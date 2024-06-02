1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера2 июня 2024Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
- ИИнеса29 мая 2024Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
- ЯЯна27 мая 2024Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
- TTatjana13 ноября 2023Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли
- ССветлана11 октября 2023Замечательно провели время с гидом Ириной, несмотря на штормовую непогоду. Экскурсия была очень интересная и познавательная для всех нас взрослых.
- OOlena29 августа 2023Хочу поблагодарить Ирину, нашего экскурсовода, в самый дождливый экскурсионый день. Тот случай, когда погода не стала препятствием! Понравилась эксурсия: маршрут и содержательные
- ННиколай19 июля 2023Хорошая прогулка по старому городу. Много интересных фактов и мтстических историй про замурованных девушек и дома с приведениями. Скепсис рассказчика, однако, немного мешал. В целом прогулка понравилась.
- ЮЮрген13 марта 2023Увлекательная необычная экскурсия и замечательный гид в прекрасном городе! У нас oстались великолепные впечатления от экскурсии. Получили очень много советов и рекомендаций где можно провести время в Tаллине. Большое спасибо!!!
- ООльга13 февраля 2023Посетила Таллин 12.02.2023 с экскурсоводом Эллой. Сложилась интереснейшая занимательная встреча со Старым Городом. Объемно, насыщено, зрелищно, вкусно и тепло. Все мои пожелания организатором Ириной и исполнителем были учтены. Рекомендую, благодарю!
- ЖЖеня5 ноября 2019Когда мы решили снова ехать в Таллин, сразу знали, что снова возьмем экскурсию с Маргаритой - замечательный гид и прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Вируские ворота»
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