У здания Ратуши, вы встретите Красного Монаха, вместе с которым, освещая свой путь факелами, мы пройдём по таинственным местам Города купцов и Города рыцарей. Узнаем, кто является людям в Саду Датского короля и на улице Короткая Нога, где ещё в Таллине люди встречают привидения и кем эти привидения были при жизни.

Откроем секрет Домской церкви и узнаем историю 📖 о старце из озера Юлемисте. Легенду о происхождении датского флага, таллинском Донжуане, историю о несчастной служанке, а если посчастливится, то встретим призрак рыцаря, не нашедшего покоя после смерти….

Только самые смелые дойдут до конца!