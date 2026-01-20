Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Вечерний Шарм-Эль-Шейх открывает свои тайны: начните с посещения коптского собора «Жители неба», где вас встретят красочные витражи и росписи. Затем поднимитесь на смотровые площадки, чтобы насладиться закатом с видом на читать дальшеуменьшить
море и горы. Прогуляйтесь по Олд Маркету, где вас ждут лучшие сувениры, арабские сладости и трикотаж. Вечер продолжится в Сохо или Наама Бей, где кипит ночная жизнь. Завершите вечер в аутентичном арт-кафе с панорамным видом на море. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть истинный Шарм-Эль-Шейх
🛍️ Прогуляйтесь по Олд маркету и Еврейскому кварталу
🎉 Оцените ночную жизнь в Сохо или Наама Бей
☕ Расслабьтесь в аутентичном арт-кафе Фарша
Что можно увидеть
Коптский собор «Жители неба»
Смотровые площадки
Олд маркет
Еврейский квартал
Эль Сахаба
Сохо
Наама Бей
Арт-кафе Фарша
Описание экскурсии
Коптский собор «Жители неба»
Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями.
Шикарные смотровые площадки
Вы встретите закат в роскошном месте с видом на море, горы и Шарм-эль-Шейх. Увидите расположенные здесь же маяк и памятник французскому самолету. А затем отправитесь на смотровую площадку популярного торгового центра, откуда открывается превосходный вид на Старый город и бухту Шарм-эль-Майя.
Олд маркет и Еврейский квартал
Мы посетим Еврейский квартал, где раньше находилась израильская военная база. Сейчас это самая бедная часть Шарма. Вы увидите, в каких условиях живут здесь люди. Далее побываете в популярном туристическом районе Олд маркет. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, арабских сладостей и трикотажа. Наш гид сориентирует вас по ценам и защитит от приставал. А ещё покажет крупнейшую мечеть города — Эль Сахаба.
Центры ночной жизни: Сохо или Наама Бей
Вы оцените местный Сохо — оживлённую площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами. В завершение мы зайдем в аутентичное арт-кафе Фарша с необычным дизайном и панорамным видом на море.
По запросу мы можем расширить программу и за дополнительную плату посетить другие локации, например, национальный музей и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace оборудованном кондиционером (при необходимости войдет коляска, детский беговел/велосипед)
Экскурсию также можно начать в 15:30
В стоимость включены: транспорт и напиток (кофе или сок из сахарного тростника) в аутентичном кафе
Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-египтолог из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
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3
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2
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1
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия. Нашим гидом был Ияд. Увлек нас с первых минут как только сели в авто. При этом все очень интеллигентно, ненавязчиво и с чувством юмора. Посетили все основные места, с интересом погрузились в историю и местный колорит. В завершении Ияд угостил нас очень вкусным кофе в местном кафе. Наши самые лучшие рекомендации
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А
Александра
Великолепная экскурсия! Гид Мохамед прекрасно владеет русским языком, очень интеллигентный и образованный человек. Много узнали от него про историю Египта и в частности Шарм Эль Шейха. Рассказал нам о быте читать дальшеуменьшить
и жизни египтян, ответил на множество вопросов. Начал с загадок детям, подарил подарочки, сразу расположил к себе. Посетили дополнительно мечеть Эль Мустафа, очень красивая, и место аутентичное, духовное. Впечатлили Коптская церковь и конечно мечеть Эль Сахаба. Было очень комфортно и очень интересно, особенно общение с Мохамедом. Однозначно рекомендуем!
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А
Алиса
Всё прошло великолепно!!! Наш гид был Мохамед, очень грамотный, культурный, очень хорошо владеет русским языком. Было очень интересно и весело. Подарили подарочки, очень неожиданно и приятно. Спасибо огромное! Мохамед покорил моё сердце! Все было на высшем уровне.
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Ирина
Хотим выразить благодарность организаторам и нашему гиду Ияду за прекрасную вечернюю экскурсию! Было интереснее, чем мы ожидали, узнали и увидели много нового! С удовольствием порекомендуем друзьям!
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А
Анна
Благодарю за вечернюю экскурсию нашего замечательного гида Ияда, было ооочень интересно его слушать и на темы по истории гораздо шире, чем программа экскурсии!! Подача легкая, интересная, детям тоже очень было интересно, и следующая экскурсия будет - пирамиды, но уже в другой раз!!! Ияд - лучший 🖤
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U
Ulia
Привет всем) классный был гид Аяд, с замечательным русским языком. Шуточки-прибауточки, при этом много информации по делу, об истории, храмах, обычаях… кайфовые локации по формату «обзор», можно потом в любую приехать самостоятельно погулять и повеселиться.
Валид
Ответ организатора:
Ulia, огромное спасибо Вам за высокую оценку программы и отдельно за добрые слова о Ияде! Мы работаем для Вас, приезжайте снова, очень рады видеть и создать самые теплые воспоминания о Египте, с уважением, Валид
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