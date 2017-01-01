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Таллин конца 19 века

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Во время экскурсии 🧭 по Старому городу Таллина вас ждут интересные исторические факты из жизни города в 19 веке, прогулка 👣 по Сенной и Петровской площадях, а также посещение Нового и Русского рынков всего за 1, 5 часа.

За этот короткий срок мы успеем ознакомится со всеми важными событиями из жизни Таллинна в этот период времени, и конечно, увидеть его главные достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €48 за экскурсию

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Таллин конца 19 века
Таллин конца 19 века

Что вы увидите

  • Площадь Свободы
  • Рынок у Балтийского вокзала
  • Русский рынок
  • Памятник Петру I
  • Театр оперы и балета «Эстония»
  • Русский театр Эстонии
  • Ворота Карья (Скотские)
  • Ворота Харью
  • Ворота Виру
СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, НОВЫЙ РЫНОК, РУССКИЙ РЫНОК.
Во второй половине 19 века наш город 🏙️ вычеркнули из сухопутных крепостей России. Стали убирать защитные сооружения, которые опоясывали город: редуты, равелины, бастионы и ров. Убрали некоторые ворота и сделали проломы в крепостной стене. На свободных участках за бывшими воротами во второй половине 19 века образовались свободные пространства, на которых и появились площади: Сенная или Петровская, Новый рынок и Русский рынок. Их история 📖 связана с установкой памятника Петру I, строительством театра оперы и балета “Эстония”, эстонским и русским драмтеатров, мужским клубом “Revaler Club”, событий 1905 года. Интересна и история 3-х средневековых ворот: ворот Харью, на территории которых в 1532 году отсекли голову барону Йогану Юкскюлю, ворот Карья (Скотские), через которые каждое утро прогоняли городское стадо на пастбище и ворот Виру, где проходила главное направление в сторону России. Вы узнаете о жизни города второй половины 19 века, почему почти 150 лет горка у ворот Виру называется “Горкой поцелуев” и многое другое.
Начало и место завершения
🚩 На Ратушной площади около Ратуши
Таллин конца 19 века
Таллин конца 19 века
Таллин конца 19 века
Таллин конца 19 века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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