенные здесь же маяк и памятник французскому самолету. А затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя.

Олд маркет и Еврейский квартал

Мы посетим Еврейский квартал, где раньше находилась израильская военная база. Сейчас это самая бедная часть Шарма. Вы увидите, в каких условиях живут здесь люди. Далее побываете в популярном туристическом районе Олд маркет. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, арабских сладостей и трикотажа. Наш гид сориентирует вас по ценам и защитит от приставал. А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба.

Центры ночной жизни: Сохо или Наама Бей

Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами. В завершение мы зайдем в аутентичное арт-кафе Фарша с необычным дизайном и панорамным видом на море.

По запросу мы можем расширить программу и за дополнительную плату посетить другие локации, например, национальный музей и многое другое.

Организационные детали