Фотосессии в Таллине с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Таллине на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия: город романтиков
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотоэкскурсия «Город романтиков» - незабываемые впечатления в Таллине
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
«В стоимость фото-экскурсии включены: экскурсия по старому городу, фотосессия и не менее 40 обработанных фото (фото будут готовы в течении 7 дней, их можно будет получить по ссылке)»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старинному Таллину
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
«А для тех, кто не раз бывал в Таллине и уже обошёл весь исторический центр, возможна фотопрогулка по Кадриоргу, Каламая, Роттермани и другим, не менее интересным районам города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
«Фотографии, гравюры и эскизы позволят проследить, как изменился Таллин за последние два века: что хорошо сохранилось, какие здания перестроены, а какие навсегда исчезли»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    15 января 2022
    Фотоэкскурсия: город романтиков
    Thank you, dear Victoria, for miracle travel and photos! You are amazing story teller! Photographer was very artistic and caught us in so natural life emotions! Thank both and wish you the greatest year!
  • Я
    Яна
    20 октября 2019
    Фотоэкскурсия: город романтиков
    Благодарю Викторию за увлекательную прогулку, которая помогла ещё больше влюбиться в этот город!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2019
    Фотоэкскурсия: город романтиков
    Великолепная и познавательная экскурсия,замечательный гид Виктория! Рекомендую однозначно!
  • Е
    Екатерина
    1 марта 2019
    Квест «Исчезающий Таллин»
    Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!
  • У
    Урал
    4 января 2019
    Фотопрогулка по старинному Таллину
    Все было замечательно,мы брали две экскурсии у другого гида. а этот гид рассказал что то новое и провел по другому маршруту. было здорово!
  • l
    lyudmila
    12 ноября 2018
    Фотопрогулка по старинному Таллину
    Очень заряженный экскурсовод, увидеть то, что ранее проходил мимо) очень много информации, но она не мешала наслаждаться видами, а только дополняла и насыщада)
  • О
    Оксана
    24 июня 2018
    Фотопрогулка по старинному Таллину
    Мне понравилось гулять с Дашей, 3 часа пролетели быстро, за это время мы нагулялись в Старом городе, побывали на смотровых площадках и заглянули в несколько уютных двориков, про которые знают не все местные. Все было оч душевно и хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия: город романтиков
  2. Фотопрогулка по старинному Таллину
  3. Квест «Исчезающий Таллин»
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 180. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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