СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, НОВЫЙ РЫНОК, РУССКИЙ РЫНОК.

Во второй половине 19 века наш город 🏙️ вычеркнули из сухопутных крепостей России. Стали убирать защитные сооружения, которые опоясывали город: редуты, равелины, бастионы и ров. Убрали некоторые ворота и сделали проломы в крепостной стене. На свободных участках за бывшими воротами во второй половине 19 века образовались свободные пространства, на которых и появились площади: Сенная или Петровская, Новый рынок и Русский рынок. Их история 📖 связана с установкой памятника Петру I, строительством театра оперы и балета “Эстония”, эстонским и русским драмтеатров, мужским клубом “Revaler Club”, событий 1905 года. Интересна и история 3-х средневековых ворот: ворот Харью, на территории которых в 1532 году отсекли голову барону Йогану Юкскюлю, ворот Карья (Скотские), через которые каждое утро прогоняли городское стадо на пастбище и ворот Виру, где проходила главное направление в сторону России. Вы узнаете о жизни города второй половины 19 века, почему почти 150 лет горка у ворот Виру называется “Горкой поцелуев” и многое другое.