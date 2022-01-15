К Кристина Фотоэкскурсия: город романтиков Thank you, dear Victoria, for miracle travel and photos! You are amazing story teller! Photographer was very artistic and caught us in so natural life emotions! Thank both and wish you the greatest year!

Я Яна Фотоэкскурсия: город романтиков Благодарю Викторию за увлекательную прогулку, которая помогла ещё больше влюбиться в этот город!

Ю Юлия Фотоэкскурсия: город романтиков Великолепная и познавательная экскурсия,замечательный гид Виктория! Рекомендую однозначно!

Е Екатерина Квест «Исчезающий Таллин» Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!

У Урал Фотопрогулка по старинному Таллину Все было замечательно,мы брали две экскурсии у другого гида. а этот гид рассказал что то новое и провел по другому маршруту. было здорово!

l lyudmila Фотопрогулка по старинному Таллину Очень заряженный экскурсовод, увидеть то, что ранее проходил мимо) очень много информации, но она не мешала наслаждаться видами, а только дополняла и насыщада)