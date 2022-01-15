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Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия «Город романтиков» - незабываемые впечатления в Таллине
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
«В стоимость фото-экскурсии включены: экскурсия по старому городу, фотосессия и не менее 40 обработанных фото (фото будут готовы в течении 7 дней, их можно будет получить по ссылке)»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
«А для тех, кто не раз бывал в Таллине и уже обошёл весь исторический центр, возможна фотопрогулка по Кадриоргу, Каламая, Роттермани и другим, не менее интересным районам города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
«Фотографии, гравюры и эскизы позволят проследить, как изменился Таллин за последние два века: что хорошо сохранилось, какие здания перестроены, а какие навсегда исчезли»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина15 января 2022Thank you, dear Victoria, for miracle travel and photos! You are amazing story teller! Photographer was very artistic and caught us in so natural life emotions! Thank both and wish you the greatest year!
- ЯЯна20 октября 2019Благодарю Викторию за увлекательную прогулку, которая помогла ещё больше влюбиться в этот город!
- ЮЮлия4 мая 2019Великолепная и познавательная экскурсия,замечательный гид Виктория! Рекомендую однозначно!
- ЕЕкатерина1 марта 2019Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!
- УУрал4 января 2019Все было замечательно,мы брали две экскурсии у другого гида. а этот гид рассказал что то новое и провел по другому маршруту. было здорово!
- llyudmila12 ноября 2018Очень заряженный экскурсовод, увидеть то, что ранее проходил мимо) очень много информации, но она не мешала наслаждаться видами, а только дополняла и насыщада)
- ООксана24 июня 2018Мне понравилось гулять с Дашей, 3 часа пролетели быстро, за это время мы нагулялись в Старом городе, побывали на смотровых площадках и заглянули в несколько уютных двориков, про которые знают не все местные. Все было оч душевно и хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 180. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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