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Следопыты в поисках следов под ногами

5
1 отзыв
Nataliya P.
Nataliya P. – Гид из Таллина
Программа-квест длительность 1, 5 часа рекомендована для семей с маленькими детьми от 4 лет до 11 лет.

Или группам школьников начальной школы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €50 за экскурсию

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Следопыты в поисках следов под ногами
Следопыты в поисках следов под ногами

Что вы увидите

  • Старый город
На этой программе-квесте-экскурсии дети и взрослые узнают, что гуляя по Таллину надо внимательно смотреть не только на архитектуру средневековых зданий, крыши домов, но и под ноги.
У всех (особенно детей) будет возможность побегать, поискать, а также послушать необычные истории 📖, которые буквально «лежат» под нашими ногами в Старом Таллине.
Пройдя по маршруту, во время экскурсии 🧭, вы узнаете легендарные истории, о местах наказаний и казней, о мультипликационных героях и многое другое.
Также мы найдём магический камень, который исполняет желания.
Экскурсия заканчивается викториной и самые-самые следопыты получают сладкие призы!
Мы ждём: внимательных, быстрых и находчивых.
К экскурсии дома необходимо подготовиться: хорошее настроение, фотоаппарат (телефон) и удобную обувь.
В квесте участвует одна команда. Может быть семья или класс (максимальное количество 26-28 человек).
Что входит
  • Уникальная возможность в игровой форме познакомится с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Не банальные, авторские истории от гида, любящего город
  • Возможность максимальное разнообразить впечатления для вас и вашего ребенка
Что не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы туристов
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Начало
🚩 Vabaduse väljak 9, 10142 Tallinn, Эстония
Место завершения
🏁 По договоренности
Следопыты в поисках следов под ногами
Следопыты в поисках следов под ногами
Следопыты в поисках следов под ногами
Следопыты в поисках следов под ногами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Nataliya P.
Nataliya P.
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