Шарм-эль-Шейх предлагает не только пляжный отдых, но и захватывающие водные развлечения. Катание на "банане" и "таблетке" - это взрыв эмоций и драйва.Туристы отправляются на живописный пляж, где их ждёт трансфер,

инструктаж и незабываемые приключения на волнах. Эти аттракционы подходят для всех, кто любит скорость и командный дух. Программа включает трансфер, снаряжение и страховку, что делает её безопасной и доступной для детей от 10 лет

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Готовы к буре эмоций? Тогда вам — к нам! Мы организуем комфортный трансфер из отеля в Шарм-эль-Шейхе на живописный пляж. Там после краткого инструктажа и получения спасательных жилетов вы отправитесь покорять волны.

Вы знали, что скоростные надувные аттракционы интересны не только детям? «Банан» подбрасывает на волнах выше метра, а «таблетка» разгоняется до 50 км/ч, заставляя визжать от восторга. Это отличное развлечение для компаний друзей, семей с подростками и влюблённых пар. Держитесь крепче и наслаждайтесь моментом!

Организационные детали