На этой программе-квесте-экскурсии дети и взрослые узнают, что гуляя по Таллину надо внимательно смотреть не только на архитектуру средневековых зданий, крыши домов, но и под ноги.

У всех (особенно детей) будет возможность побегать, поискать, а также послушать необычные истории 📖, которые буквально «лежат» под нашими ногами в Старом Таллине.

Пройдя по маршруту, во время экскурсии 🧭, вы узнаете легендарные истории, о местах наказаний и казней, о мультипликационных героях и многое другое.

Также мы найдём магический камень, который исполняет желания.

Экскурсия заканчивается викториной и самые-самые следопыты получают сладкие призы!

Мы ждём: внимательных, быстрых и находчивых.

К экскурсии дома необходимо подготовиться: хорошее настроение, фотоаппарат (телефон) и удобную обувь.

В квесте участвует одна команда. Может быть семья или класс (максимальное количество 26-28 человек).