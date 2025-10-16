Шарм-эль-Шейх предлагает не только пляжный отдых, но и захватывающие водные развлечения. Катание на "банане" и "таблетке" - это взрыв эмоций и драйва.
Туристы отправляются на живописный пляж, где их ждёт трансфер,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Адреналин и скорость
- 🚤 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎉 Идеально для компаний друзей
- 🛡️ Включена страховка
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Живописный пляж
Описание экскурсии
Готовы к буре эмоций? Тогда вам — к нам! Мы организуем комфортный трансфер из отеля в Шарм-эль-Шейхе на живописный пляж. Там после краткого инструктажа и получения спасательных жилетов вы отправитесь покорять волны.
Вы знали, что скоростные надувные аттракционы интересны не только детям? «Банан» подбрасывает на волнах выше метра, а «таблетка» разгоняется до 50 км/ч, заставляя визжать от восторга. Это отличное развлечение для компаний друзей, семей с подростками и влюблённых пар. Держитесь крепче и наслаждайтесь моментом!
Организационные детали
- Во время поездки вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. На месте с вами будут работать опытные инструкторы и спасатели
- Программа подходит для детей от 10 лет
- Включено: трансфер, снаряжение, страховка.
- Дополнительные опции:
— фото/видео с экшн-камеры — от $10
— аренда водонепроницаемого чехла для телефона — $3
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1866 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим
16 окт 2025
Отлично провели время, спасибо Наталье!
Трансфер из отеля и обратно, приятная беседа в пути, катание на таблетке - одни эмоции! Просто супер!!!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
