VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
«Рекомендации по одежде:— длинные брюки и верх с длинным рукавом— закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам— тёплая одежда (зимой)— шарф-арафатка или головной убор— солнечные очки, солнцезащитный крем»
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
«Базилика Рождества Христова в Вифлееме — одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире»
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
Искупаться в Мёртвом море, посетить святые места Иерусалима и побывать в Вифлееме
«Вы полюбуетесь с Масличной горы видом на Старый город и храм Рождества Христова»
- ВВалентина8 октября 2025Всем прошло замечательно, мини рассказ о стране пока ехали на трансфере, очень интересно рассказали. Подарили ребёнку игрушку и нам мини кошелечки, приятно
- ВВячеслав25 сентября 2025Отличная экскурсия! Добирались на сафари из Дахаба, Валид рассказал все детали и помог организовать трансфер, посоветовал как лучше состыковать сафари
- ЕЕкатерина23 сентября 2025Нам с мужем понравилась экскурсия! Катание на квадроциклах самый кайф. Спасибо большое за впечатления, которые мы получили. Организация на высшем уровне! Однозначно рекомендую!!!
- ААлександр21 сентября 2025Рекомендую 👍🏻
Отлично покатались в двоем с женой.
Т. к. экскурсия индивидуальная, можно остановиться и пофоткать когда тебе удобно и хочется.
Инструктор помогал учиться водить квадроцикл и был очень внимательным👌🏻
Мы ездили на рассвете и нам очень понравилось, планируем ещё покататься на закате 🙂👍🏻
- РРоман10 сентября 2025Забрали нас с отеля вовремя, мы были единственные в микроавтобусе, привезли на базу, подарили арафатки и сумку, провели краткий инструктаж,
- ААндрей23 августа 2025Покатались семьёй на квадроциклах по интересным локациям, побывали у бедуинов, прокатились на верблюдах, получили заряд положительных эмоций. В дороге нас сопровождал гид Мохаммед, интересный собеседник. Спасибо за отдых!!
- AAnn27 июля 2025Все очень понравилось, катались вдвоем с мужем + инструктор. Никаких очередей и пыли, погоняли по пустыни от души! Красивые, необычные виды. Все супер! Благодарим за поездку! Рекомендуем 👍🏻
- AAnastasia21 июля 2025Замечательный гид, инструктора, все было очень интересно, весело, быстро покатались на квадроциклах, по фоткали нас, красивые виды. Все безумно понравилось, большое спасибо инструктору и гиду ❤️
- ЮЮлия17 июля 2025Шикарная экскурсия, от начала и до конца! Ребенок 12 лет просто в восторге) да и я) вид незабываемый, пейзажи завораживают. Атмосфера непередаваемая, другой мир😍
Рекомендую всем❤️
Спасибо всей команде кто был с нами 🤗
- ТТатьяна25 июня 2025Все четко, понятно и вовремя. В итоге в сопровождении реально участвовало 6 человек. Организатор, водитель, гид, сопровождающий при заезде +1
- ССоколова10 июня 2025Спасибо за отличную организацию и подарки, инструктор на квадриках тоже молодец. Что касается самой локации, мы были на ней лет
- EElena5 июня 2025Экскурсия понравилась! Организовано все четко: встретили, даже не у шлагбаума, а практически у номера). Очень понравился наш сопровождаюший Мохамед, приятный
- ООлег25 мая 2025Все супер
- ВВалерий23 мая 2025Всё хорошо, всем довольны
- KKirill17 мая 2025Все очень понравилось! Сафари огонь
Спасибо ребятам за организацию❤️
Всем советую, отлично провели время
- AAlexander16 мая 2025На эскурсию ездили 3, я с двумя детьми (9 и 11 лет). Все очень на позитиве, особенно дети были в
- ААлла15 мая 2025Спасибо! Остались довольны! Организатор чётко отвечал на все вопросы,которые у нас возникали. Вернулись в отель счастливыми и с маленькими сувенирами от Валида! Не пожалели,что взяли VIP!
- ННаталья11 мая 2025Спасибо огромное, за отличную экскурсию, индивидуальное сафари на квадроциклах, все было отлично организовано, красивый маршрут. Огромное спасибо за подаренные арафатки.
- яяна10 мая 2025Замечательно провели день на сафари! Ездили только своей семьей, что дает возможность выстроить маршрут, как вам удобнее. Из плюсов -
- ЮЮля6 мая 2025Экскурсия прошла нормально. Встретили четко по времени, как договорились. Предварительно провели инструктаж, подарили балаклавы(Огромное спасибо!!!) Что расстроило- на экскурсии у
