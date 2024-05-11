Экскурсии с элементами квеста в Таллине

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты» в Таллине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Старого Таллина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
«Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате квеста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
«А те снимки, которые вы сделаете во время квеста, будут не менее важными — потому что сохранят частичку истории сегодняшнего Таллина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
«Во время квеста нам встретятся:»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Загадки Старого Таллина
    Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
  • O
    Olga
    31 марта 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    22 января 2024
    Загадки Старого Таллина
    Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось огромное количество интересной информации, масса нетривиальных локаций, ну оооочень понравилась экскурсия! С удовольствием рекомендуем!!!
    Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглосьВеликолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось
  • Е
    Екатерина
    4 января 2024
    Загадки Старого Таллина
    Благодарим Эллу за замечательную экскурсию. Несмотря на морозы, мы с детьми отгуляли 2 часа с интересом. Элла подготовила для детей небольшие сладкие сувениры, чему они были очень довольны:)
  • С
    Светлана
    28 октября 2023
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    1 марта 2019
    Квест «Исчезающий Таллин»
    Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Квесты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Загадки Старого Таллина
  2. Детский квест «Стражи Старого Таллина»
  3. Квест «Исчезающий Таллин»
  4. Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Квесты" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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