1 чел.
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Квест
2 часа
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
«Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате квеста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
«А те снимки, которые вы сделаете во время квеста, будут не менее важными — потому что сохранят частичку истории сегодняшнего Таллина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
«Во время квеста нам встретятся:»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€45 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 мая 2024Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- ООльга22 января 2024Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось огромное количество интересной информации, масса нетривиальных локаций, ну оооочень понравилась экскурсия! С удовольствием рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина4 января 2024Благодарим Эллу за замечательную экскурсию. Несмотря на морозы, мы с детьми отгуляли 2 часа с интересом. Элла подготовила для детей небольшие сладкие сувениры, чему они были очень довольны:)
- ССветлана28 октября 2023С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина1 марта 2019Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Квесты»
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