Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия ⛳ архитектура Таллина – один из символов столицы ⭐️ Эстонии. Ради красоты старой Европы сюда каждый год приезжают сотни тысяч туристов. Нам понадобится всего два часа, чтобы увидеть красоту Таллина. Я расскажу вам об особенностях жизни города и обязательно отвечу на ваши вопросы. Обещаю, что после экскурсии 🧭 у вас останутся только приятные впечатления!

В Нижнем городе мы познакомимся с Ратушей, средневековой аптекой, Большой купеческой гильдией, ремесленными гильдиями, в том числе – Братством Черноголовых, Церковью Святого Духа, Нигулисте и др.

Затем мы пройдём по улицам – Длинной, Широкой, посетим Музей 🖼 марципана. И поднимемся в Верхний город 🏙️ Верхнем городе увидим Домский собор, Собор Александра Невского. Полюбуемся прекрасным видом на Нижний город, средневековую стену и башни, которые прекрасно сохранились и церковь ⛪ Св. Олафа. Увидим Никольскую православная церковь и католическую Петра и Павла. Пройдем по проходу Катарины, где находятся современная ремесленная гильдия Катарины и монастырь Доминиканцев.