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Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)

3.5
4 отзыва
Ульяна В.
Ульяна В. – Гид из Таллина
Вечерняя костюмированная экскурсия ⛳ по Старому городу Таллина в компании Красного Монаха.

Его миссия — провести вас по тайным уголкам и улочкам, поведать городские легенды и показать, где обитают призраки.

Об этих местах не пишут в туристических справочниках.

Они нагоняют лёгкий страх, зато безумно интересные!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €15 за человека

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Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)

Что вы увидите

  • Малый и большой позорный стол
  • Ратушная аптека
  • Улица Дункри
  • Колодец Ратаскаеву
  • Церковь Святого Николая
  • Сад датского короля
  • Башня улицы Короткая нога
  • Домский собор
  • Площадка Паткуля
У здания Ратуши, вы встретите Красного Монаха, вместе с которым, освещая свой путь факелами, мы пройдём по таинственным местам Города купцов и Города рыцарей. Узнаем, кто является людям в Саду Датского короля и на улице Короткая Нога, где ещё в Таллине люди встречают привидения и кем эти привидения были при жизни.
Откроем секрет Домской церкви и узнаем историю 📖 о старце из озера Юлемисте. Легенду о происхождении датского флага, таллинском Донжуане, историю о несчастной служанке, а если посчастливится, то встретим призрак рыцаря, не нашедшего покоя после смерти….
Только самые смелые дойдут до конца!
Что входит
  • 1 факел на пару
  • Услуги гида
Начало
🚩 Tallinn, здание Ратуши
Место завершения
🏁 Tallinn, Patkuli trepp
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульяна В.
Ульяна В.
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4 отзыва оставили туристы

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