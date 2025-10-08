читать дальше

по времени.



По приезду на встретил русскоговорящий гид (говорил на уровне носителя языка), который смог рассказать много интересного про Шарм, историю города, жителей, особенность региона, отели и основные бухты.



Далее мы добрались до сафари, где нам подарили арафатки и сразу выделили нам индивидуального инструктора и квадрики. Мы пролетали мимо всех толп и цепочек из 20-30 квадроциклов, скорость была до 45-50км/ч.



Наглотавшись адреналина и пыли мы встали на первую фото остановку. Отдельное спасибо инструктору, он сделал классные фотки!



Далее мы выпили чай в бедуинской деревне и покатались на верблюдах.

Экскурсия для тех, кто хочет в течение 2-3х часов получить адреналина и дальше отдыхать на море:)



Всем советую именно индивидуальное сафари, а не толкаться с людьми в цепочках из квадриков, где постоянно все тормозят и глохнут.



Мы обязательно вернемся к Валиду за новыми эмоциями, если еще раз будем в Египте! Спасибо!