Экскурсии у Вируских ворот

Найдено 6 экскурсий в категории «Вируские ворота» в Таллине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по средневековому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 10 чел.
Жизнь средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Мистика вечернего Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
75 за всё до 8 чел.
Радости и горести жизни в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по старинному Таллину
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Пряные улочки Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
  • И
    Инеса
    29 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
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    старому городу, поняли, что побывали с Галиной везде, вспоминали все рассказанное ей и еще раз наслаждались прогулкой. Обязательно побывайте в Таллине. Красиво, вкусно. Город очень гостеприимный

  • T
    Tatjana
    13 ноября 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли
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    в дворики, которые на удивление оказались ещё открыты несмотря на вечернее время. Огромное спасибо вам, Ирина! Вдохновили легендами и своей лёгкостью общения. Рекомендуем 10 из 10.

  • С
    Светлана
    11 октября 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Замечательно провели время с гидом Ириной, несмотря на штормовую непогоду. Экскурсия была очень интересная и познавательная для всех нас взрослых.
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    Ирина замечательный рассказчик. Прогулка по вечернему Таллину в подсвечивающих фонарях усиливала восприятие мистических историй. Рекомендую всем желающим сходить на эту экскурсию.

  • O
    Olena
    29 августа 2023
    Жизнь средневекового Таллина
    Хочу поблагодарить Ирину, нашего экскурсовода, в самый дождливый экскурсионый день. Тот случай, когда погода не стала препятствием! Понравилась эксурсия: маршрут и содержательные
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    истории! Понравилось и взрослым, заинтересованы были и подростки! Доступно и понятно! Без ненужных и сложных исторических подробностей! Осталось приятное послевкусие от общения, от экскурсии, от Таллинна! Спасибо большое от нашей украинской компании! Спасибо за экскурсионную программу и отдельные искренние слова поддержки нам и нашей Украине!

  • Н
    Николай
    19 июля 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Хорошая прогулка по старому городу. Много интересных фактов и мтстических историй про замурованных девушек и дома с приведениями. Скепсис рассказчика, однако, немного мешал. В целом прогулка понравилась.
  • Ю
    Юрген
    13 марта 2023
    Жизнь средневекового Таллина
    Увлекательная необычная экскурсия и замечательный гид в прекрасном городе! У нас oстались великолепные впечатления от экскурсии. Получили очень много советов и рекомендаций где можно провести время в Tаллине. Большое спасибо!!!
  • О
    Ольга
    13 февраля 2023
    Жизнь средневекового Таллина
    Посетила Таллин 12.02.2023 с экскурсоводом Эллой. Сложилась интереснейшая занимательная встреча со Старым Городом. Объемно, насыщено, зрелищно, вкусно и тепло. Все мои пожелания организатором Ириной и исполнителем были учтены. Рекомендую, благодарю!
  • Ж
    Женя
    5 ноября 2019
    Радости и горести жизни в Средневековье
    Когда мы решили снова ехать в Таллин, сразу знали, что снова возьмем экскурсию с Маргаритой - замечательный гид и прекрасный
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    человек! Теперь старая крепостная стена и витиеватые, живописные улицы исторического центра наполнились для нас еще и смыслом. Спасибо огромное Маргарите, когда вернемся, непременно обратимся снова! С большим уважением и благодарностью, Женя, Лена, Вероника.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Вируские ворота»

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  5. Фотопрогулка по старинному Таллину
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  2. Старый город
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  4. Вируские ворота
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Вируские ворота" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 150. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Вируские ворота», 273 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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