На площади у ратуши начинается увлекательное путешествие по старинным улочкам Таллина. Дети и родители узнают, как жили взрослые и дети в Средневековье, посетят аптеку с 600-летней историей и познакомятся с легендарным Старым Тоомасом. Город откроет свои тайны о привидениях и грешниках. Участники почувствуют себя жителями средневекового города, попробуют лекарство от грусти и узнают, как жил палач в строгом городе

Описание экскурсии

Вы узнаете, кто такие Старый Тоомас и братья Черноголовые

Поймёте, как в одном городе поместились два, почему город хромает и сколько же здесь ворот и башен

Выясните, как жил палач в строгом и иногда беспощадном городе

Услышите о детстве за крепостной стеной, труде, учёбе, заботах и забавах ребят Cредневековья

Самые внимательные и любознательные ответят на эти и другие вопросы, почувствуют себя жителем средневекового города — мастером, купцом, рыцарем или стражником — и попробуют лакомство — лекарство от грусти и хандры.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям 7–15 лет и их родителям.