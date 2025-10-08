Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Шарм-эш-Шейху

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $129. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
На машине
На квадроциклах
2.5 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
«Рекомендации по одежде:— длинные брюки и верх с длинным рукавом— закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам— тёплая одежда (зимой)— шарф-арафатка или головной убор— солнечные очки, солнцезащитный крем»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$129 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
Начало: У вашего отеля
«Базилика Рождества Христова в Вифлееме — одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире»
Расписание: в понедельник и четверг в 20:00
3 ноя в 20:00
6 ноя в 20:00
$225 за человека
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
13 часов
Групповая
В Израиль на 1 день: автобусное путешествие из Шарм-эль-Шейха
Искупаться в Мёртвом море, посетить святые места Иерусалима и побывать в Вифлееме
Начало: У шлагбаума вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Вы полюбуетесь с Масличной горы видом на Старый город и храм Рождества Христова»
Расписание: во вторник и субботу в 20:00
4 ноя в 20:00
8 ноя в 20:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    8 октября 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Всем прошло замечательно, мини рассказ о стране пока ехали на трансфере, очень интересно рассказали. Подарили ребёнку игрушку и нам мини кошелечки, приятно
  • В
    Вячеслав
    25 сентября 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Отличная экскурсия! Добирались на сафари из Дахаба, Валид рассказал все детали и помог организовать трансфер, посоветовал как лучше состыковать сафари
    читать дальше

    по времени.

    По приезду на встретил русскоговорящий гид (говорил на уровне носителя языка), который смог рассказать много интересного про Шарм, историю города, жителей, особенность региона, отели и основные бухты.

    Далее мы добрались до сафари, где нам подарили арафатки и сразу выделили нам индивидуального инструктора и квадрики. Мы пролетали мимо всех толп и цепочек из 20-30 квадроциклов, скорость была до 45-50км/ч.

    Наглотавшись адреналина и пыли мы встали на первую фото остановку. Отдельное спасибо инструктору, он сделал классные фотки!

    Далее мы выпили чай в бедуинской деревне и покатались на верблюдах.
    Экскурсия для тех, кто хочет в течение 2-3х часов получить адреналина и дальше отдыхать на море:)

    Всем советую именно индивидуальное сафари, а не толкаться с людьми в цепочках из квадриков, где постоянно все тормозят и глохнут.

    Мы обязательно вернемся к Валиду за новыми эмоциями, если еще раз будем в Египте! Спасибо!

    Отличная экскурсия! Добирались на сафари из Дахаба, Валид рассказал все детали и помог организовать трансфер, посоветовал как лучше состыковать сафари по времени.

По приезду на встретил русскоговорящий гид (говорил на уровне носителя языка), который смог рассказать много интересного про Шарм, историю города, жителей, особенность региона, отели и основные бухты.

Далее мы добрались до сафари, где нам подарили арафатки и сразу выделили нам индивидуального инструктора и квадрики. Мы пролетали мимо всех толп и цепочек из 20-30 квадроциклов, скорость была до 45-50км/ч.

Наглотавшись адреналина и пыли мы встали на первую фото остановку. Отдельное спасибо инструктору, он сделал классные фотки!

Далее мы выпили чай в бедуинской деревне и покатались на верблюдах.

Экскурсия для тех, кто хочет в течение 2-3х часов получить адреналина и дальше отдыхать на море:)

Всем советую именно индивидуальное сафари, а не толкаться с людьми в цепочках из квадриков, где постоянно все тормозят и глохнут.

Мы обязательно вернемся к Валиду за новыми эмоциями, если еще раз будем в Египте! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    23 сентября 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! Катание на квадроциклах самый кайф. Спасибо большое за впечатления, которые мы получили. Организация на высшем уровне! Однозначно рекомендую!!!
  • А
    Александр
    21 сентября 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Рекомендую 👍🏻
    Отлично покатались в двоем с женой.
    Т. к. экскурсия индивидуальная, можно остановиться и пофоткать когда тебе удобно и хочется.
    Инструктор помогал учиться водить квадроцикл и был очень внимательным👌🏻
    Мы ездили на рассвете и нам очень понравилось, планируем ещё покататься на закате 🙂👍🏻
  • Р
    Роман
    10 сентября 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Забрали нас с отеля вовремя, мы были единственные в микроавтобусе, привезли на базу, подарили арафатки и сумку, провели краткий инструктаж,
    читать дальше

    из-за того что у нас была индивидуальная экскурсия, мы смело обгоняли группы, далее катание на верблюдах, также в подарок, ехали обратно очень быстро и остановились встречать восход солнца, где инструктор очень круто нас пофоткал, всем рекомендую брать индивидуальную экскурсию, это драйвово и романтично

    Забрали нас с отеля вовремя, мы были единственные в микроавтобусе, привезли на базу, подарили арафатки иЗабрали нас с отеля вовремя, мы были единственные в микроавтобусе, привезли на базу, подарили арафатки и
  • А
    Андрей
    23 августа 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Покатались семьёй на квадроциклах по интересным локациям, побывали у бедуинов, прокатились на верблюдах, получили заряд положительных эмоций. В дороге нас сопровождал гид Мохаммед, интересный собеседник. Спасибо за отдых!!
  • A
    Ann
    27 июля 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Все очень понравилось, катались вдвоем с мужем + инструктор. Никаких очередей и пыли, погоняли по пустыни от души! Красивые, необычные виды. Все супер! Благодарим за поездку! Рекомендуем 👍🏻
    Все очень понравилось, катались вдвоем с мужем + инструктор. Никаких очередей и пыли, погоняли по пустыни от души! Красивые, необычные виды. Все супер! Благодарим за поездку! Рекомендуем 👍🏻
  • A
    Anastasia
    21 июля 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Замечательный гид, инструктора, все было очень интересно, весело, быстро покатались на квадроциклах, по фоткали нас, красивые виды. Все безумно понравилось, большое спасибо инструктору и гиду ❤️
  • Ю
    Юлия
    17 июля 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Шикарная экскурсия, от начала и до конца! Ребенок 12 лет просто в восторге) да и я) вид незабываемый, пейзажи завораживают. Атмосфера непередаваемая, другой мир😍
    Рекомендую всем❤️
    Спасибо всей команде кто был с нами 🤗
    Шикарная экскурсия, от начала и до конца! Ребенок 12 лет просто в восторге) да и я) вид незабываемый, пейзажи завораживают. Атмосфера непередаваемая, другой мир😍
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Все четко, понятно и вовремя. В итоге в сопровождении реально участвовало 6 человек. Организатор, водитель, гид, сопровождающий при заезде +1
    читать дальше

    (читай ниже) и фотограф. Фотограф за отдельную плату, обратите внимание. При посадке в микроавтобус получили приветственные сувениры, в том числе арафатки. Не забудьте очки от солнца, песчаная пыль. Дочь (12 лет) жаловалась в начале поездки, что тяжело нажимать большим пальцем на газ. Тут же нас догнал сотрудник на другом квадрике, поменяли, чтобы ей было легче. Валид, спасибо! Рекомендую однозначно 👍

    Все четко, понятно и вовремя. В итоге в сопровождении реально участвовало 6 человек. Организатор, водитель, гид
  • С
    Соколова
    10 июня 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Спасибо за отличную организацию и подарки, инструктор на квадриках тоже молодец. Что касается самой локации, мы были на ней лет
    читать дальше

    15 назад и, конечно, сильный контраст в плане количества людей в пустыне:-) На станции стали выдавать шлемы, респект. Детям и мужу очень понравилось. В любом случае, рекомендую всем не упускать возможность индивидуальных экскурсий только для вашей компании. Я видела вот такие большие группы везде и честно было их жалко. Большая разница - ехать цепочкой на 30 квадроциклов, пыль глотать и 3 квадроциклами с возможностью маневров. Берите воду с собой обязательно чтобы попить, умыться. Аккуратнее с раскаленным двигателем, легко об него обжечься.

  • E
    Elena
    5 июня 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Экскурсия понравилась! Организовано все четко: встретили, даже не у шлагбаума, а практически у номера). Очень понравился наш сопровождаюший Мохамед, приятный
    читать дальше

    собеседник, рассказывал много интересного. На сафари погоняли, но все в пределах безопасности, отдельное спасибо инструктору-сопровождающему за шикарные фото (причем бесплатно). 👍

  • О
    Олег
    25 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Все супер
    Все супер
  • В
    Валерий
    23 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Всё хорошо, всем довольны
  • K
    Kirill
    17 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Все очень понравилось! Сафари огонь
    Спасибо ребятам за организацию❤️
    Всем советую, отлично провели время
    Все очень понравилось! Сафари огонь
  • A
    Alexander
    16 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    На эскурсию ездили 3, я с двумя детьми (9 и 11 лет). Все очень на позитиве, особенно дети были в
    читать дальше

    восторге ведь им дали порулить!) Бесплатно дали рафатки, а также подарили ребятишкам подарки) Гоняли с разной скоростью, порой даже разогнались так, что самому страшно было)) но эмоциями это не передать, по пути делали остановки и нас бесплатно инструктор фоткал и делал на наш телефон видео, от платного сразу отказались) В деревне бедуинов бесплатно покатали на верблюде и попили чай. Плюс индивидуальной эскурсии, что никого нет и можно с разных ракурсов сделать фотографии и не нужно тратить время, а только на необходимое. Встречали детей бедуинов, соглашусь тут с отзывами, неособо приятно конечно слышать их попрошайничество, причем еще и жестами просят типа мани-мани, возможно конечно от такой жизни любой так делать будет, но это реально не особо красит данную деревню.

  • А
    Алла
    15 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Спасибо! Остались довольны! Организатор чётко отвечал на все вопросы,которые у нас возникали. Вернулись в отель счастливыми и с маленькими сувенирами от Валида! Не пожалели,что взяли VIP!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Спасибо огромное, за отличную экскурсию, индивидуальное сафари на квадроциклах, все было отлично организовано, красивый маршрут. Огромное спасибо за подаренные арафатки.
    читать дальше

    (без них просто не обойтись) отличные фото. Гид Ияд сопровождал нас до сафари парка и за время в пути рассказал невероятно интересные факты о истории Египта.

    Спасибо огромное, за отличную экскурсию, индивидуальное сафари на квадроциклах, все было отлично организовано, красивый маршрут. Огромное спасибо за подаренные арафатки. (без них просто не обойтись) отличные фото. Гид Ияд сопровождал нас до сафари парка и за время в пути рассказал невероятно интересные факты о истории Египта.
  • я
    яна
    10 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Замечательно провели день на сафари! Ездили только своей семьей, что дает возможность выстроить маршрут, как вам удобнее. Из плюсов -
    читать дальше

    пыли меньше, скорость больше! Спасибо большое организаторам, Валид очень для нас постарался, даже приготовил сюрприз в виде подарков по завершении экскурсии! И это не один бонус, были и другие приятные моменты, очень благодарна за всё! Отдельно хочу отметить инструктора, который сопровождал нас, гид в дороге рассказывал о стране и обычаях. Машина приехала за нами вовремя, все по плану. Спасибо за организацию и веселую поездку! Однозначно рекомендую 👍

    Замечательно провели день на сафари! Ездили только своей семьей, что дает возможность выстроить маршрут, как вам
  • Ю
    Юля
    6 мая 2025
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Экскурсия прошла нормально. Встретили четко по времени, как договорились. Предварительно провели инструктаж, подарили балаклавы(Огромное спасибо!!!) Что расстроило- на экскурсии у
    читать дальше

    нас то один квадроцикл сломался, то другой. Пока заменили, отвезли, привезли другой,в результате катались минут 30-35. Поэтому когда приехали обратно, даже сын- подросток удивился, что уже все закончилось.
    В тоже время гид когда я ему описала всю ситуацию очень расстроился, что я не позвонила сразу и в качестве компенсации за неудобства предоставил индивидуальный трансфер в аэропорт. Поэтому совет: если что-то не устраивает, сразу связывайтесь с гидом и он обязательно найдет компромисс))) Валид действительно переживает, если что-то не так или что-то не понравилось. Это дорогого стоит.
    Однозначно рекомендую)))
    Кто первый раз едит кататься, то рекомендую. А если уже брали такую экскурсию, да ещё в Хургаде, то не стоит. Разочаруетесь.

