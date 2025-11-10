На площади у ратуши начинается увлекательное путешествие по старинным улочкам Таллина.
Дети и родители узнают, как жили взрослые и дети в Средневековье, посетят аптеку с 600-летней историей и познакомятся с легендарным Старым Тоомасом. Город откроет свои тайны о привидениях и грешниках.
Участники почувствуют себя жителями средневекового города, попробуют лекарство от грусти и узнают, как жил палач в строгом городе
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
- 👻 Легенды и истории о привидениях
- 🏺 Посещение старинной аптеки
- 🎭 Роли мастера, купца и рыцаря
- 🍬 Лакомство от грусти и хандры
Что можно увидеть
- Ратуша
- Аптека
- Старый Тоомас
Описание экскурсии
- Вы узнаете, кто такие Старый Тоомас и братья Черноголовые
- Поймёте, как в одном городе поместились два, почему город хромает и сколько же здесь ворот и башен
- Выясните, как жил палач в строгом и иногда беспощадном городе
- Услышите о детстве за крепостной стеной, труде, учёбе, заботах и забавах ребят Cредневековья
Самые внимательные и любознательные ответят на эти и другие вопросы, почувствуют себя жителем средневекового города — мастером, купцом, рыцарем или стражником — и попробуют лакомство — лекарство от грусти и хандры.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна детям 7–15 лет и их родителям.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Таллине
Провела экскурсии для 347 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Разрешите представиться: меня зовут Милая Лена — Милена, как называют меня друзья и коллеги. Вот уже более 10 лет как моё ещё школьное увлечение историей родного
