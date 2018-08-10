читать дальше

было приятно гулять по улочкам и паркам, слушая историю города, университета, их легенды, настоящие и вымышленные. . Роман отличный гид, а вот Тарту, по сравнению со сказочным Таллином, понравился меньше. . но это наше субъективное впечатление, каждый должен открывать мир сам, видеть его своими глазами… А Роман - именно тот, кто поможет сделать эти открытия!!!