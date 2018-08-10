Мои заказы

Экскурсии в Тарту из Таллина

Найдено 4 экскурсии в категории «Тарту» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Тайны городской ратуши
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    СВЕТЛАНА
    10 августа 2018
    Тарту - самый богемный город Эстонии
    Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
  • D
    Dina
    15 августа 2016
    Тарту - самый богемный город Эстонии
    5 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту… Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом… с ним
    читать дальше

    было приятно гулять по улочкам и паркам, слушая историю города, университета, их легенды, настоящие и вымышленные. . Роман отличный гид, а вот Тарту, по сравнению со сказочным Таллином, понравился меньше. . но это наше субъективное впечатление, каждый должен открывать мир сам, видеть его своими глазами… А Роман - именно тот, кто поможет сделать эти открытия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Тарту»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Таллин - город контрастов
  2. Тайны городской ратуши
  3. Тарту - самый богемный город Эстонии
  4. Свидание с Таллином каждый день
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Музей Леннусадам
  8. Монастырь Святой Бригитты
  9. Ратушная площадь
  10. Ратушная аптека
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Тарту" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Тарту», 45 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль