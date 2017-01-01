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Обзорная экскурсия по Таллину

4.9
37 отзывов
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Обзорная экскурсия по Таллину
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €53 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Таллину
Обзорная экскурсия по Таллину

Что вы увидите

  • Ратуша
  • средневековая аптека
  • Церковь Святого Духа
  • Нигулисте
  • Домский собор
  • собор Александра Невского
  • церковь Св. Олафа
  • Никольская православная церковь
  • церковь Петра и Павла
  • проход Катарины
  • монастырь Доминиканцев.
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия ⛳ архитектура Таллина – один из символов столицы ⭐️ Эстонии. Ради красоты старой Европы сюда каждый год приезжают сотни тысяч туристов. Нам понадобится всего два часа, чтобы увидеть красоту Таллина. Я расскажу вам об особенностях жизни города и обязательно отвечу на ваши вопросы. Обещаю, что после экскурсии 🧭 у вас останутся только приятные впечатления!
В Нижнем городе мы познакомимся с Ратушей, средневековой аптекой, Большой купеческой гильдией, ремесленными гильдиями, в том числе – Братством Черноголовых, Церковью Святого Духа, Нигулисте и др.
Затем мы пройдём по улицам – Длинной, Широкой, посетим Музей 🖼 марципана. И поднимемся в Верхний город 🏙️ Верхнем городе увидим Домский собор, Собор Александра Невского. Полюбуемся прекрасным видом на Нижний город, средневековую стену и башни, которые прекрасно сохранились и церковь ⛪ Св. Олафа. Увидим Никольскую православная церковь и католическую Петра и Павла. Пройдем по проходу Катарины, где находятся современная ремесленная гильдия Катарины и монастырь Доминиканцев.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Место завершения
🏁 Около Ратуши
Обзорная экскурсия по Таллину
Обзорная экскурсия по Таллину
Обзорная экскурсия по Таллину
Обзорная экскурсия по Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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37 отзывов оставили туристы

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