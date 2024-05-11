Е Елена Загадки Старого Таллина Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.

I Ilona Детский квест «Стражи Старого Таллина» Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым

O Olga Детский квест «Стражи Старого Таллина» Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!

О Ольга Загадки Старого Таллина Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось огромное количество интересной информации, масса нетривиальных локаций, ну оооочень понравилась экскурсия! С удовольствием рекомендуем!!!

Е Екатерина Загадки Старого Таллина Благодарим Эллу за замечательную экскурсию. Несмотря на морозы, мы с детьми отгуляли 2 часа с интересом. Элла подготовила для детей небольшие сладкие сувениры, чему они были очень довольны:)

С Светлана Детский квест «Стражи Старого Таллина» С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!