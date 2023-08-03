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7 часов
Билет+трансфер в аквапарк Albatros Aqua Blue Шарм-Эль-Шейх
Проведите незабываемый день в аквапарке Albatros Aqua Blue, где вас ждут водные развлечения на любой вкус
Начало: Sharm el-Sheikh
«Огромный рай водных аттракционов Парк предлагает 20 горок и игр и море удовольствия для вас и вашей семьи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за билет
Индивидуальная
3 часа
Подводные и надводные активности
Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Мини-группа
6 часов
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Активно, весело и немного с экстримом - провести день в любимых развлечениях
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 августа 2023Заказывал первый раз с этого сайта, хотя раньше он попадался на глаза. В общем все работает, приехал чел на легковой
- ААртём5 апреля 2023Все было отлично 👍 Водитель приехал во время, привез в аквапарк. Аквапарк хорошее место, чтоб провести там целый день. Полно горок для детей и есть несколько классных для взрослых. Водитель отвез обратно в гостинице
- DDaria2 января 2022Что и говорить - отличное место, подойдет для всей семьи. Горок очень много и они на любой вкус. Есть теплый
- ССветлана25 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером"Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь). "
- ООльга25 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансферомИдеальное место для отдыха с детьми, большой аквапарк, очень много горок для детей, много бассейнов, есть теплые бассейны.
- ННиколай21 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером"Аквапарк большой и красивый. Мы накатались и накупались вдоволь на всех горках и почти во всех бассейнах. Очень здорово! "
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Парки аттракционов»
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