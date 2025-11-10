Мои заказы

Таллинские были и небыли: экскурсия для детей 7-15 лет

Увлекательное путешествие по старинным улочкам Таллина для детей и родителей. Откройте секреты города и почувствуйте дух Средневековья
На площади у ратуши начинается увлекательное путешествие по старинным улочкам Таллина.

Дети и родители узнают, как жили взрослые и дети в Средневековье, посетят аптеку с 600-летней историей и познакомятся с легендарным Старым Тоомасом. Город откроет свои тайны о привидениях и грешниках.

Участники почувствуют себя жителями средневекового города, попробуют лекарство от грусти и узнают, как жил палач в строгом городе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 👻 Легенды и истории о привидениях
  • 🏺 Посещение старинной аптеки
  • 🎭 Роли мастера, купца и рыцаря
  • 🍬 Лакомство от грусти и хандры
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек25
дек
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Ратуша
  • Аптека
  • Старый Тоомас

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, кто такие Старый Тоомас и братья Черноголовые
  • Поймёте, как в одном городе поместились два, почему город хромает и сколько же здесь ворот и башен
  • Выясните, как жил палач в строгом и иногда беспощадном городе
  • Услышите о детстве за крепостной стеной, труде, учёбе, заботах и забавах ребят Cредневековья

Самые внимательные и любознательные ответят на эти и другие вопросы, почувствуют себя жителем средневекового города — мастером, купцом, рыцарем или стражником — и попробуют лакомство — лекарство от грусти и хандры.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям 7–15 лет и их родителям.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Таллине
Провела экскурсии для 347 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Разрешите представиться: меня зовут Милая Лена — Милена, как называют меня друзья и коллеги. Вот уже более 10 лет как моё ещё школьное увлечение историей родного
читать дальше

города стало любимой работой. У меня высшее экономическое образование (Тартуский университет), прикладное спортивное образование (много лет я проработала фитнес-тренером). Теперь всё моё время занимает работа экскурсовода. И так же, как гласит легенда, что Таллин никогда не будет достроен, его никогда до конца не изучить. Но я знаю о Таллине много и с удовольствием расскажу вам его истории.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Таллина

